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Claves de expertas para tener éxito en la venta online de tus muebles usados

Recomendaciones prácticas ayudan a mejorar la presentación del anuncio, reforzar la confianza del comprador y aumentar las chances de cerrar una operación en menos tiempo en distintas plataformas digitales

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Manos sujetan un teléfono inteligente. En su pantalla se observa un interior con sofá y mesa. Detrás hay un sofá de tres plazas con cojines.
Anticipar las preguntas frecuentes acelera la venta y reduce el intercambio de mensajes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Vender muebles usados por internet puede dar mejores resultados si el anuncio responde desde el inicio a las dudas del comprador y muestra la pieza con claridad. Según The Spruce, un sitio web estadounidense especializado en contenidos sobre el hogar, estas estrategias son claves para optimizar el proceso.

Si el objetivo es vender rápido, conviene anticipar preguntas habituales y resolverlas en la publicación. Kristin Keyes, fundadora de Kristin Keyes Interiors, aconseja incluir las medidas del mueble y detallar su estado real, sobre todo si tiene marcas, desgaste o cualquier defecto visible.

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Keyes sostiene que mencionar esos desperfectos desde el principio ayuda a transmitir confianza y deja claro que el precio ya tiene en cuenta esas condiciones. También recomienda sumar varias fotos del objeto, tanto en la casa del vendedor como imágenes del sitio original de venta, si están disponibles.

Infografía ilustra a un hombre fotografiando muebles para la venta, y paneles con iconos que explican cómo vender objetos usados en plataformas digitales.
La publicación incluye medidas precisas y una descripción clara del estado del mueble. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Incluye fotos que ayuden a imaginar la pieza en casa

Para Keyes, las fotos comerciales suelen ofrecer los ángulos más claros y una referencia más fiel del color y del diseño. Al combinarlas con imágenes actuales del mueble, el comprador puede entender mejor cómo se ve hoy y cómo podría encajar en su propia vivienda.

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Rikki Kanellopoulos, fundadora de Sourced by Rikki, pone el foco en la presentación visual dentro del hogar. A su juicio, la iluminación, el fondo despejado y la variedad de ángulos pesan más de lo que muchos vendedores creen, y la primera imagen es la que decide si alguien se detiene o sigue de largo.

Tocador hecho de una mesa de máquina de coser antigua con un espejo redondo moderno y productos de maquillaje. Hay una planta y luz solar entrando por la ventana.
Mencionar marcas y defectos visibles desde el inicio refuerza la confianza del comprador. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Kanellopoulos asegura que ha visto piezas de menor calidad venderse antes y por más plata solo porque estaban mejor fotografiadas. También sugiere, para quienes tienen el formato en su celular, tomar las fotos con zoom 2x en lugar de la lente 1x, porque así la cámara ofrece una perspectiva más natural y reduce la distorsión.

Suma video y muestra todos los lados

Jennifer Prince, propietaria de it’s FOUND Vintage en Virginia, considera que añadir video mejora el anuncio. Según contó, la plataforma de venta online de redes sociales da prioridad a ese formato, por lo que incluso una grabación breve puede ayudar a que el posible comprador sienta una revisión más cercana del mueble.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El uso de video permite documentar todas las caras de la pieza de forma rápida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prince aclara que no hace falta aparecer en cámara. Lo importante es mostrar el frente, la parte trasera, la superficie superior, los laterales y también los defectos, para que la pieza quede documentada desde todos sus ángulos.

Ajusta el precio y deja margen para negociar

Cuando un anuncio pasa alrededor de una semana sin despertar interés, Keyes recomienda bajar el precio. Esa reducción, señaló, puede volver a colocar la publicación entre los primeros resultados para quienes buscan ese producto y, además, avisar a usuarios que ya lo habían guardado.

Sillón Toga naranja de pana en primer plano, con una planta en maceta decorada, una lámpara verde claro y un póster enmarcado sobre una pared blanca.
Las fotos muestran varios ángulos para entender mejor el tamaño y el diseño. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prince propone otra táctica si se espera regateo. Por ejemplo, si quiere obtener USD100 por una pieza, suele publicarla a USD125 para tener margen cuando llegue una oferta más baja.

Prueba otras plataformas para piezas de mayor valor

Kanellopoulos cree que las plataformas de venta online de redes sociales funcionan mejor para muebles de uso cotidiano y objetos voluminosos que cuestan más enviar. Si se trata de una marca reconocible, una pieza de diseñador, una antigüedad o un objeto poco común, plantea que la red social en sí también puede ser útil porque ahí el comprador conecta con un gusto y una selección, no solo con el artículo.

Persona joven usa un smartphone con pantallas de TikTok e Instagram, rodeada de íconos de compra; un escritorio con cajas de envío y una laptop.
Ajustar el precio tras varios días sin interés ayuda a recuperar visibilidad en la plataforma. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Diversificar la publicación es clave para ampliar el alcance

Varios especialistas internacionales coinciden en que anunciar el mueble en dos o tres plataformas diferentes aumenta las probabilidades de concretar la venta, porque cada portal llega a públicos con hábitos de búsqueda y preferencias distintas.

Elegir bien la plataforma también implica considerar el tipo de mueble: algunos sitios funcionan mejor con objetos cotidianos de bajo precio, mientras que otros destacan por su público especializado en piezas de diseño o antigüedades. La recomendación es combinar portales gratuitos y de pago, y renovar el anuncio con frecuencia para mantenerlo visible entre los primeros resultados.

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