Tendencias

Receta de osobuco con polenta, rápida y fácil

Un clásico bien argentino para días frescos: carne tierna y jugosa en salsa, acompañada de polenta suave y cremosa

Guardar
Google icon
Primer plano de un plato oscuro con varios trozos de osobuco estofado con hueso, polenta amarilla, zanahorias, apio y perejil picado.
El osobuco dorándose en la olla, clave para potenciar el sabor del guiso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma inconfundible invade la cocina cuando el osobuco se va deshaciendo en un tuco espeso, mientras la polenta burbujea suave en la olla. Es ese perfume que te transporta a domingos en familia, con la mesa larga y la charla que no apura a nadie.

En Argentina, el osobuco con polenta es sinónimo de comida de invierno y platos abundantes. Suele aparecer cuando el frío se hace sentir, en reuniones familiares o como receta de entresemana para aprovechar cortes económicos y lograr un sabor profundo, bien de hogar.

PUBLICIDAD

Receta de osobuco con polenta

El osobuco con polenta es un guiso donde el osobuco de vaca, cortado en ruedas gruesas con hueso y tuétano, se cocina lentamente en salsa de tomate y verduras hasta quedar bien tierno. Se sirve sobre una base de polenta cremosa, logrando un plato sabroso y reconfortante, ideal para el invierno.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora 20 minutos. Preparación: 20 minutos. Cocción: 1 hora

Ingredientes

Rodajas de osobuco crudo, aceite, sal, pimienta, cebolla, zanahoria, morrón, ajo, tomate triturado, caldo de carne, polenta, manteca y queso rallado sobre una mesa de madera.
Verduras frescas y tomate, la base aromática que enriquece la salsa. (Imagen Ilustrativa Infobae)
  • 1 kg de osobuco en ruedas
  • 2 cucharadas de aceite
  • 1 cebolla
  • 1 zanahoria
  • 1 morrón rojo
  • 2 dientes de ajo
  • 400 gr de tomate triturado
  • 1 hoja de laurel
  • 500 ml de caldo de carne
  • Sal y pimienta
  • 200 gr de polenta instantánea
  • 800 ml de agua o leche
  • 50 gr de manteca
  • 50 gr de queso rallado

Cómo hacer osobuco con polenta, paso a paso

  1. Salpimentar el osobuco. Calentar el aceite en una olla grande y dorar las piezas de ambos lados, retirarlas y reservar.
  2. En la misma olla, rehogar la cebolla, la zanahoria y el morrón picados por 4 minutos. Sumar el ajo picado y cocinar 1 minuto más.
  3. Incorporar el osobuco nuevamente, añadir el tomate triturado y la hoja de laurel. Mezclar bien.
  4. Cubrir con el caldo caliente. Tapar la olla y cocinar a fuego bajo durante 1 hora, hasta que la carne esté muy tierna y casi se despegue del hueso. Si falta líquido, agregar un poco de agua caliente.
  5. Mientras tanto, calentar el agua (o leche) en una cacerola. Cuando hierva, verter la polenta en forma de lluvia, revolviendo enérgicamente para evitar grumos.
  6. Cocinar la polenta 2 a 3 minutos, agregar la manteca y el queso rallado. Mezclar hasta que esté cremosa.
  7. Servir la polenta caliente en platos y coronar con el osobuco y su salsa. Espolvorear con más queso si se desea.

Consejos técnicos:

  • Dorar bien el osobuco suma sabor.
  • Mantener la olla tapada evita que se evapore demasiado el líquido.
  • Revolver la polenta constantemente para que no se pegue ni se formen grumos.
  • Si usás polenta tradicional, la cocción será de 20 a 30 minutos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

Primer plano de un plato de osobuco con salsa de tomate y gremolata, junto a polenta cremosa con mantequilla derretida, en una mesa de madera con vino y pan.
Porción servida: osobuco tierno sobre polenta, con salsa bien roja y queso espolvoreado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

  • Calorías: 600
  • Grasas: 24 gr
  • Carbohidratos: 58 gr
  • Proteínas: 36 gr 

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

PUBLICIDAD

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer, el osobuco cocido (sin la polenta) se puede conservar hasta 2 meses. Recalentar siempre bien antes de consumir.

Temas Relacionados

Cocina en ArgentinaReceta de cocinaRecetas saladasPlatos principalesNewsroom BUEÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Receta de tarta de tomate, muzzarella y arvejas, rápida y fácil

La receta combina masa para tarta, rodajas de tomate fresco, cubos de muzzarella y arvejas, unidos con huevos y condimentos, y se hornea a 180°C hasta que el relleno queda firme

Receta de tarta de tomate, muzzarella y arvejas, rápida y fácil

Cómo los recuerdos negativos fragmentan el sueño y los positivos lo estabilizan, según un nuevo estudio

Investigadores de China y Estados Unidos trabajaron con ratones y publicaron sus resultados en la revista Science. Por qué sus hallazgos podrían impulsar tratamientos más precisos para los trastornos del sueño y la depresión

Cómo los recuerdos negativos fragmentan el sueño y los positivos lo estabilizan, según un nuevo estudio

Cómo elegir una puerta de entrada más segura para el hogar, paso a paso

El sistema de cierre puede definir buena parte de la defensa del acceso principal, ya que bloquea en varios puntos y complica la apertura violenta incluso en modelos resistentes

Cómo elegir una puerta de entrada más segura para el hogar, paso a paso

Mensajes o cara a cara: cuál es la mejor forma de resolver conflictos de pareja según un estudio

El análisis explora cómo el contexto y las diferencias personales influyen en los vínculos amorosos, integrando datos de modalidades tradicionales y digitales, estilos de apego e inteligencia artificial

Mensajes o cara a cara: cuál es la mejor forma de resolver conflictos de pareja según un estudio

El secreto de Dua Lipa: cómo una rutina de 20 minutos transformó su cuerpo a los 30 años

El método de entrenamiento diario que la estrella pop utiliza para mantenerse en forma, fortalecer el cuerpo y la mente, y afrontar una agenda imparable

El secreto de Dua Lipa: cómo una rutina de 20 minutos transformó su cuerpo a los 30 años

DEPORTES

Tras quedar 15° en la primera práctica, Franco Colapinto afronta el segundo entrenamiento del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

Tras quedar 15° en la primera práctica, Franco Colapinto afronta el segundo entrenamiento del Gran Premio de Mónaco de Fórmula 1

Incertidumbre con el DT de un rival de Argentina en el Mundial: el “coqueteo” con el Milan que generó fricciones

Impacto argentino en Roland Garros: Horacio Zeballos avanzó a la final del dobles por segundo año consecutivo

“Sabés lo que te admiro”: el fanatismo del Indio Solari por Juan Román Riquelme y su extensa reflexión tras el título en el Mundial de Qatar

El Dibu Martínez filmó la intimidad de la concentración de la selección argentina en el Mundial: música, mini básquet y dardos gigantes

TELESHOW

La última aparición pública del Indio Solari al recibir el Doctorado Honoris Causa de la UBA: “Un gran abrazo”

La última aparición pública del Indio Solari al recibir el Doctorado Honoris Causa de la UBA: “Un gran abrazo”

La muerte del Indio Solari: Máximo Kirchner llegó a la casa de Parque Leloir

La vida del Indio Solari en fotos: el mito de Los Redondos, la intimidad de su familia, el calor de los escenarios

Así hablaba el Indio Solari de la muerte: la canción que se volvió epitafio y la reflexión en su última entrevista

Billy Elliot debutó en el teatro Ópera: así es el musical que emociona a todas las edades

INFOBAE AMÉRICA

Un análisis de sangre permite anticipar el riesgo de cáncer de pulmón con cinco años de antelación

Un análisis de sangre permite anticipar el riesgo de cáncer de pulmón con cinco años de antelación

La otra faceta del Indio Solari: su arte digital con “la crudeza de una imaginación imperturbable”

Cómo los recuerdos negativos fragmentan el sueño y los positivos lo estabilizan, según un nuevo estudio

Esto es todo lo que se debe saber sobre la mosca “come-carne” y su reaparición en Estados Unidos

Ministro de Cultura de República Dominicana y director general de la UNESCO refuerzan cooperación en París