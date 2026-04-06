Cortes de cabello masculinos: los estilos que son furor y cómo elegir el ideal

La moda capilar masculina entre jóvenes se consolida como forma de expresión individual y tendencia social (Freepik)

En la actualidad, el corte de cabello se consolidó como una de las principales formas de expresión entre jóvenes y adolescentes.

Lejos de ser una decisión puramente estética, el estilo capilar refleja identidad, pertenencia y hasta aspiraciones personales.

En este contexto, las tendencias en peluquería masculina evolucionan con rapidez, impulsadas por las redes sociales, la cultura digital y la influencia de figuras públicas. Sin embargo, más allá de las modas, hay un punto clave: no todos los estilos funcionan igual en todas las personas.

Muchas veces “el mejor corte no es el que está en tendencia, sino el que se adapta al tipo de cabello, la forma del rostro y la rutina diaria de cada persona”.

A continuación, una guía detallada de los cortes más populares entre jóvenes y adolescentes en la actualidad, con sus características, ventajas y recomendaciones de mantenimiento.

Textured crop con mid fade: practicidad y estilo moderno

Los cortes de pelo con textura y desvanecidos marcan la pauta en las barberías actuales (Freepik)

El textured crop con mid fade se posiciona como uno de los cortes más elegidos en barberías. Se caracteriza por una parte superior corta con textura, combinada con un desvanecido a media altura en los laterales.

Su popularidad radica en el equilibrio entre estética y funcionalidad. Es un corte que mantiene una apariencia prolija sin exigir demasiado tiempo frente al espejo.

“La textura es clave porque genera movimiento y evita el efecto plano. Además, el mid fade aporta limpieza sin ser demasiado agresivo”.

Este estilo favorece especialmente a rostros ovalados y cuadrados, y funciona bien en cabellos lisos o levemente ondulados. Para su mantenimiento, se recomienda el uso de ceras mate o productos texturizantes.

Old money style: el regreso de lo clásico

El old money style recupera la elegancia clásica y conquista a una nueva generación de adolescentes (Freepik)

En contraste con estilos más disruptivos, el old money style gana terreno entre quienes buscan una imagen más sobria y elegante. Inspirado en estéticas tradicionales, este corte apuesta por longitudes medias, líneas suaves y peinados naturales hacia atrás o de lado.

Se trata de un look que transmite cuidado personal sin exageración. No hay fades extremos ni contrastes marcados, sino una construcción equilibrada.

“Es un estilo que comunica seguridad y madurez. Muchos jóvenes lo eligen para proyectar una imagen más formal”.

El uso de productos livianos, como cremas de peinado, permite mantener un acabado natural sin rigidez.

Messy textured shag: el atractivo del desorden controlado

El messy textured shag se impone como el corte favorito para quienes buscan naturalidad y movimiento (REUTERS/Danny Moloshok)

El messy textured shag representa una de las tendencias más relajadas. Su esencia está en el aparente desorden, logrado mediante capas irregulares que aportan volumen y movimiento.

Este corte es especialmente popular entre adolescentes, ya que combina naturalidad con una estética moderna.

“Parece un look improvisado, pero en realidad tiene mucha técnica. La clave está en el balance de las capas”.

Funciona mejor en cabellos ondulados o con textura natural y favorece a rostros alargados. Para potenciar el efecto, se recomiendan sprays de sal marina o productos que aporten cuerpo.

Buzz cut con clean skin fade: minimalismo en su máxima expresión

El buzz cut con clean skin fade destaca por su practicidad y mantenimiento sencillo para los más activos (REUTERS)

El buzz cut con clean skin fade sigue vigente como una opción práctica y contundente. Consiste en llevar el cabello muy corto en la parte superior, acompañado de un desvanecido a piel en los laterales.

Es un estilo que no requiere peinado y ofrece una imagen limpia y definida.

“Es ideal para quienes buscan comodidad sin resignar estilo. Eso sí, necesita mantenimiento frecuente para conservar el fade”.

Este corte favorece especialmente a quienes tienen facciones marcadas, ya que deja el rostro completamente expuesto.

Layered flow: movimiento y naturalidad

La personalización del corte según rostro y tipo de cabello se convierte en la clave del éxito estilístico (REUTERS/Danny Moloshok)

El layered flow es una de las opciones preferidas por quienes eligen llevar el cabello más largo. Se basa en capas suaves que permiten que el cabello fluya de manera natural.

Este estilo ganó popularidad gracias a su presencia en redes sociales y entre figuras influyentes.

“Es un corte versátil. Se puede usar más prolijo o relajado según la ocasión”.

Favorece a rostros ovalados y cuadrados, y requiere un buen cuidado del cabello, especialmente en hidratación.

Platinum textured crop: audacia y tendencia

Las redes sociales y figuras públicas influyen en la rápida evolución de las tendencias masculinas (REUTERS/Mario Anzuoni)

El platinum textured crop combina un corte moderno con un color llamativo. La decoloración en tonos platinados aporta un fuerte impacto visual, mientras que la textura suma dinamismo.

Es una elección más arriesgada, que requiere compromiso en su mantenimiento.

“El color transforma completamente el look. Pero también exige cuidados específicos para evitar el daño del cabello”.

El uso de productos hidratantes y la reducción del uso de calor son claves para conservar la salud capilar.

Tendencias que atraviesan todos los estilos

Más allá de los cortes puntuales, hay elementos comunes que definen la estética actual:

• La búsqueda de naturalidad, incluso en estilos estructurados

• La incorporación de textura como recurso principal

• La adaptación a rutinas prácticas

• La influencia constante de redes sociales

Estos factores explican por qué los cortes evolucionan rápidamente y se diversifican.

La importancia de elegir bien

El cabello se transforma en símbolo de autenticidad y confianza para los jóvenes de hoy (Freepik)

Uno de los errores más frecuentes es elegir un corte solo por su popularidad. Sin embargo, los estilistas coincidimos en que la personalización es fundamental.

Cada persona tiene características únicas, y un buen resultado depende de saber adaptarlas.

“El rol del estilista es interpretar lo que el cliente quiere, pero también guiarlo hacia lo que realmente le conviene”.

La opinión del experto

“Hoy el cabello masculino habla. No se trata solo de verse bien, sino de contar quién sos sin decir una palabra”.

“En mi trabajo diario veo cómo los jóvenes llegan con referencias muy claras, pero también con la necesidad de adaptar esas tendencias a su tipo de rostro, textura de cabello y estilo de vida. Ahí es donde entra el verdadero rol del estilista: personalizar.”

Desde mi experiencia, enfatizó la importancia del cuidado capilar como base de cualquier look:

“Un buen corte pierde impacto si el cabello no está sano. Yo siempre recomiendo trabajar con productos profesionales que respeten la fibra capilar. En mi rutina utilizo los productos de Rocco Donna Professional para hidratar, dar textura y mantener el estilo sin dañar el cabello. La diferencia se nota no solo en el acabado, sino en la salud a largo plazo.”

La elección del corte adecuado puede potenciar la imagen personal y el bienestar emocional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo elegir el corte ideal

No todas las tendencias funcionan igual para todos. Aquí algunos consejos clave:

• Rostro redondo: optar por volumen en la parte superior (como el taper fade) para alargar visualmente.

• Rostro alargado: evitar demasiado volumen arriba; mejor cortes equilibrados como el crop.

• Cabello grueso: aprovechar capas y texturizado para controlar el volumen.

• Cabello fino: elegir estilos que generen densidad visual, como el flequillo o peinados con movimiento.

“Siempre digo que el mejor corte es el que podés mantener. No sirve salir perfecto de la peluquería si después no sabés cómo peinarlo en casa”.

Rutina básica para mantener el estilo

Más allá del corte, el mantenimiento es clave. Una rutina simple puede marcar la diferencia:

• Lavado adecuado: no todos los días. Usar shampoo acorde al tipo de cabello.

• Hidratación: fundamental para evitar resequedad y frizz.

• Productos de styling: ceras, cremas o sprays según el look deseado.

• Visitas al estilista: cada 3 a 6 semanas para mantener la forma.

“Si tenés el cabello rebelde o difícil de manejar, mi consejo es no luchar contra su naturaleza, sino trabajar con ella. Existen productos y técnicas que ayudan a potenciar lo que ya tenés, en lugar de forzarlo”.

Más que una tendencia, una identidad

La influencia de plataformas digitales y celebridades transforma la manera en la que adolescentes y jóvenes eligen sus cortes (Freepik)

Los cortes masculinos actuales no responden a una única regla. Conviven estilos clásicos con propuestas audaces, y lo más interesante es que cada persona los adapta a su manera.

En una generación donde la autenticidad es clave, el cabello se convierte en una extensión de la personalidad.

“No hay un corte perfecto universal. Hay un corte perfecto para vos. Cuando lo encontrás, no solo cambia tu imagen: cambia cómo te sentís.”

Porque al final, más allá de la moda, el verdadero estilo empieza por conocerse a uno mismo.

Un cambio que va más allá de lo estético

El auge de estos estilos refleja un cambio cultural más amplio. Los jóvenes ya no ven el cuidado personal como una obligación, sino como una forma de expresión.

El cabello, en este sentido, se convierte en un elemento central de identidad.

Elegir un corte adecuado no solo mejora la apariencia, sino también la confianza. Y en una generación donde la imagen tiene un peso cada vez mayor, ese detalle puede marcar la diferencia.

*Leonardo Rocco es un reconocido artista del cabello de las celebridades, vocero, artista de plataforma, educador, personalidad de televisión, propietario de salones de belleza y creador de una línea de productos para el cuidado del cabello. Nacido en Argentina, con raíces italianas, ha vivido en Miami durante los últimos 21 años donde desarrolló su carrera profesional internacional. Es dueño de Rocco Donna Hair and Beauty Art, dos súper exclusivos salones de belleza y creador de productos de belleza Rocco Donna Professional.