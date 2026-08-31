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Muffins para todos los gustos: guía con nueve recetas dulces y saladas que sorprenden en la mesa

Preparaciones simples con ingredientes accesibles, pensadas para acompañar desayunos, meriendas o picadas y renovar la cocina casera

Bandeja metálica con muffins recién horneados de chocolate, arándanos y azúcar perlada. Se ve vapor y el fondo borroso de una panadería industrial.
La lista reúne preparaciones con harinas, huevos, leche y aceite, y propone combinaciones dulces y saladas, desde sabores tradicionales hasta mezclas aromáticas con tomate seco, albahaca, espinaca y queso feta (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El mundo de la repostería y la cocina casera ofrece alternativas versátiles como los muffins, que pueden adaptarse tanto a sabores dulces como salados.

Aquí, nueve recetas organizadas entre opciones clásicas y combinaciones novedosas que permiten renovar el recetario doméstico y ampliar las posibilidades para desayunos, meriendas o picadas.

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A continuación, una selección de propuestas, cada una presentada con una breve introducción, ingredientes y el paso a paso para su preparación.

1- Muffins de arándanos

Una alternativa alta en proteina de la receta de muffins clásica
Los muffins de arándanos combinan una masa suave con el contraste ácido de la fruta (Freepik)

Un clásico de la repostería que combina la suavidad de la masa con el toque ácido de los arándanos.

Ingredientes:

  • 250 g de harina
  • 150 g de azúcar
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 1 pizca de sal
  • 2 huevos
  • 100 ml de leche
  • 80 ml de aceite vegetal
  • 150 g de arándanos frescos o congelados

Paso a paso:

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Mezclar harina, azúcar, polvo de hornear y sal.
  3. Batir huevos, leche y aceite en un bol aparte.
  4. Unir las mezclas y agregar los arándanos.
  5. Rellenar moldes hasta 2/3 de su capacidad.
  6. Hornear durante 20-25 minutos.

2- Muffins de chocolate y nuez

Muffins de chocolate con trozos de nuez sobre un plato llano y un molde para hornear, colocados en una mesa de madera de cocina.
Los muffins de chocolate y nuez reúnen cacao intenso, trozos de chocolate y un cierre crujiente en cada bocado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de chocolate con nuez resulta ideal para quienes buscan un bocado intenso y crujiente.

Ingredientes:

  • 220 g de harina
  • 60 g de cacao en polvo
  • 150 g de azúcar
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear
  • 100 g de nueces picadas
  • 2 huevos
  • 100 ml de leche
  • 80 ml de aceite
  • 100 g de chocolate picado

Paso a paso:

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Mezclar harina, cacao, azúcar y polvo de hornear.
  3. Añadir nueces y chocolate picado.
  4. Batir huevos, leche y aceite, e incorporar a la mezcla seca.
  5. Rellenar moldes y hornear 25 minutos.

3- Muffins de banana y avena

Cinco muffins con copos de avena y chispas de chocolate sobre un plato blanco, junto a un tenedor y una taza.
Los muffins de banana y avena integran ingredientes más nutritivos con una textura húmeda y aromática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativa saludable, los muffins de banana y avena resultan húmedos y nutritivos.

Ingredientes:

  • 2 plátanos maduros
  • 200 g de harina integral
  • 100 g de azúcar moreno
  • 50 g de avena
  • 1 huevo
  • 70 ml de aceite
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de canela

Paso a paso:

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Pisar los plátanos y mezclar con el huevo y el aceite.
  3. Añadir harina, azúcar, avena, polvo de hornear y canela.
  4. Rellenar los moldes.
  5. Hornear 20-25 minutos.

4- Muffins de limón y semillas de amapola

Seis muffins con glaseado en un molde metálico, junto a tazones con ralladura de limón y semillas sobre una mesa de madera.
Los muffins de limón y semillas de amapola suman frescura cítrica y un toque crocante en la miga (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sabor fresco del limón y el crujiente de las semillas de amapola distinguen a estos muffins.

Ingredientes:

  • 250 g de harina
  • 150 g de azúcar
  • Ralladura y jugo de 1 limón
  • 2 cucharadas de semillas de amapola
  • 2 huevos
  • 100 ml de leche
  • 80 ml de aceite
  • 2 cucharaditas de polvo de hornear

Paso a paso:

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Mezclar harina, azúcar, polvo de hornear y semillas.
  3. Batir huevos, leche, aceite, ralladura y jugo de limón.
  4. Unir ambas mezclas.
  5. Rellenar los moldes y hornear 20 minutos.

5- Muffins de zanahoria y nueces

Tres muffins con nueces sobre un plato de cerámica, acompañados de un vaso de leche, un tenedor con servilleta y una cuchara.
Los muffins de zanahoria y nueces retoman la idea de la torta de zanahoria con especias y frutos secos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inspirados en la clásica torta de zanahoria, estos muffins aportan humedad y textura.

Ingredientes:

  • 200 g de harina
  • 120 g de azúcar
  • 2 zanahorias ralladas
  • 2 huevos
  • 80 ml de aceite
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 80 g de nueces picadas
  • 1 pizca de canela

Paso a paso:

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Batir huevos y azúcar, sumar aceite.
  3. Incorporar harina, polvo de hornear y canela.
  4. Añadir zanahoria y nueces.
  5. Rellenar moldes y hornear 20-25 minutos.

6- Muffins de espinaca y queso feta

Siete muffins de espinaca y queso sobre una bandeja blanca, junto a un recipiente pequeño con queso rallado y una cuchara de madera.
Los muffins de espinaca y queso feta funcionan como snack salado o entrada con sabor marcado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Variante salada, los muffins de espinaca y queso feta funcionan como snack o entrada.

Ingredientes:

  • 200 g de harina
  • 2 huevos
  • 100 ml de leche
  • 80 ml de aceite de oliva
  • 100 g de queso feta desmenuzado
  • 100 g de espinaca cocida y picada
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Sal y pimienta

Paso a paso:

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Mezclar huevos, leche y aceite.
  3. Agregar harina, polvo de hornear, sal y pimienta.
  4. Incorporar espinaca y queso feta.
  5. Rellenar moldes y hornear 20 minutos.

7- Muffins de jamón y queso

Seis muffins de jamón y queso sobre un plato cerámico en una mesada de madera junto a un tenedor y moldes de hornear.
Los muffins de jamón y queso aportan una opción práctica para picadas, almuerzos y viandas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta clásica y práctica, los muffins de jamón y queso son ideales para picadas o almuerzos.

Ingredientes:

  • 200 g de harina
  • 2 huevos
  • 120 ml de leche
  • 80 ml de aceite
  • 100 g de jamón cocido en cubos
  • 100 g de queso rallado
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Sal y pimienta

Paso a paso:

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Batir huevos, leche y aceite.
  3. Agregar harina, polvo de hornear, sal y pimienta.
  4. Sumar jamón y queso.
  5. Rellenar moldes y hornear 20 minutos.

8- Muffins de tomate seco y albahaca

Dos muffins sobre un plato de cerámica en una mesa de madera, acompañados por un cuenco con albahaca y una taza.
Los muffins de tomate seco y albahaca destacan por su perfil aromático y su carácter mediterráneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aromáticos y sabrosos, estos muffins salados combinan tomate seco y albahaca.

Ingredientes:

  • 200 g de harina
  • 2 huevos
  • 100 ml de leche
  • 80 ml de aceite de oliva
  • 80 g de tomates secos picados
  • 1 manojo de albahaca fresca picada
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Sal y pimienta

Paso a paso:

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Mezclar huevos, leche y aceite.
  3. Incorporar harina, polvo de hornear, sal y pimienta.
  4. Añadir tomates secos y albahaca.
  5. Rellenar moldes y hornear 20 minutos.

9- Muffins de calabaza y queso crema

Primer plano de muffins salados de calabaza y queso sobre una tabla de madera, adornados con trozos de calabaza asada, queso derretido y una ramita de hierba fresca.
Los muffins de calabaza y queso crema suman un interior cremoso dentro de una masa suave y especiada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una versión suave y original, los muffins de calabaza llevan un corazón de queso crema.

Ingredientes:

  • 200 g de puré de calabaza
  • 200 g de harina
  • 120 g de azúcar
  • 2 huevos
  • 80 ml de aceite
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 pizca de canela
  • 100 g de queso crema

Paso a paso:

  1. Precalentar el horno a 180 °C.
  2. Batir huevos, azúcar y aceite.
  3. Agregar puré de calabaza, harina, polvo de hornear y canela.
  4. Colocar una cucharada de masa en los moldes, una cucharadita de queso crema en el centro y cubrir con más masa.
  5. Hornear 25 minutos.

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