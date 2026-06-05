Receta de osobuco con polenta, rápida y fácil

El osobuco dorándose en la olla, clave para potenciar el sabor del guiso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un aroma inconfundible invade la cocina cuando el osobuco se va deshaciendo en un tuco espeso, mientras la polenta burbujea suave en la olla. Es ese perfume que te transporta a domingos en familia, con la mesa larga y la charla que no apura a nadie.

En Argentina, el osobuco con polenta es sinónimo de comida de invierno y platos abundantes. Suele aparecer cuando el frío se hace sentir, en reuniones familiares o como receta de entresemana para aprovechar cortes económicos y lograr un sabor profundo, bien de hogar.

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Receta de osobuco con polenta

El osobuco con polenta es un guiso donde el osobuco de vaca, cortado en ruedas gruesas con hueso y tuétano, se cocina lentamente en salsa de tomate y verduras hasta quedar bien tierno. Se sirve sobre una base de polenta cremosa, logrando un plato sabroso y reconfortante, ideal para el invierno.

Tiempo de preparación

Total: 1 hora 20 minutos. Preparación: 20 minutos. Cocción: 1 hora

Ingredientes

Verduras frescas y tomate, la base aromática que enriquece la salsa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

1 kg de osobuco en ruedas

2 cucharadas de aceite

1 cebolla

1 zanahoria

1 morrón rojo

2 dientes de ajo

400 gr de tomate triturado

1 hoja de laurel

500 ml de caldo de carne

Sal y pimienta

200 gr de polenta instantánea

800 ml de agua o leche

50 gr de manteca

50 gr de queso rallado

Cómo hacer osobuco con polenta, paso a paso

Salpimentar el osobuco. Calentar el aceite en una olla grande y dorar las piezas de ambos lados, retirarlas y reservar. En la misma olla, rehogar la cebolla, la zanahoria y el morrón picados por 4 minutos. Sumar el ajo picado y cocinar 1 minuto más. Incorporar el osobuco nuevamente, añadir el tomate triturado y la hoja de laurel. Mezclar bien. Cubrir con el caldo caliente. Tapar la olla y cocinar a fuego bajo durante 1 hora, hasta que la carne esté muy tierna y casi se despegue del hueso. Si falta líquido, agregar un poco de agua caliente. Mientras tanto, calentar el agua (o leche) en una cacerola. Cuando hierva, verter la polenta en forma de lluvia, revolviendo enérgicamente para evitar grumos. Cocinar la polenta 2 a 3 minutos, agregar la manteca y el queso rallado. Mezclar hasta que esté cremosa. Servir la polenta caliente en platos y coronar con el osobuco y su salsa. Espolvorear con más queso si se desea.

Consejos técnicos:

Dorar bien el osobuco suma sabor.

Mantener la olla tapada evita que se evapore demasiado el líquido.

Revolver la polenta constantemente para que no se pegue ni se formen grumos.

Si usás polenta tradicional, la cocción será de 20 a 30 minutos.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde 4 porciones abundantes.

Porción servida: osobuco tierno sobre polenta, con salsa bien roja y queso espolvoreado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 600

Grasas: 24 gr

Carbohidratos: 58 gr

Proteínas: 36 gr

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

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¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

En heladera, hasta 3 días en recipiente hermético. En freezer, el osobuco cocido (sin la polenta) se puede conservar hasta 2 meses. Recalentar siempre bien antes de consumir.