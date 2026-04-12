De Crepúsculo a ícono de la moda: el recorrido estilístico de Kristen Stewart

Desde su salto a la fama con la saga Crepúsculo hasta las recientes alfombras rojas, Kristen Stewart ha construido una identidad visual única (REUTERS/Mario Anzuoni)

Kristen Stewart celebró sus 36 años consolidada como un ícono de la transformación. Desde su irrupción mundial con la saga Crepúsculo hasta su presencia constante en alfombras rojas y editoriales de moda, la actriz construyó una identidad visual que desafía convenciones.

Su forma de vestir, siempre en la frontera entre lo clásico y lo experimental, revela tanto su personalidad como su capacidad de reinventarse. Cada aparición pública se convierte en una declaración estética. A continuación, sus looks más emblemáticos.

Collares metálicos y contraste en un look relajado

Stewart fusiona collares plateados y prendas sueltas para un aire urbano y despreocupado (REUTERS/Caroline Brehman)

Durante los Premios BAFTA 2026, la superposición de collares plateados aportó brillo sobre una camisa de manga corta verde claro, de corte recto y tejido suave, que Stewart llevó desabotonada y con las mangas dobladas. El pantalón negro de tiro alto y corte amplio, elaborado en tela de caída pesada, añadió estructura y un aire desenfadado.

Los zapatos negros de suela gruesa reforzaron el toque urbano. Optó por maquillaje de acabado natural, piel luminosa y labios neutros. El cabello, corto y oscuro, lució texturizado y despeinado, con mechones cayendo sobre la frente, acentuando el carácter despreocupado del conjunto.

Un top deportivo y pantalón de sastrería para una silueta relajada

La actriz combina un top elástico con pantalón amplio y acentos metálicos, logrando equilibrio entre lo deportivo y lo formal (REUTERS/Mario Anzuoni)

El top negro sin mangas, confeccionado en tela elástica con ribetes blancos, imprimió un aire deportivo y moderno durante la premiere de la película “The Chronology od Water”. Stewart lo combinó con un pantalón de sastrería negro de tiro alto y corte amplio, generando contraste de texturas. Los zapatos de suela gruesa y un collar grueso de cadena plateada completaron el conjunto.

El maquillaje sobrio, con énfasis en los ojos, y el corte mullet con mechones desordenados y reflejos ligeros, subrayaron un estilo relajado y contemporáneo.

Encaje blanco sobre negro en un vestido de gala

El contraste de encaje blanco y vestido negro strapless define una presencia sofisticada en la alfombra roja (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante los Premios Oscar 2025 el vestido largo negro de corte recto, con encaje blanco en apliques simétricos sobre el busto, destacó por su contraste visual. El diseño strapless dejó hombros y brazos al descubierto, mientras la falda ajustada descendió hasta el suelo. Stewart eligió stilettos blancos de punta fina para reforzar el contraste cromático.

El maquillaje resaltó la mirada con sombras tierra y delineado definido, y el peinado recogido en moño pulido dejó visible un flequillo recto y corto, completando una presencia elegante y sobria.

Un conjunto de inspiración pijama en marfil y marrón

La comodidad y el detalle marcan este conjunto amplio de inspiración sleepwear, realzado por ribetes marrones (REUTERS/Mario Anzuoni)

La fluidez de la tela marfil, con ribetes marrones en solapas, puños y bolsillos, definió la camisa y el pantalón ancho de inspiración pijama que usó para los Academy Women’s Luncheon. Además, agregó una camiseta básica blanca y ciñó la cintura con un cordón marrón. El calzado oscuro de puntera fina contrastó con la paleta clara.

Traje blanco con referencias masculinas y guiño performático

El blazer y la corbata se reinventan en clave femenina, con short y detalles teatrales en la pose y el peinado (REUTERS)

En el Festival de Cine de Cannes 2025 fue principal la combinación de corbata negra y camisa blanca bajo un blazer blanco, junto con un short a juego, evocó códigos de sastrería masculina reinterpretados. Stewart sumó calcetines blancos y zapatos de tacón negro, y sostuvo un sombrero blanco mientras posaba.

Tweed y tul rosa en un conjunto de dos piezas

Volumen y color se encuentran en una dupla de tweed y tul, rematada con toques metálicos y peinado alto (REUTERS/Manon Cruz)

El conjunto de chaqueta y shorts en tweed rosa que eligió para el Festival de Cine de Cannes 2025 fue complementado por una capa de tul transparente desde la cintura hasta el suelo. Stewart lo combinó con sandalias nude, collar de eslabones plateados y peinado recogido alto con mechones teñidos en fucsia. El maquillaje resaltó los ojos y los botones metálicos y anillos voluminosos sumaron brillo y actitud.

Bralette estructurado y pantalón de cintura alta

Referencias deportivas y cortes arquitectónicos se combinan con accesorios gráficos y actitud segura (REUTERS/Mario Anzuoni)

La actriz optó para un evento de la película “Sacramento” un bralette negro con tirantes gruesos y líneas rojas y blancas aportó un guiño deportivo, mientras el pantalón negro de talle alto y aberturas laterales alargó la figura y sumó un toque arquitectónico. Stewart eligió botines negros de tacón grueso, cabello rubio suelto en ondas y maquillaje con énfasis en los ojos. La cadena plateada y los anillos metálicos reforzaron el carácter gráfico y moderno del look.

Blazer de cuero y guiños urbanos en un conjunto negro

La estructura del cuero y los ligueros visibles crean una silueta atrevida y moderna para exteriores (The Grosby Group)

En otro momento, se la pudo ver con un blazer de cuero negro estructuró un conjunto formado por sujetador y minifalda negros, medias altas y ligueros visibles. También, optó por lentes de sol marrón y zapatos de charol negro de tacón alto, mientras el peinado corto y el maquillaje natural completaron el look. Los collares y anillos plateados resaltaron sobre la piel, reforzando la estética urbana.

Tonos beige y accesorios clásicos en un look minimalista

El minimalismo toma forma con texturas suaves, accesorios vintage y una paleta neutra (The Grosby Group)

Para una salida por Nueva York optó por una camisa corta beige de corte cuadrado, abierta para dejar ver un bralette y shorts de punto crema con ribetes marrones, definió un juego de texturas. Las medias translúcidas y los tacones burdeos alargaron la silueta. Stewart añadió lentes de sol redondos y bolso negro, con maquillaje luminoso y peinado hacia atrás para acentuar la expresión relajada.