Muffins para todos los gustos: guía con nueve recetas dulces y saladas que sorprenden en la mesa

El mundo de la repostería y la cocina casera ofrece alternativas versátiles como los muffins, que pueden adaptarse tanto a sabores dulces como salados.
Aquí, nueve recetas organizadas entre opciones clásicas y combinaciones novedosas que permiten renovar el recetario doméstico y ampliar las posibilidades para desayunos, meriendas o picadas.
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A continuación, una selección de propuestas, cada una presentada con una breve introducción, ingredientes y el paso a paso para su preparación.
1- Muffins de arándanos
Un clásico de la repostería que combina la suavidad de la masa con el toque ácido de los arándanos.
Ingredientes:
- 250 g de harina
- 150 g de azúcar
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 1 pizca de sal
- 2 huevos
- 100 ml de leche
- 80 ml de aceite vegetal
- 150 g de arándanos frescos o congelados
Paso a paso:
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Mezclar harina, azúcar, polvo de hornear y sal.
- Batir huevos, leche y aceite en un bol aparte.
- Unir las mezclas y agregar los arándanos.
- Rellenar moldes hasta 2/3 de su capacidad.
- Hornear durante 20-25 minutos.
2- Muffins de chocolate y nuez
La combinación de chocolate con nuez resulta ideal para quienes buscan un bocado intenso y crujiente.
Ingredientes:
- 220 g de harina
- 60 g de cacao en polvo
- 150 g de azúcar
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
- 100 g de nueces picadas
- 2 huevos
- 100 ml de leche
- 80 ml de aceite
- 100 g de chocolate picado
Paso a paso:
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Mezclar harina, cacao, azúcar y polvo de hornear.
- Añadir nueces y chocolate picado.
- Batir huevos, leche y aceite, e incorporar a la mezcla seca.
- Rellenar moldes y hornear 25 minutos.
3- Muffins de banana y avena
Alternativa saludable, los muffins de banana y avena resultan húmedos y nutritivos.
Ingredientes:
- 2 plátanos maduros
- 200 g de harina integral
- 100 g de azúcar moreno
- 50 g de avena
- 1 huevo
- 70 ml de aceite
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de canela
Paso a paso:
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Pisar los plátanos y mezclar con el huevo y el aceite.
- Añadir harina, azúcar, avena, polvo de hornear y canela.
- Rellenar los moldes.
- Hornear 20-25 minutos.
4- Muffins de limón y semillas de amapola
El sabor fresco del limón y el crujiente de las semillas de amapola distinguen a estos muffins.
Ingredientes:
- 250 g de harina
- 150 g de azúcar
- Ralladura y jugo de 1 limón
- 2 cucharadas de semillas de amapola
- 2 huevos
- 100 ml de leche
- 80 ml de aceite
- 2 cucharaditas de polvo de hornear
Paso a paso:
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Mezclar harina, azúcar, polvo de hornear y semillas.
- Batir huevos, leche, aceite, ralladura y jugo de limón.
- Unir ambas mezclas.
- Rellenar los moldes y hornear 20 minutos.
5- Muffins de zanahoria y nueces
Inspirados en la clásica torta de zanahoria, estos muffins aportan humedad y textura.
Ingredientes:
- 200 g de harina
- 120 g de azúcar
- 2 zanahorias ralladas
- 2 huevos
- 80 ml de aceite
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 80 g de nueces picadas
- 1 pizca de canela
Paso a paso:
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Batir huevos y azúcar, sumar aceite.
- Incorporar harina, polvo de hornear y canela.
- Añadir zanahoria y nueces.
- Rellenar moldes y hornear 20-25 minutos.
6- Muffins de espinaca y queso feta
Variante salada, los muffins de espinaca y queso feta funcionan como snack o entrada.
Ingredientes:
- 200 g de harina
- 2 huevos
- 100 ml de leche
- 80 ml de aceite de oliva
- 100 g de queso feta desmenuzado
- 100 g de espinaca cocida y picada
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Sal y pimienta
Paso a paso:
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Mezclar huevos, leche y aceite.
- Agregar harina, polvo de hornear, sal y pimienta.
- Incorporar espinaca y queso feta.
- Rellenar moldes y hornear 20 minutos.
7- Muffins de jamón y queso
Receta clásica y práctica, los muffins de jamón y queso son ideales para picadas o almuerzos.
Ingredientes:
- 200 g de harina
- 2 huevos
- 120 ml de leche
- 80 ml de aceite
- 100 g de jamón cocido en cubos
- 100 g de queso rallado
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Sal y pimienta
Paso a paso:
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Batir huevos, leche y aceite.
- Agregar harina, polvo de hornear, sal y pimienta.
- Sumar jamón y queso.
- Rellenar moldes y hornear 20 minutos.
8- Muffins de tomate seco y albahaca
Aromáticos y sabrosos, estos muffins salados combinan tomate seco y albahaca.
Ingredientes:
- 200 g de harina
- 2 huevos
- 100 ml de leche
- 80 ml de aceite de oliva
- 80 g de tomates secos picados
- 1 manojo de albahaca fresca picada
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- Sal y pimienta
Paso a paso:
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Mezclar huevos, leche y aceite.
- Incorporar harina, polvo de hornear, sal y pimienta.
- Añadir tomates secos y albahaca.
- Rellenar moldes y hornear 20 minutos.
9- Muffins de calabaza y queso crema
Una versión suave y original, los muffins de calabaza llevan un corazón de queso crema.
Ingredientes:
- 200 g de puré de calabaza
- 200 g de harina
- 120 g de azúcar
- 2 huevos
- 80 ml de aceite
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 pizca de canela
- 100 g de queso crema
Paso a paso:
- Precalentar el horno a 180 °C.
- Batir huevos, azúcar y aceite.
- Agregar puré de calabaza, harina, polvo de hornear y canela.
- Colocar una cucharada de masa en los moldes, una cucharadita de queso crema en el centro y cubrir con más masa.
- Hornear 25 minutos.
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