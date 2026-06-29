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Receta de polenta con estofado, rápida y fácil

Se trata de una base cremosa de harina de maíz con una salsa de carne picada, cebolla y tomate, y propone un plato económico para días frescos, listo en 35 minutos

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Un plato de polenta con estofado de carne, patatas, zanahorias, queso rallado y perejil, acompañado de pan y una copa de vino tinto sobre una mesa de madera.
La polenta con estofado remite a la infancia y a las cenas familiares en la Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En un día fresco, sentir el aroma de una polenta con estofado burbujeando en la cocina puede ser reconfortante para los amantes de este plato, que remite a la infancia, al abrazo de la abuela y a esas cenas donde nadie se queda con hambre.

En la Argentina, la polenta con estofado es sinónimo de comida “de olla”, ideal para compartir en familia durante los meses de invierno. Se elige mucho por su simpleza, bajo costo y poder de saciedad, y suele aparecer en las mesas de todo el país cuando el frío aprieta y se busca calor de hogar.

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Receta de polenta con estofado

La polenta con estofado es una base cremosa de harina de maíz cocida, acompañada con un estofado rápido de carne picada y verduras, coronada con queso rallado. Es un plato económico, rendidor y muy fácil de preparar, perfecto para una cena o almuerzo express pero reconfortante.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 35 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 25 minutos

Ingredientes

  • 2 tazas de agua caliente
  • 1 taza de caldo de verdura casero
  • 1 taza de polenta instantánea
  • 1 cucharada de manteca o aceite
  • 1 cucharada de queso rallado
  • Sal a gusto
  • 1 cebolla
  • 2 tomates
  • 250 gr de carne picada
  • 1 morrón (opcional)
  • 1 zanahoria (opcional)
  • Perejil y cebollita de verdeo a gusto (opcional)
  • Queso cremoso (opcional, para gratinar)
Olla de metal con agua humeante, tazón blanco con caldo de verdura, frasco de cristal con polenta amarilla, cuchara de madera sobre superficie de madera.
La receta de polenta instantánea incluye agua caliente, caldo de verdura casero, manteca o aceite, queso rallado y sal (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer polenta con estofado, paso a paso

  1. En una olla llevar a hervor el agua y el caldo. Bajar a fuego medio y agregar la polenta en forma de lluvia, revolviendo sin parar durante 1 minuto para evitar grumos.
  2. Incorporar la manteca y el queso rallado. Salar a gusto.
  3. Volcar la polenta cocida en una fuente enmantecada y reservar.
  4. Para el estofado: picar la cebolla y el morrón. Saltear en una sartén con un poco de aceite durante 5 minutos hasta que la cebolla esté blanda.
  5. Agregar la carne picada y cocinar 10 minutos más, revolviendo para que se desgrane y cambie de color.
  6. Sumar los tomates cortados en cubos y la zanahoria rallada (si se utiliza). Salpimentar y agregar perejil o cebollita de verdeo a gusto.
  7. Cocinar todo junto a fuego bajo durante 10 minutos, hasta que la salsa espese.
  8. Servir la polenta caliente cubierta con el estofado. Opcional: agregar trozos de queso cremoso por encima y gratinar unos minutos en el horno.
  9. Consejo clave: revolver la polenta constantemente para evitar que se pegue y se formen grumos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 350 kcal
  • Grasas: 13 gr
  • Carbohidratos: 38 gr
  • Proteínas: 18 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En la heladera: hasta 3 días, en recipiente hermético. En el freezer: hasta 2 meses. Para recalentarlo, agregar un chorrito de agua o caldo y calentar a fuego suave o microondas.

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