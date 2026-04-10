Las “reglas de oro” de Anna Wintour para vestir con personalidad y sofisticación a cualquier edad

La identidad visual definida es el sello de quienes apuestan por la elegancia a cualquier edad

Las lecciones de moda después de los 70 giran en torno a construir una identidad visual distintiva, incorporar colores vivos, elegir prendas con buena silueta y priorizar accesorios llamativos. Según Hello Magazine, estos consejos buscan demostrar que la edad no es una limitación para vestir con elegancia y mostrar personalidad.

Anna Wintour, a los 76 años, continúa influyendo en la industria de la moda y desafiando el mito de que la elegancia disminuye con la edad.

Reconocida por su papel como editora de Vogue, aunque en septiembre de 2025 cedió su cargo a Chloe Malle para liderar el contenido editorial y se mantiene como directora editorial global, ha consolidado un estilo propio, donde la coherencia y la elección de prendas cuidadosamente seleccionadas marcan la diferencia.

El uso de colores vivos y estampados audaces transforma el estilo en la madurez

A lo largo de más de tres décadas, Wintour ha mantenido un corte de cabello tipo bob y grandes gafas de sol, creando una “firma visual” inconfundible. Este sello personal transmite confianza y establece una identidad clara, destacando la importancia de definir un estilo propio al envejecer, tal como señala el medio citado.

El poder del color en la madurez

La editora de Vogue rompe con el estereotipo de que las personas mayores deben optar por tonos neutros. Prefiere colores saturados y tonos joya; raramente viste de negro.

El medio subraya que elegir matices que favorezcan la piel y atreverse con estampados vivos brinda luz al rostro y evita desaparecer entre la multitud. Experimentar con el color permite destacar sin importar la edad.

Anna Wintour demuestra que la coherencia es clave para consolidar una imagen icónica

Prendas y siluetas que marcan diferencia

El vestido midi y los abrigos serán siempre esenciales en el armario de Wintour. Ella considera que un abrigo llamativo puede convertirse en la prenda central del conjunto, desde opciones en cuero hasta modelos bordados o de estampado animal.

La “mezcla de estampados” aporta dinamismo siempre que los colores se mantengan armoniosos. Escoger un largo de falda entre media pierna y tobillo aporta sofisticación y comodidad en todas las estaciones del año.

Los accesorios llamativos, como collares y gafas, realzan el rostro y aportan personalidad

Detalles, accesorios y ajuste perfecto

Para Anna Wintour, el calzado debe unir funcionalidad y estética. Lleva años optando por zapatos de tacón medio en tono nude, que alargan visualmente la pierna y combinan con casi cualquier prenda.

La joyería llamativa, como collares de cristales en varias hileras, dirige la atención hacia el rostro y añade un toque de distinción incluso a la ropa sencilla.

La editora resalta la importancia de que la ropa tenga un ajuste impecable; ninguna prenda debe quedar floja ni arrastrar en el dobladillo.

El ajuste perfecto de las prendas es fundamental para lograr sofisticación sin sacrificar comodidad

Según Hello Magazine, ajustar la indumentaria con ayuda de un sastre permite que cualquier prenda luzca exclusiva, adaptándose a los cambios físicos propios de la edad.

Un aspecto que resalta la prensa internacional es la búsqueda de comodidad sin sacrificar estilo. Según Harper’s Bazaar, la elección de zapatos adecuados se vuelve prioritaria a medida que avanza la edad, ya que “la caza de zapatos es tan apasionante como siempre, solo que se buscan modelos diferentes”.

La elección de calzado funcional y estilizado es un pilar en el guardarropa de quienes priorizan la comodidad

Encontrar calzado que permita estar de pie durante largos eventos sociales es visto como una inversión clave, aconsejando adquirir varios pares de un mismo diseño cuando se logra dar con el ideal.

La fuerza del uniforme personal y la simplicidad

Wintour defiende la idea de un “uniforme personal”, lo que refuerza la confianza y simplifica la elección diaria de atuendos. Usar siluetas favoritas en diferentes colores ayuda a mantener autenticidad y coherencia en el estilo.

Apostar por prendas esenciales y evitar ornamentos innecesarios refuerza una imagen sobria y atemporal

Evitar ornamentos o detalles complicados —como volantes o capas innecesarias— permite apostar por un guardarropa refinado y funcional. El principio de las “líneas limpias” define su apuesta por un envejecimiento elegante y sobrio.

Mirarse al espejo y evaluar si cada elemento aporta realmente al conjunto es esencial para evitar excesos. La visión de la editora se centra en priorizar la calidad y la simplicidad como claves para una elegancia duradera, concluye Hello Magazine.