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Receta de torta de avena sin azúcar, rápida y fácil

Este clásico resuelve desayunos, meriendas y colaciones con ingredientes básicos y en pocos minutos, sin complicaciones ni ingredientes raros. Así, lo rico y lo sano conviven en una opción accesible para toda la familia

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Una torta redonda de avena cortada con una porción, decorada con frutos rojos, menta y azúcar en polvo, junto a un vaso de leche y una espátula.
Una torta de avena casera sin azúcar, decorada con frutos rojos y menta, se presenta en una mesa de madera junto a un vaso de leche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una tarde fría invita a prender el horno y disfrutar del aroma a torta recién hecha. Pocos postres son tan reconfortantes y sencillos como una buena torta de avena, sobre todo cuando buscás algo fácil, rápido y sin azúcar agregada.

La torta de avena sin azúcar es una opción saludable que se fue ganando lugar en desayunos, meriendas y hasta como colación de media tarde. Es ideal para quienes cuidan el consumo de azúcares o buscan incorporar fibra y sabor sin resignar lo casero.

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Receta de torta de avena sin azúcar

Se trata de una torta húmeda, hecha principalmente con avena arrollada, endulzada de forma natural con banana madura y opcionalmente con alguna fruta de estación. No lleva azúcar agregada y su preparación es muy simple: mezclar, volcar en un molde y hornear. Perfecta para quienes buscan una opción saludable y sin complicaciones.

Tiempo de preparación

Total: 35 minutos Preparación: 10 minutos Cocción: 25 minutos

Ingredientes

Dos plátanos, dos huevos, aceite, leche, esencia de vainilla, polvo de hornear, manzana rallada, canela, pasas de uva, nueces y avena en cuencos sobre una mesa de madera.
Plátanos, huevos, avena, leche y especias se disponen sobre una mesada de madera, listos para la preparación de una receta. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 2 bananas maduras grandes (pisadas)
  • 2 huevos
  • 1/3 taza de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 1 taza de leche descremada
  • 2 tazas de avena arrollada fina
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • 1 manzana rallada (opcional)
  • 1 cucharadita de canela en polvo
  • 1 puñado de pasas de uva o nueces (opcional)

Cómo hacer torta de avena sin azúcar, paso a paso

  1. Precalentar el horno a 180 ℃ y enmantecar un molde chico (20 x 20 cm o budinera).
  2. Pisá las bananas con tenedor hasta formar un puré.
  3. En un bol grande, batí los huevos y sumá el aceite y la leche. Mezclá bien.
  4. Incorporá la banana pisada y la esencia de vainilla.
  5. Agregá la avena arrollada, la canela y el polvo de hornear. Integrá todo (la mezcla queda algo espesa).
  6. Si querés, sumá la manzana rallada y las pasas o nueces.
  7. Volcá la preparación en el molde. Emparejá la superficie.
  8. Llevá al horno durante 25 minutos. Controlá que esté dorada y firme: un palillo debe salir seco.
  9. Dejá enfriar antes de desmoldar.

Consejo técnico: No sobre-batas la mezcla, para que no quede gomosa. Importante: Si usás avena gruesa, dale 5 minutos de remojo previo en la leche. Tip: Para más humedad, cubrí con papel aluminio los primeros 15 minutos de cocción.

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¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 8 porciones.

Torta de avena con frutas secas, porción con crema, arándanos, frambuesas, naranja, galletas, mantequilla de manzana, tazas y tetera.
Una mesa de merienda familiar presenta una torta de avena casera, acompañada de frutas frescas, galletas y mantequilla de manzana para compartir. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 150
  • Grasas: 5 g
  • Carbohidratos: 22 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera se conserva hasta 4 días, bien tapada. También podés frizarla en porciones hasta 2 meses.

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