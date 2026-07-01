Tate McRae cumple años: así define su estilo una de las nuevas referentes de la moda pop

Tate McRae elige looks de siluetas ajustadas, transparencias y materiales que recorren el vinilo, el encaje y los brillos (REUTERS/Steve Marcus)

Tate McRae cumple 23 años este 1º de julio consolidada como uno de los rostros más influyentes de la moda pop. Su presencia sobre el escenario no solo se mide por su voz y sus canciones, sino también por una estética que fusiona sensualidad, riesgo y sofisticación.

La cantante canadiense elige looks de siluetas ajustadas, transparencias y materiales que recorren el vinilo, el encaje y los brillos, siempre con cortes audaces y detalles contemporáneos: aberturas inesperadas, pedrería y toques metálicos.

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Su presencia sobre el escenario no solo se mide por su voz y sus canciones, sino también por una estética que fusiona sensualidad, riesgo y sofisticación (REUTERS/Brendan Mcdermid)

A pesar de la brevedad de su carrera, McRae alternó vestidos de gala con piezas que desafían los códigos tradicionales, sumando accesorios llamativos y un maquillaje de acabado natural que refuerza su imagen fresca y segura. Así, su estilo evolucionó hasta convertirse en referencia de autenticidad en la escena internacional.

A continuación, un repaso por sus mejores looks.

Vestido vinilo burdeos con escote corazón

El vestido de vinilo burdeos que usó la cantante este año en los Billboard Women in Music Awards, en Los Ángeles (REUTERS/Mario Anzuoni)

Para los Billboard Women in Music Awards 2026 en Los Ángeles, la canadiense lució un vestido strapless de vinilo en tono burdeos oscuro, de silueta entallada y largo midi.

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El diseño incluía un escote corazón con detalle de flor en el centro del busto. Combinó el look con zapatos de punta negra y llevó el cabello suelto con ondas suaves.

Vestido dorado de encaje y volantes

El impactante vestido dorado de encaje que eligió para la Met Gala 2026 (REUTERS/Daniel Cole)

En la Met Gala 2026, McRae eligió un vestido dorado ceñido, confeccionado en encaje semitransparente y decorado con motivos de hojas en los tirantes y el busto.

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La falda terminaba en volantes voluminosos con detalles metálicos, formando una pequeña cola. Llevó el cabello suelto y un maquillaje natural.

Vestido rojo con aberturas geométricas

Para una alfombra gris de Vanity Fair, lució un vestido rojo con aberturas (REUTERS/Danny Moloshok)

Para una alfombra gris de Vanity Fair, durante el after party de los Premios Oscar 2026, Tate optó por un vestido largo rojo de escote pronunciado y aberturas geométricas bajo el busto.

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El diseño presentaba tirantes anchos y una falda fluida de corte sirena. Complementó el atuendo con pendientes discretos y el cabello peinado en ondas sueltas.

Total black con falda de flecos y guantes largos

El corset sin tirantes y la falda larga texturizada en la ceremonia de los Grammy 2026 (REUTERS/Mario Anzuoni)

En la ceremonia de los Grammy 2026, vistió un conjunto negro compuesto por un corset sin tirantes y una falda larga decorada con flecos, que aportaban textura al look. Añadió guantes largos de satén negro y llevó el cabello suelto.

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Nude con pedrería y transparencias

La estructura de tirantes finos y la gasa con cola ligera en la gala Time100 Next en 2025 (REUTERS/Eduardo Muñoz)

En la gala Time100 Next en 2025, eligió un vestido largo en tono nude, con estructura de tirantes finos y superposición de transparencias. Llevaba incrustaciones de pedrería plateada formando líneas diagonales y verticales, y una falda de gasa con leve cola. El peinado era suelto y el maquillaje en tonos cálidos.

Body negro y transparencias con gafas oscuras

El look de premiación para los MTV Video Music Awards 2025 (REUTERS/Kylie Cooper)

Para los MTV Video Music Awards 2025, Tate apareció con un body negro de manga larga y transparencias en el torso, acompañado de medias negras y stilettos a tono. Llevó gafas de sol oscuras y sujetó dos estatuillas plateadas de los premios.

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Vestido blanco translúcido de corte bikini

El corte tipo bikini y la falda vaporosa en otro look para los MTV VMA 2025 (REUTERS/Kylie Cooper)

En otro look para los MTV VMA 2025, McRae apostó por un vestido blanco translúcido de tirantes finos, con corte tipo bikini y falda larga vaporosa. El diseño dejaba ver la ropa interior blanca y tenía una caída ligera. Combinó el atuendo con sandalias blancas elegantes.

Vestido negro con abertura lateral y escote estructurado

El escote estructurado y los drapeados en la cintura en la premiere de la película de Fórmula 1 en 2025 (REUTERS/Maja Smiejkowska)

En la premiere de la película de Fórmula 1 en 2025, Tate optó por un vestido negro de tirantes gruesos y escote estructurado, con drapeados en la cintura y una abertura lateral en la falda. Llevó un collar brillante y anillo.

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Vestido azul celeste con aberturas y sandalias doradas

Vestido azul celeste satinado, la abertura amplia y el escote asimétrico para la portada de la revista Paper

Para la portada de la revista Paper, McRae posó sentada sobre una mesa, con un vestido azul celeste satinado de gran abertura en la falda y escote asimétrico.

Completó el look con sandalias doradas de tiras y el cabello suelto en ondas.

Minivestido negro de encaje con transparencias

Las mangas largas y el cuello cerrado en una alfombra negra de MTV 2024 (REUTERS/Andrew Kelly)

Por último, en una alfombra negra de MTV 2024, Tate eligió un minivestido negro de encaje con transparencias, de mangas largas y cuello cerrado.

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El diseño permitía ver un conjunto de ropa interior negra. Llevó el cabello suelto con ondas suaves y maquillaje en tonos tierra.