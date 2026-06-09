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El ingrediente que recomiendan usar en la salsa de tomate para evitar que quede ácida

Un recurso simple gana lugar en cocinas y locales gastronómicos por su aporte sutil durante la cocción lenta

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Una mano limpia sostiene una cuchara de madera, revolviendo una salsa de tomate roja con hierbas en una olla blanca sobre una estufa en una cocina moderna. Primer plano de la acción.
La zanahoria en la salsa de tomate ayuda a reducir la acidez y aporta un sabor más equilibrado (Imagen Ilustrativa Infobae)

La preparación de una salsa de tomate casera suele plantear el desafío de equilibrar los sabores, en especial cuando la acidez predomina sobre el dulzor natural. Diversos cocineros y expertos en gastronomía sugieren que la incorporación de zanahoria durante la cocción de la salsa de tomate reduce de manera notable la sensación de acidez y permite obtener un resultado más suave al paladar.

Según reportes de BBC Good Food, esta técnica se ha popularizado tanto en hogares como en restaurantes, posicionando a la zanahoria como un ingrediente clave en la cocina de salsa de tomate.

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Por qué la zanahoria ayuda a eliminar la acidez de la salsa de tomate

La zanahoria se destaca por su capacidad de aportar azúcares naturales, que actúan como equilibrantes frente a los ácidos presentes en el tomate fresco o en conserva. De acuerdo con BBC Good Food, “el dulzor sutil que libera la zanahoria durante la cocción es suficiente para contrarrestar el exceso de acidez, sin la necesidad de recurrir a grandes cantidades de azúcar refinada”.

Esta explicación coincide con lo publicado por el portal Serious Eats, que detalla que la fibra y los azúcares de la zanahoria se integran gradualmente en la salsa, logrando un balance de sabores más natural y menos agresivo.

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Los azúcares naturales de la zanahoria contrarrestan los ácidos del tomate fresco o en conserva sin sumar grandes cantidades de azúcar refinada (Imagen Ilustrativa Infobae)

La recomendación general consiste en añadir una zanahoria pelada y rallada al inicio de la cocción. De esta manera, se maximiza la transferencia de sus componentes dulces y se favorece una textura uniforme en la salsa. El medio señala que “al cocinar la zanahoria junto con la cebolla y el ajo, se potencia la base aromática de la salsa y se obtiene un equilibrio más armonioso entre dulzor y acidez”. En este punto, los expertos coinciden en que la zanahoria no altera el sabor principal del tomate, pero sí suaviza los matices ácidos que pueden resultar molestos para algunos consumidores.

Un dato relevante aportado por BBC Good Food indica que “la cantidad recomendada de zanahoria para una salsa de tomate básica suele variar entre media y una pieza por cada kilo de tomate”, aunque el ajuste final depende del gusto personal y del tipo de tomate utilizado. Esta técnica se ha extendido a recetas tradicionales italianas y mediterráneas, donde la búsqueda de un sabor equilibrado ocupa un lugar central.

Consejos básicos y simples para hacer la salsa de tomate perfecta

Primer plano de manos sosteniendo tomates rojos, zanahorias, espinacas y col rizada bajo un chorro de agua que cae sobre un fregadero de acero inoxidable.
La salsa de tomate perfecta parte de tomates maduros, cebolla, ajo, aceite de oliva virgen extra y zanahoria como base de la receta (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proceso para obtener una salsa de tomate óptima comienza con la selección de ingredientes frescos y de buena calidad. Según medios dedicados a la gastronomía, el uso de tomates maduros, cebolla, ajo, aceite de oliva virgen extra y una zanahoria es la base de una salsa aromática y equilibrada. Los especialistas recomiendan sofreír primero la cebolla y el ajo, para luego añadir el tomate troceado y la zanahoria rallada, manteniendo una cocción lenta y prolongada.

Otro consejo recurrente en publicaciones como Serious Eats es la importancia de remover la salsa de manera periódica y mantener el fuego bajo, lo que permite que los sabores se desarrollen y se integren correctamente. “No hay que apresurar el proceso de cocción; una salsa de tomate requiere tiempo para alcanzar su punto justo de sabor y textura”, señala uno de los artículos más consultados del sitio.

La sal y la pimienta deben incorporarse de forma gradual, ajustando según el avance de la cocción. Para quienes prefieren una salsa aún más suave, sugieren retirar la zanahoria al finalizar la cocción o triturarla junto con el resto de ingredientes, según la textura deseada. Este método permite adaptar la receta tanto para pastas como para pizzas, guisos y otras preparaciones.

Olla de hierro fundido con salsa de tomate hirviendo en una estufa de gas encendida, con cebolla picada, ajo triturado, laurel, salero y orégano en la encimera.
La cocción lenta a fuego bajo y el removido periódico permiten que la salsa de tomate desarrolle mejor su sabor y su textura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre los datos destacados, BBC Good Food menciona que la adición de hierbas frescas como el orégano y la albahaca realza el aroma de la salsa y añade una capa adicional de sabor. El uso de aceite de oliva virgen extra también aporta notas frutales y una textura sedosa. Finalmente, para quienes buscan un acabado más pulido, filtrar la salsa con un colador fino asegura una textura homogénea y libre de restos sólidos.

La técnica de añadir zanahoria a la salsa de tomate se ha consolidado como una solución simple y natural, recomendada tanto por chefs profesionales como por aficionados a la cocina. Este recurso permite preparar una salsa equilibrada y agradable, apta para múltiples platos y preferencias.

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