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Receta de panqueques con harina leudante, rápida y fácil

Esta versión logra una masa ligera y flexible, con reposo en frío y cocción breve en sartén, pensada para rellenos dulces como el dulce de leche

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Pila de panqueques en plato, bote de dulce de leche con cuchara metálica, tabla de madera, ventana con marco blanco, superficie clara.
Los panqueques despiertan recuerdos ligados a la infancia y al hogar (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sabor a infancia, aroma a hogar: pocos aromas despiertan recuerdos tan potentes como el de unos panqueques dorándose en la sartén. Es una receta que acompaña meriendas, cumpleaños y hasta improvisaciones nocturnas en casas de todo el país.

En Argentina, los panqueques se disfrutan clásicos con dulce de leche, aunque también son la base para postres como el panqueque de manzana o, en versión salada, para canelones. Suelen aparecer en reuniones familiares, meriendas y como “salvavidas” de antojos dulces.

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Receta de panqueques con harina leudante

Los panqueques con harina leudante se preparan con una mezcla simple de harina, huevos y leche, logrando una masa ligera, suave y flexible, ideal para rellenar con dulce de leche, mermelada o lo que dicte la imaginación.

La harina leudante le da un toque de esponjosidad y acelera el proceso, perfecto para una receta rápida.

Tiempo de preparación

Tiempo total: 40 minutos

  • Preparación: 10 minutos
  • Reposo en heladera: 30 minutos
  • Cocción: 1 a 2 minutos por panqueque

Ingredientes

  • 250 gr de harina leudante
  • 2 huevos
  • 2 tazas de leche
  • 2 cucharadas de azúcar
  • Manteca, cantidad necesaria (para la sartén)
  • 400 gr de dulce de leche (opcional, para rellenar)
Un cuenco con harina blanca y una cuchara de madera, una botella de vidrio llena de leche y un cartón con huevos marrones y blancos.
La lista de ingredientes de la receta reúne harina leudante, huevos y leche, entre otros (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer panqueques con harina leudante, paso a paso

  1. Colocar los huevos, la harina leudante, el azúcar y la leche en el vaso de la licuadora.
  2. Licuar hasta obtener una mezcla lisa, sin grumos.
  3. Tapar y dejar descansar en la heladera durante 30 minutos (esto ayuda a que la masa tome mejor cuerpo).
  4. Calentar una sartén antiadherente o de teflón a fuego medio. Agregar una cucharadita de manteca y cubrir toda la superficie.
  5. Retirar la sartén del fuego y verter 1 cucharada grande de masa, inclinando para que cubra la base.
  6. Llevar nuevamente al fuego y cocinar 1 a 2 minutos, hasta que los bordes se despeguen.
  7. Dar vuelta el panqueque con una espátula y cocinar 1 minuto más. Consejo: Mantener la sartén bien caliente y apenas enmantecada antes de cada panqueque.
  8. Repetir hasta terminar la masa. El primer panqueque suele salir más grueso o romperse, es normal.
  9. Rellenar los panqueques con dulce de leche, enrollar y, si se desea, espolvorear con azúcar y dorar apenas en horno fuerte.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 panqueques grandes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 210 kcal
  • Grasas: 6 gr
  • Carbohidratos: 32 gr
  • Proteínas: 7 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, los panqueques ya cocidos se conservan por 2 días, tapados o en recipiente hermético. Pueden freezarse, separados por film, hasta 1 mes.

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