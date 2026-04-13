De Kendall Jenner a Victoria Beckham: secretos de las celebridades para realzar sus looks con aros y collares

Las celebridades demuestran que no es necesario cambiar todo el guardarropa para lucir diferente (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En el mundo de la moda, los accesorios tienen la capacidad de renovar un conjunto básico sin necesidad de grandes cambios. Celebridades como Kendall Jenner, Hailey Bieber, Gigi Hadid, Zendaya, Anne Hathaway y Victoria Beckham demuestran en sus apariciones cotidianas cómo un solo accesorio puede convertirse en el punto focal de su look.

En el caso de Kendall Jenner, la selección de accesorios nunca fue casual ni recargada, sino siempre estratégica, enfocada en resaltar un elemento como protagonista.

Esta elección deliberada dio lecciones sobre cómo el minimalismo o la audacia pueden convivir en un mismo repertorio de estilo, dependiendo del accesorio seleccionado.

Los pendientes de perla medianos realzan la elegancia minimalista en el look cotidiano de Kendall Jenner (REUTERS/Alessandro Garofalo)

En ocasiones, bastó con que Jenner llevara pendientes de perla de tamaño mediano, con forma esférica y superficie brillante, para convertirlos en el centro de su look. En ese conjunto, prescindió de collares o cualquier otro complemento visible en el cuello, y eligió un maquillaje discreto junto al cabello suelto y liso.

Así, los pendientes se transformaron en el foco absoluto, aportando elegancia y coherencia al estilismo sin necesidad de más ornamentos.

El uso de accesorios llamativos y bien coordinados transforma el estilo básico de Kendall Jenner en una propuesta sofisticada (Photo by ANDREA PATTARO / AFP)

En otro de sus atuendos, Jenner apostó por la combinación de accesorios llamativos. Eligió pendientes colgantes en tono verde esmeralda, acompañados de un collar del mismo color y material, de cuentas grandes y una piedra central. Para reforzar la presencia de los accesorios, sumó unas gafas de sol de montura negra y un bolso pequeño de tela negra.

Una bufanda o cinta negra anudada alrededor del cuello añadió un contraste adicional, mientras que el cabello recogido en moño alto dejó todos los detalles a la vista. Al elegir un solo accesorio destacado o varios bien coordinados, es posible transformar un conjunto básico en una propuesta sofisticada.

Hailey Bieber y el uso de complementos distintivos

Hailey Bieber incorpora un cinturón animal print como detalle inesperado y redefine la estética casual con toques distintivos (The Grosby Group)

Hailey Bieber también ofreció lecciones de estilo al emplear accesorios para redefinir outfits sencillos. En uno de sus conjuntos, optó por anteojos de sol oscuros de montura alargada y llevó el cabello recogido en un moño bajo, lo que aportó un aire pulido y funcional. Un detalle diferenciador fue el aro pequeño en la oreja derecha, un toque discreto pero efectivo.

En ese mismo look, incorporó un accesorio poco habitual: un cinturón de tela con estampado animal, que colgó a un lado de su pantalón vaquero. Esta elección añadió un matiz inesperado y rompió la monotonía del conjunto.

El contraste entre el reloj dorado y anteojos de sol originales aporta brillo y carácter al outfit de Hailey Bieber (@haileybieber)

En otro estilismo, Bieber recurrió a una fórmula de contraste y brillo. Lució gafas de sol negras rectangulares, combinadas con un reloj dorado de correa metálica en la muñeca izquierda y un anillo grande con piedra transparente en el dedo anular de la misma mano.

La clave está en elegir un accesorio distintivo, ya sea un cinturón con diseño, un reloj llamativo o gafas de sol de forma original y permitir que sea el punto de partida para construir el resto del outfit, asegurando que cada elemento dialogue con los demás.

Looks de Gigi Hadid y la combinación de accesorios llamativos

Gigi Hadid apuesta por la superposición de collares y pendientes largos para multiplicar el impacto visual de sus conjuntos

Gigi Hadid optó por superponer accesorios para multiplicar el efecto visual de sus conjuntos. En uno de sus looks, llevó varios collares superpuestos, entre ellos piezas de perlas y cuentas doradas y blancas, junto a un colgante central de piedra clara. Los pendientes largos en forma de gota, de color blanco, sumaron verticalidad y elegancia. Su peinado recogido ayudó a destacar cada uno de los complementos, mientras un anillo dorado en la mano derecha completó la composición.

Los pendientes de aro dorados y los collares con detalles simbólicos elevan la propuesta de Gigi Hadid (REUTERS/Gonzalo Fuentes)

En otra ocasión, Hadid recurrió a pendientes grandes de aro con diseño espiralado en tono dorado, acompañados de tres collares que alternaron eslabones metálicos dorados y detalles de pedrería brillante. Uno de los collares incluyó un dije en forma de ojo, aportando un guiño simbólico.

El cabello, peinado en ondas cortas y con raya lateral, enmarcó los accesorios y permitió que la atención recayera en ellos.

Zendaya y el protagonismo de los pendientes

Zendaya convierte los pendientes geométricos y brillantes en el punto focal de sus estilismos más sofisticados (REUTERS/Mario Anzuoni)

Zendaya eligió pendientes como pieza central en sus apariciones públicas. En un primer look, utilizó aros con incrustaciones brillantes en plateado, destacando gracias a un peinado corto, estilizado hacia atrás. Al no llevar collar ni otros accesorios en el cuello, los pendientes adquirieron protagonismo absoluto.

Zendaya inspira con detalles únicos que elevan el estilo (REUTERS/Guglielmo Mangiapane)

En una segunda propuesta, apostó por pendientes geométricos de gran tamaño, decorados con piedras brillantes dispuestas en forma triangular y de abanico. Combinó estos pendientes con un anillo voluminoso, también plateado y con incrustaciones de pedrería, en la mano derecha. El cabello corto y ondulado enmarcó los accesorios, mientras el maquillaje y la expresión facial reforzaron la sofisticación del conjunto.

El consejo implícito en estos looks es que un solo accesorio, bien elegido y correctamente expuesto, puede transformar incluso los estilismos más básicos en una declaración estética potente.

La selección de joyas clásicas de Anne Hathaway

La selección de joyas clásicas aporta refinamiento instantáneo a los looks de Anne Hathaway (REUTERS/Yara Nardi)

Anne Hathaway se inclinó por accesorios de corte clásico para reforzar el carácter de sus propuestas. En un primer look, lució anteojos de sol oscuros de montura gruesa y angular que reflejaron parte del entorno, acompañadas de un anillo liso de plata en el dedo anular de la mano izquierda.

El contraste entre gafas oscuras y anillo de plata define la elegancia atemporal en el estilo de Anne Hathaway (REUTERS/Maja Smiejkowska)

En un segundo estilismo, Hathaway optó por pendientes pequeños de diamantes y un collar corto de diamantes en tono plateado de eslabones rígidos, terminado en un colgante central con piedra brillante.

Recurrir a piezas atemporales, como diamantes o metales pulidos, garantiza elegancia inmediata y permite que los accesorios sean el hilo conductor del conjunto.

Victoria Beckham y los detalles metálicos en los accesorios

Victoria Beckham suma relojes y anillos metálicos para transformar la sobriedad del traje sastre en un look memorable

Victoria Beckham apostó por la solidez de los metales para transformar un clásico traje sastre. Llevó un reloj metálico grande en color dorado en la muñeca izquierda, acompañado de varios anillos en ambas manos: uno con piedra transparente y otro con piedra verde.

Un collar fino y corto de cadena dorada con un pequeño dije central añadió un toque delicado. El cabello suelto y peinado con raya central aportó equilibrio y sobriedad al conjunto.

Sumar detalles metálicos a un atuendo neutro puede convertirlo en un estilismo memorable, sin necesidad de excesos ni combinaciones recargadas.