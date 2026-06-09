12 errores de diseño que ya no tienen lugar en la cocina

Las claves para renovar la cocina se centran en actualizar la estética, optimizar la funcionalidad y eliminar elementos considerados obsoletos.
Según House Beautiful, un equipo de diseñadoras y especialistas en interiorismo ha identificado 11 aspectos fundamentales que marcan la diferencia para quienes buscan un espacio más práctico y personalizado en esta etapa de la vida.
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Los expertos destacan que, tras los 30 años, existe una tendencia a elegir materiales duraderos, soluciones modernas y detalles que equilibren modernidad y atemporalidad. Priorizar el orden visual y la personalización forma parte esencial de este proceso, según lo indican diseñadoras como Elana Tenenbaum Cline y Christina Melander.
1. Encimeras laminadas: por qué conviene sustituirlas
Las encimeras laminadas tienden a envejecer el ambiente y presentan menor resistencia frente a otras opciones como la piedra natural. Según la diseñadora Lesley Ray, estos materiales tienen una vida útil breve y exigen reemplazo frecuente, lo que resulta más costoso a largo plazo.
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Optar por superficies de cuarzo, mármol o madera asegura mayor durabilidad y otorga un aire más sofisticado a la cocina, indicaron los expertos consultados por el medio citado.
2. Armarios superiores voluminosos: tendencia que quedó atrás
Los armarios superiores voluminosos generan sensación de encierro y aumentan el desorden visual, sobre todo en cocinas pequeñas. Brittany Cooper, de Rathell Home, explicó que hay alternativas más eficientes como repisas abiertas o módulos minimalistas.
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Esta selección contribuye a un entorno más luminoso y moderno, impulsando la apertura visual del ambiente.
3. Ollas y sartenes a la vista: por qué guardarlas
Tener ollas y sartenes expuestas, ya sea colgadas o en paredes, suma desorden visual y puede reducir la amplitud percibida de la cocina.
Christina Melander, de Knotty Pine Design, sugiere guardar estos utensilios en armarios o cajones. “Nadie quiere invertir tiempo en limpiar a fondo las bases para exhibirlas”, afirmó Melander al medio.
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4. Iluminación fluorescente
La iluminación fluorescente produce una luz fría y dura que no favorece ambientes acogedores. Según Elana Tenenbaum Cline, fundadora de Carta Creatives, conviene sustituirla por luces LED regulables o focos empotrados.
Diversificar las fuentes lumínicas transforma el espacio y mejora la experiencia cotidiana.
5. Encimeras de azulejos: dificultades y alternativas modernas
Las encimeras de azulejos, habituales en viviendas antiguas, suelen requerir mantenimiento constante por las juntas de lechada y tienden a lucir anticuadas.
Colleen Bennett, de CBB Design Firm, advierte que con el tiempo las piezas pueden mancharse y quebrarse. Superficies lisas de cuarzo o madera maciza ofrecen un aspecto contemporáneo y son más fáciles de limpiar, señala House Beautiful.
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6. Demasiados electrodomésticos pequeños: evitar el desorden
Acumular electrodomésticos sobre la encimera reduce el área de trabajo y sobrecarga visualmente. Melander recomienda reducir el número de aparatos a lo esencial.
“La meta en cualquier cocina es mantener las superficies lo más libres posible”, declaró Melander al medio citado.
7. El cajón de los objetos perdidos: orden y funcionalidad
El típico cajón desorganizado tiende a llenarse de objetos sin función definida y ocupa un espacio valioso. Melander sugiere reducir su contenido a lo imprescindible, como bolígrafos y un pequeño bloc de notas.
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Para otros artículos, lo ideal es organizarlos estrictamente y limitar su espacio, según recoge House Beautiful.
8. Envases y botellas desparejadas: apuesta por la uniformidad
Los envases desparejados y botellas diversas ocupan espacio sin aportar funcionalidad. Melander recomienda invertir en contenedores duraderos y uniformes, preferentemente de vidrio o plástico de calidad.
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Asignar un solo cajón o estante para estos elementos facilita el orden y el control del exceso, afirman los especialistas consultados.
9. Microondas sobre la estufa: alternativas más elegantes
Situar el microondas encima de la estufa interfiere con la ventilación y suma volumen innecesario. Elana Tenenbaum Cline aconseja migrar a sistemas de extractor elegantes, mientras que el microondas puede ir en un estante independiente o dentro de la alacena.
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Esta elección mejora la funcionalidad y la estética general de la cocina, resaltaron las expertas a House Beautiful.
10. Tiradores y manillas dispares: detalle que marca la diferencia
Tiradores y manillas diferentes o anticuados provocan una sensación de desorden y restan sofisticación. Colleen Bennett asegura que coordinar estos detalles en acabados modernos puede renovar el mobiliario al instante.
Tonos en negro mate o dorado satinado aportan una apariencia actual y cohesionada, de acuerdo con el medio citado.
11. Elementos genéricos y sin personalidad: el toque personal
Piezas impersonales o genéricas restan calidez y carácter. Las tendencias actuales recogidas por el medio privilegian objetos que reflejen la identidad y el estilo de los habitantes. El uso de materiales nobles y detalles artísticos contribuye a una cocina genuina y acogedora.
A medida que las prioridades cambian con la edad, una cocina organizada en la que cada elemento tenga una función clara permite optimizar el espacio y facilita la vida diaria, sostienen los expertos en diseño de interiores citados por House Beautiful.
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