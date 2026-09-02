Juli Puente regresa a Infobae con su ciclo de entrevistas: una nueva temporada dedicada a la maternidad con la guía de expertos

Nadie te enseña a ser mamá, y cuando llega el momento, aparecen preguntas de todo tipo. Juli Puente te invita a un espacio para hablar de maternidad en esta nueva edición de 'El Puente', un lugar hecho para nosotras. ¿Estás lista?

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“Ser mamá cambia tus tiempos, tus prioridades y tus rutinas, pero eso no cambia tu esencia. Sigo trabajando, entrenando y teniendo proyectos, porque sigo siendo yo. Soy Juli Puente y este es un espacio para hablar de maternidad”, expresa Juli Puente al presentar el regreso de El Puente, su ciclo de entrevistas en Infobae, que a partir del sábado 5 de septiembre estrena una nueva edición centrada por completo en la maternidad.

El Puente mantiene la estructura que lo caracterizó durante 2025: entrevistas de 15 minutos organizadas en cápsulas breves. Pero cambia el eje temático. Todos los invitados de la neuva temporada estarán vinculados al puerperio, la crianza temprana y los cambios que atraviesan las mujeres tras el parto. La emisión tendrá frecuencia semanal, todos los sábados.

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Se trata de un ciclo de charlas con especialistas sobre maternidad que busca responder las preguntas, dudas y preocupaciones que aparecen antes, durante y después de la llegada de un hijo. En cada entrega, Julieta Puente conversa con profesionales para derribar mitos, brindar información y ofrecer herramientas para transitar la etapa con mayor conocimiento y acompañamiento.

La nueva temporada suma profesionales de la salud y especialistas en crianza

Durante una entrevista en Infobae en Vivo, Juli Puente recordó la recepción favorable que tuvo el ciclo en su etapa previa. “El año pasado el programa fue un éxito y ahora volvemos con una edición nueva que es full maternidad”, afirmó la conductora al referirse a la orientación temática de las nuevas entregas.

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El Puente estrenará el sábado 5 de septiembre una edición semanal dedicada al puerperio, la crianza temprana y el posparto (Maximiliano Luna)

En relación con el enfoque del espacio, la comunicadora hizo hincapié en el sostén mutuo que se genera entre mujeres durante la crianza. “Me volví experta en tener cuatro o cinco chicas que son mamás. Por ahí no eran tan amigas, pero de repente te hacés amiga porque están en la misma y charlás a las tres de la mañana”, relató sobre esas conversaciones de madrugada que el programa busca reproducir en pantalla.

En cuanto a los contenidos y perfiles profesionales que participarán, la presentadora detalló: “Van a venir neonatólogos, pediatras y psicólogos. Tenemos puericultoras, todo lo que acompaña a la mujer”. Asimismo, prevé la incorporación de un especialista en sexología para abordar cuestiones relativas al deseo durante el embarazo y el vínculo de pareja tras el nacimiento. “Son cosas que mucho no se hablan y por ahí cuando lo vas viviendo lo vas charlando con amigas”, concluyó.

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Entre las primeras invitadas confirmadas para el ciclo se encuentran:

Primer episodio : Águeda Figueroa (conocida en redes como Neo en Casa), médica neonatóloga (MN 90973). Hablará sobre la nueva versión de la mamá después del parto y la necesidad de volver a reencontrarse con una misma en esta nueva etapa.

Segundo episodio : Paola de los Santos (conocida como Pao Lactancia), puericultora universal y psicóloga social. Responderá a los primeros miedos y dudas de las madres en torno a la lactancia y a la posibilidad de dar la teta.

Tercer episodio: Sofía Stajcer, psicóloga clínica y perinatal (MP 96228). Explicará qué es el baby blues y por qué aparece la angustia después de las primeras horas.

La conductora destacó que el programa sobre maternidad busca reflejar el sostén mutuo que se genera entre mujeres durante la crianza

Puente es licenciada en comunicación social y tuvo una especial repercusión en la pandemia con Cardio de la Felicidad, un ciclo de entrenamientos en vivo que convocaba a miles de personas a hacer actividad física desde sus casas.

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Con el correr de los años, esa iniciativa la posicionó como referente del entrenamiento grupal y del bienestar, con convocatorias en el estadio Luna Park, en el estadio Obras y en distintas ciudades del interior de Argentina, además de funciones agotadas en España, Chile y Uruguay. También participó de streams como República Z.

Con esta nueva etapa de El Puente, la conductora amplía el universo de un formato que ya había logrado conexión con su audiencia y lo orienta hacia una experiencia atravesada por preguntas, cambios y aprendizajes compartidos. La propuesta busca poner en primer plano una conversación cada vez más presente entre las mujeres: la maternidad como proceso real, complejo y profundamente transformador.

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