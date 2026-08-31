Muffins para todos los gustos: guía con nueve recetas dulces y saladas que sorprenden en la mesa

La lista reúne preparaciones con harinas, huevos, leche y aceite, y propone combinaciones dulces y saladas, desde sabores tradicionales hasta mezclas aromáticas con tomate seco, albahaca, espinaca y queso feta (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El mundo de la repostería y la cocina casera ofrece alternativas versátiles como los muffins, que pueden adaptarse tanto a sabores dulces como salados.

Aquí, nueve recetas organizadas entre opciones clásicas y combinaciones novedosas que permiten renovar el recetario doméstico y ampliar las posibilidades para desayunos, meriendas o picadas.

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A continuación, una selección de propuestas, cada una presentada con una breve introducción, ingredientes y el paso a paso para su preparación.

1- Muffins de arándanos

Los muffins de arándanos combinan una masa suave con el contraste ácido de la fruta (Freepik)

Un clásico de la repostería que combina la suavidad de la masa con el toque ácido de los arándanos.

Ingredientes:

250 g de harina

150 g de azúcar

2 cucharaditas de polvo de hornear

1 pizca de sal

2 huevos

100 ml de leche

80 ml de aceite vegetal

150 g de arándanos frescos o congelados

Paso a paso:

Precalentar el horno a 180 °C. Mezclar harina, azúcar, polvo de hornear y sal. Batir huevos, leche y aceite en un bol aparte. Unir las mezclas y agregar los arándanos. Rellenar moldes hasta 2/3 de su capacidad. Hornear durante 20-25 minutos.

2- Muffins de chocolate y nuez

Los muffins de chocolate y nuez reúnen cacao intenso, trozos de chocolate y un cierre crujiente en cada bocado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La combinación de chocolate con nuez resulta ideal para quienes buscan un bocado intenso y crujiente.

Ingredientes:

220 g de harina

60 g de cacao en polvo

150 g de azúcar

2 cucharaditas de polvo de hornear

100 g de nueces picadas

2 huevos

100 ml de leche

80 ml de aceite

100 g de chocolate picado

Paso a paso:

Precalentar el horno a 180 °C. Mezclar harina, cacao, azúcar y polvo de hornear. Añadir nueces y chocolate picado. Batir huevos, leche y aceite, e incorporar a la mezcla seca. Rellenar moldes y hornear 25 minutos.

3- Muffins de banana y avena

Los muffins de banana y avena integran ingredientes más nutritivos con una textura húmeda y aromática (Imagen Ilustrativa Infobae)

Alternativa saludable, los muffins de banana y avena resultan húmedos y nutritivos.

Ingredientes:

2 plátanos maduros

200 g de harina integral

100 g de azúcar moreno

50 g de avena

1 huevo

70 ml de aceite

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de canela

Paso a paso:

Precalentar el horno a 180 °C. Pisar los plátanos y mezclar con el huevo y el aceite. Añadir harina, azúcar, avena, polvo de hornear y canela. Rellenar los moldes. Hornear 20-25 minutos.

4- Muffins de limón y semillas de amapola

Los muffins de limón y semillas de amapola suman frescura cítrica y un toque crocante en la miga (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sabor fresco del limón y el crujiente de las semillas de amapola distinguen a estos muffins.

Ingredientes:

250 g de harina

150 g de azúcar

Ralladura y jugo de 1 limón

2 cucharadas de semillas de amapola

2 huevos

100 ml de leche

80 ml de aceite

2 cucharaditas de polvo de hornear

Paso a paso:

Precalentar el horno a 180 °C. Mezclar harina, azúcar, polvo de hornear y semillas. Batir huevos, leche, aceite, ralladura y jugo de limón. Unir ambas mezclas. Rellenar los moldes y hornear 20 minutos.

5- Muffins de zanahoria y nueces

Los muffins de zanahoria y nueces retoman la idea de la torta de zanahoria con especias y frutos secos (Imagen Ilustrativa Infobae)

Inspirados en la clásica torta de zanahoria, estos muffins aportan humedad y textura.

Ingredientes:

200 g de harina

120 g de azúcar

2 zanahorias ralladas

2 huevos

80 ml de aceite

1 cucharadita de polvo de hornear

80 g de nueces picadas

1 pizca de canela

Paso a paso:

Precalentar el horno a 180 °C. Batir huevos y azúcar, sumar aceite. Incorporar harina, polvo de hornear y canela. Añadir zanahoria y nueces. Rellenar moldes y hornear 20-25 minutos.

6- Muffins de espinaca y queso feta

Los muffins de espinaca y queso feta funcionan como snack salado o entrada con sabor marcado (Imagen Ilustrativa Infobae)

Variante salada, los muffins de espinaca y queso feta funcionan como snack o entrada.

Ingredientes:

200 g de harina

2 huevos

100 ml de leche

80 ml de aceite de oliva

100 g de queso feta desmenuzado

100 g de espinaca cocida y picada

1 cucharadita de polvo de hornear

Sal y pimienta

Paso a paso:

Precalentar el horno a 180 °C. Mezclar huevos, leche y aceite. Agregar harina, polvo de hornear, sal y pimienta. Incorporar espinaca y queso feta. Rellenar moldes y hornear 20 minutos.

7- Muffins de jamón y queso

Los muffins de jamón y queso aportan una opción práctica para picadas, almuerzos y viandas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Receta clásica y práctica, los muffins de jamón y queso son ideales para picadas o almuerzos.

Ingredientes:

200 g de harina

2 huevos

120 ml de leche

80 ml de aceite

100 g de jamón cocido en cubos

100 g de queso rallado

1 cucharadita de polvo de hornear

Sal y pimienta

Paso a paso:

Precalentar el horno a 180 °C. Batir huevos, leche y aceite. Agregar harina, polvo de hornear, sal y pimienta. Sumar jamón y queso. Rellenar moldes y hornear 20 minutos.

8- Muffins de tomate seco y albahaca

Los muffins de tomate seco y albahaca destacan por su perfil aromático y su carácter mediterráneo (Imagen Ilustrativa Infobae)

Aromáticos y sabrosos, estos muffins salados combinan tomate seco y albahaca.

Ingredientes:

200 g de harina

2 huevos

100 ml de leche

80 ml de aceite de oliva

80 g de tomates secos picados

1 manojo de albahaca fresca picada

1 cucharadita de polvo de hornear

Sal y pimienta

Paso a paso:

Precalentar el horno a 180 °C. Mezclar huevos, leche y aceite. Incorporar harina, polvo de hornear, sal y pimienta. Añadir tomates secos y albahaca. Rellenar moldes y hornear 20 minutos.

9- Muffins de calabaza y queso crema

Los muffins de calabaza y queso crema suman un interior cremoso dentro de una masa suave y especiada (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una versión suave y original, los muffins de calabaza llevan un corazón de queso crema.

Ingredientes:

200 g de puré de calabaza

200 g de harina

120 g de azúcar

2 huevos

80 ml de aceite

1 cucharadita de polvo de hornear

1 pizca de canela

100 g de queso crema

Paso a paso:

Precalentar el horno a 180 °C. Batir huevos, azúcar y aceite. Agregar puré de calabaza, harina, polvo de hornear y canela. Colocar una cucharada de masa en los moldes, una cucharadita de queso crema en el centro y cubrir con más masa. Hornear 25 minutos.