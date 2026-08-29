Cómo usar la IA para decorar tu casa: la guía paso a paso para transformar cualquier ambiente desde el celular

¿Quieres darle un nuevo look a tu casa pero no sabes por dónde empezar? Descubre cómo usar la inteligencia artificial, como ChatGPT y Google Gemini, para rediseñar cualquier espacio de tu hogar fácilmente. Sigue estos simples pasos y transforma tu casa como un diseñador experto.

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Soy diseñadora de interiores. Llevo años estudiando proporciones, paletas de color, flujos de circulación y todo lo que hace que un espacio funcione bien. Y, aun así, la primera vez que subí la foto de mi living a ChatGPT y le pedí que lo redecorara, me quedé con la boca abierta. No porque el resultado fuera perfecto —voy a ser honesta sobre sus limitaciones—, sino porque lo que estas herramientas de inteligencia artificial pueden hacer hoy, de forma gratuita y desde el celular, era impensable hace apenas dos años.

Una foto tomada desde la esquina del ambiente, con luz natural y sin esconder el desorden, es el punto de partida ideal para que la inteligencia artificial pueda leer el espacio con precisión

Esta nota no es un manual técnico ni una publicidad de ninguna app. Es lo que le contaría a una amiga que quiere cambiar su departamento, no sabe por dónde empezar y siente que contratar a un profesional está fuera de su presupuesto por ahora. Voy a contarles, paso a paso, cómo usar ChatGPT y Google Gemini para empezar a visualizar la deco de sus espacios, qué esperar de cada herramienta, dónde fallan y por qué, a pesar de todo eso, creo que aprender a usarlas es una de las cosas más valiosas que pueden hacer antes de gastar un peso en muebles o pintura.

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El punto de partida: una foto, sin filtros

Lo primero que hago cuando arranco con un cliente nuevo es pedirle fotos del espacio tal cual está: sin ordenar, sin esconder el desorden, sin mover nada. Eso mismo es lo que les pido a ustedes que hagan cuando empiecen con la inteligencia artificial: saquen una foto real del ambiente que quieren transformar.

Antes de pedir cualquier rediseño, la IA necesita ver exactamente lo que hay: la posición de las ventanas, el color del piso y los muebles que ya están en el cuarto

¿Por qué sin filtros? Porque la IA necesita ver exactamente lo que hay: la posición de las ventanas, la dirección de la luz natural, los muebles que ya tienen, el color del piso, la altura del techo. Cuanta más información visual tenga, más preciso va a ser el resultado. Una foto oscura, recortada o tomada de frente a una sola pared le quita contexto al modelo y lo obliga a inventar lo que no puede ver. Y cuando una IA inventa, inventa mal.

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Pedirle a ChatGPT que describa el ambiente antes de sugerir cambios es el paso que casi nadie hace y el que más diferencia hace en la calidad del resultado

La foto ideal es la que se toma desde una esquina del ambiente, a la altura de los ojos y con buena luz natural. De ese modo se ven dos paredes, el piso y el techo. Así la IA puede leer el espacio como lo haría un diseñador en una primera visita.

El truco que nadie te cuenta: mover muebles antes de comprar nada

Una de las cosas que más me preguntan mis clientes es si un mueble va a entrar en un espacio, si va a quedar bien en esa pared o si va a cortar la circulación. Antes, la única forma de saberlo era dibujarlo en un plano o imaginarlo. Ahora hay otra opción.

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Suben la foto del ambiente a ChatGPT y le dicen exactamente qué quieren mover o agregar y dónde. Por ejemplo: “Agregá una cama de dos plazas en la pared izquierda, pegada al placard.” La IA va a generar una imagen con esa propuesta. Si no queda como esperaban, le corrigen: “Mové la cama más hacia la derecha y sacá el velador del lado de la ventana.”

Cuando la IA lee el espacio primero, sus propuestas están ancladas en la realidad del cuarto y no en un living genérico de Pinterest

Una vez que ya no se les ocurre nada más, hay una instrucción que me encanta usar: “Terminá de decorar este ambiente como creas que va a quedar mejor.” ChatGPT va a completar el espacio con sus propias propuestas —iluminación, plantas, textiles, accesorios— y va a devolver una imagen del ambiente totalmente renovado.

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Subir el nivel: iluminación, capas y estilo

La iluminación es uno de los elementos que más transforma un espacio y uno de los más subestimados. Una habitación con buena luz natural pero mal resuelta artificialmente puede sentirse fría, apagada o incómoda. Con la IA, pueden explorar distintos escenarios lumínicos sin gastar nada.

El primer render es un borrador, no el resultado final: la herramienta permite ajustar en la misma conversación hasta llegar a una propuesta que convenza

Le piden a ChatGPT que muestre el mismo ambiente en distintos momentos del día: con luz de mañana entrando por la ventana, con luz cálida de tarde y con iluminación artificial de noche. Así ven cómo cambia la percepción del color de las paredes, de los muebles y del ambiente en general. Esa información es valiosísima antes de decidir qué lámpara comprar o qué color de pintura elegir.

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También pueden pedirle que agregue capas de decoración de a una: primero los muebles grandes, después una alfombra, después cuadros, plantas, cojines. Ir de a poco les permite ver el impacto de cada elemento por separado y entender qué suma y qué sobra. Eso es exactamente lo que hacemos los diseñadores cuando componemos un espacio: trabajamos en capas, no todo de una vez.

La misma habitación en tres estilos distintos, sin mover un solo mueble ni gastar nada: eso es lo que permite hacer la inteligencia artificial antes de tomar cualquier decisión de compra

Si quieren explorar estilos sin comprometerse con ninguno, pueden pedirle que muestre el mismo ambiente en tres versiones distintas: escandinavo, japandi e industrial, por ejemplo. ChatGPT mantiene el contexto de la conversación, así que puede comparar las tres versiones dentro del mismo chat sin perder de vista las características del espacio original.

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Google Gemini y el truco de la pintura

Elegir el color de una pared es una de las decisiones que más paralizan a la gente. Un color que se ve precioso en la carta de la tienda puede resultar completamente distinto aplicado en cuatro paredes, con la luz específica de ese ambiente, junto a los muebles y el piso que ya tienen.

Fotografiar las cartas de color de la tienda de pinturas y subirlas junto con la foto del ambiente a Google Gemini permite ver ese tono exacto aplicado en la pared real, con la luz y los muebles propios

Acá entra Google Gemini con uno de los trucos más prácticos que encontré en todo este proceso.

Van a la tienda de pinturas, fotografían las cartas de colores que les interesan —esas muestras físicas con los distintos tonos— y las suben junto con la foto de su ambiente a Gemini. Después le dicen: “Quiero ver esta pared pintada de este color.” Y Gemini les va a mostrar, con bastante fidelidad, cómo va a quedar ese tono específico en su espacio real, con su luz, con sus muebles, con su piso.

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Ninguna carta de colores puede mostrar cómo va a quedar un tono en un espacio específico: Google Gemini sí puede hacerlo, de forma gratuita y en segundos

Eso es algo que ninguna carta de colores puede hacer. Y es algo que, hasta hace muy poco, requería contratar a alguien o pintar un metro cuadrado de prueba y esperar a que se seque para ver el resultado real.

El truco de las cartas de color es uno de los más prácticos de todo el proceso: elimina una de las decisiones que más paralizan a la hora de redecorar

Gemini tiene una ventaja adicional sobre ChatGPT para este tipo de tareas: puede buscar en Google en tiempo real. Eso significa que, cuando le pedís sugerencias de color, puede darte no solo el nombre del tono, sino la marca exacta, el código de la pintura y el precio actual en el mercado. Esa combinación de análisis visual y búsqueda de productos en tiempo real lo convierte en una herramienta especialmente útil para la etapa de compra.

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La lista de compras: del render a los productos reales

Una vez que tienen la imagen del ambiente renovado —ya sea con ChatGPT o con Gemini—, viene el paso que más me sorprendió cuando lo descubrí: pedirle a la IA una lista de cada producto que aparece en la imagen, con marca, modelo y link de compra.

Una vez generado el render del ambiente renovado, la IA puede armar una lista de productos reales con marca, modelo y link de compra para convertir la imagen en un plan concreto

No siempre va a encontrar el producto exacto que generó —porque la IA a veces inventa muebles que no existen—, pero sí puede darles una lista de alternativas reales, disponibles en el mercado, que se acercan al estilo y las características de lo que muestra la imagen. Eso convierte el render en un punto de partida concreto para la búsqueda, no en un sueño inalcanzable.

Google Gemini tiene acceso a búsqueda en tiempo real, lo que le permite dar precios actuales y links directos a tiendas en lugar de referencias genéricas

Cómo empezar hoy, paso a paso

Si llegaron hasta acá y quieren probarlo, esto es exactamente lo que harían:

Paso 1. Saquen una foto del ambiente que quieren cambiar. Desde una esquina, con buena luz, a la altura de los ojos. No escondan el desorden.

Paso 2. Abran ChatGPT desde el celular o la web. Suban la foto. Antes de pedir nada, escriban: “Describime este ambiente: distribución, luz, estilo actual, qué funciona y qué no. Todavía no me sugieras cambios.”

Paso 3. Lean el análisis. Después pidan el rediseño con una instrucción específica: estilo, muebles, materiales, colores, y que mantenga la distribución original.

Paso 4. Ajusten en la misma conversación. Cambien lo que no les gusta. Agreguen elementos de a uno. Pidan distintos momentos del día o distintos estilos.

Paso 5. Cuando tengan una dirección que les guste, fotografíen las cartas de color de la tienda de pinturas y suban todo a Google Gemini para ver el color exacto en su pared real.

Paso 6. Pidan la lista de productos con marcas, modelos y links. Usen esa lista como punto de partida para la búsqueda real.

Paso 7. Si el proyecto es grande o implica obra, reforma o una inversión importante, lleven todo ese material a una consulta con un profesional. Van a llegar con mucho más claridad y van a aprovechar mucho mejor ese tiempo.

El render funciona como un moodboard interactivo: muestra el estilo, la paleta y la escala de los muebles, y la lista de productos convierte esa inspiración en opciones reales de compra

La inteligencia artificial no va a reemplazar a un diseñador de interiores. Pero sí puede hacer que cualquier persona, sin ningún conocimiento previo de diseño, llegue a ese diseñador —o a la tienda de muebles, o a la ferretería— con una idea mucho más clara de lo que quiere y de lo que realmente va a funcionar en su espacio.

Fotos: Ilustrativas Infobae