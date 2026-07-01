Receta de torta de avena sin azúcar, rápida y fácil

Una tarde fría invita a prender el horno y disfrutar del aroma a torta recién hecha. Pocos postres son tan reconfortantes y sencillos como una buena torta de avena, sobre todo cuando buscás algo fácil, rápido y sin azúcar agregada.
La torta de avena sin azúcar es una opción saludable que se fue ganando lugar en desayunos, meriendas y hasta como colación de media tarde. Es ideal para quienes cuidan el consumo de azúcares o buscan incorporar fibra y sabor sin resignar lo casero.
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Receta de torta de avena sin azúcar
Se trata de una torta húmeda, hecha principalmente con avena arrollada, endulzada de forma natural con banana madura y opcionalmente con alguna fruta de estación. No lleva azúcar agregada y su preparación es muy simple: mezclar, volcar en un molde y hornear. Perfecta para quienes buscan una opción saludable y sin complicaciones.
Tiempo de preparación
Total: 35 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 25 minutos
Ingredientes
- 2 bananas maduras grandes (pisadas)
- 2 huevos
- 1/3 taza de aceite neutro (girasol o maíz)
- 1 taza de leche descremada
- 2 tazas de avena arrollada fina
- 1 cucharadita de polvo de hornear
- 1 cucharadita de esencia de vainilla
- 1 manzana rallada (opcional)
- 1 cucharadita de canela en polvo
- 1 puñado de pasas de uva o nueces (opcional)
Cómo hacer torta de avena sin azúcar, paso a paso
- Precalentar el horno a 180 ℃ y enmantecar un molde chico (20 x 20 cm o budinera).
- Pisá las bananas con tenedor hasta formar un puré.
- En un bol grande, batí los huevos y sumá el aceite y la leche. Mezclá bien.
- Incorporá la banana pisada y la esencia de vainilla.
- Agregá la avena arrollada, la canela y el polvo de hornear. Integrá todo (la mezcla queda algo espesa).
- Si querés, sumá la manzana rallada y las pasas o nueces.
- Volcá la preparación en el molde. Emparejá la superficie.
- Llevá al horno durante 25 minutos. Controlá que esté dorada y firme: un palillo debe salir seco.
- Dejá enfriar antes de desmoldar.
Consejo técnico: No sobre-batas la mezcla, para que no quede gomosa. Importante: Si usás avena gruesa, dale 5 minutos de remojo previo en la leche. Tip: Para más humedad, cubrí con papel aluminio los primeros 15 minutos de cocción.
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¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde 8 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 150
- Grasas: 5 g
- Carbohidratos: 22 g
- Proteínas: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
En la heladera se conserva hasta 4 días, bien tapada. También podés frizarla en porciones hasta 2 meses.
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