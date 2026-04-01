Tendencias

De la ciencia a la viralidad: el fenómeno global de terapias estéticas insólitas

Las clínicas de belleza incorporan tratamientos que desafían lo tradicional y capturan la atención en redes sociales, mientras expertos cuestionan la falta de pruebas sólidas sobre su verdadero aporte al cuidado de la piel

Guardar
(Imagen Ilustrativa Infobae)
El auge de tratamientos de belleza no convencionales como el ADN de salmón revoluciona el sector de la K-Beauty a nivel global (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un creciente catálogo de tratamientos de belleza no convencionales —desde inyecciones de ADN de salmón hasta mascarillas elaboradas con excremento de pájaro— está captando la atención de las redes sociales y de adeptos a la K-Beauty en todo el mundo, mientras la comunidad científica advierte que aún faltan pruebas robustas sobre su eficacia real, de acuerdo con un reportaje de la cadena británica BBC.

Esta tendencia, impulsada por celebridades y viralizada en plataformas digitales, se sostiene sobre terapias que buscan “biomodulación” de la piel, pero su aceptación entre especialistas y estudios clínicos es desigual.

En la clínica cosmética especializada You & I de Seúl, uno de los tratamientos más solicitados consiste en microinyectar fragmentos de ADN purificados extraídos del esperma de salmón en la dermis, la capa intermedia de la piel que contiene vasos sanguíneos, nervios y glándulas.

Kyu-Ho Yi, médico estético en la clínica y profesor adjunto en la Universidad Yonsei de Corea del Sur, explicó que el objetivo es “favorecer la recuperación y un entorno dérmico más saludable” sin aportar volumen como los tradicionales rellenos, según informó la cadema británica. La práctica, que encuentra su origen en la medicina regenerativa y la cicatrización de heridas, utiliza polinucleótidos del pescado para estimular la reparación tisular, un método que se investigó inicialmente en víctimas con heridas de combate.

La investigación científica sobre la utilidad de este procedimiento aún es limitada, aunque algunos datos sugieren mejoras en la piel tras su aplicación. Según Joshua Zeichner, profesor asociado de dermatología en el hospital Mount Sinai de Estados Unidos y consultor de la industria cosmética, estos tratamientos “han demostrado ayudar a mejorar la hidratación, tersura, textura y arrugas de la piel”.

Zeichner indicó que, aunque no está claro cómo surgió la idea de utilizar ADN de salmón, su uso se ha expandido en el contexto global influido por figuras como las artistas internacionales Charli XCX y Jennifer Aniston.

Especialistas dermatológicos advierten sobre la limitada evidencia científica del uso de ADN de salmón para la biomodulación de la piel (Pexels)
Especialistas dermatológicos advierten sobre la limitada evidencia científica del uso de ADN de salmón para la biomodulación de la piel (Pexels)

El auge de remedios exóticos y su historia

La popularidad de métodos como las inyecciones de esperma de salmón creció junto a otras terapias poco habituales, incluidas mascarillas hechas a partir de excremento de ave y procedimientos conocidos como “faciales vampiro” o “tratamientos vampiro”, en los que se emplea sangre del propio paciente.

Estas prácticas, aunque resultan recientes dentro de la cosmética moderna, tienen antecedentes funcionales en rutinas históricas: la reina de Egipto Cleopatra habría empleado leche agria de burra para embellecer su piel; en Myanmar, país del sudeste asiático, se utiliza desde hace siglos una pasta tradicional cosmética llamada thanaka, derivada de corteza de árbol, para fines estéticos y de protección solar; en la Roma antigua, se empleaban vísceras de cocodrilo para tratar imperfecciones faciales.

La investigación actual revela que varios de estos ingredientes históricos mantienen vigencia por sus propiedades antiinflamatorias o hidratantes: compuestos de cúrcuma, centella asiática o algas han sido recuperados para la formulación de productos de uso cotidiano, justificando la persistencia de ciertas recetas ancestrales.

En 2022, un análisis sobre rutinas del siglo XII citadas por la médica medieval Trota de Salerno evidenció que sustancias como extracto de frijol, vinagre y ácido tartárico conservan utilidad moderna para limpiar, exfoliar y tratar piel seca, según indicó la cadena.

Ciencia detrás de las terapias inusuales: entre lo tradicional y lo novedoso

Entre los tratamientos destacados por su rareza se encuentra el llamado Geisha Facial, que utiliza heces de ruiseñor japonés. El procedimiento consiste en higienizar los excrementos con luz ultravioleta y mezclarlos con otros reactivos antes de aplicarlos en mascarilla facial. El origen se remonta a prácticas del Japón antiguo, donde las artistas empleaban estas heces para aclarar la piel y eliminar el maquillaje pesado, siguiendo el uso textil previo como lejía natural.

Su vigencia reside en las altas concentraciones de urea, útil por sus propiedades emolientes, y compuestos como los aminoácidos, capaces de hidratar y otorgar luminosidad, detalló Zeichner. No obstante, subrayó: “Estos tratamientos usan heces purificadas y modificadas de ruiseñor. No debe usarse ningún excremento encontrado al azar”.

La calidad de la evidencia sobre la efectividad de estos tratamientos sigue siendo objeto de debate, en parte porque muchos estudios han sido patrocinados por la industria cosmética, o realizados por científicos empleados directamente por las empresas.

Primer plano de una mujer joven con el rostro limpio, recibiendo microneedling. Una mano enguantada aplica plasma con un dispositivo plateado sobre su piel.
Una mujer joven recibe un tratamiento de rejuvenecimiento facial con microneedling y plasma rico en plaquetas (PRP) - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mascarillas de sangre y procedimientos de vanguardia: eficacia y escepticismo

No todos los remedios virales cuentan con respaldo clínico. La tendencia de usar sangre menstrual como mascarilla, que circula en redes sociales bajo el nombre de menstrual masking, carece de aval profesional. “Ningún clínico recomendaría eso. Creo que es solo una moda de TikTok surgida por el factor sorpresa y la búsqueda de visitas”, apuntó Beibei Du-Harpur, investigadora en dermatología del King’s College de Londres.

Otros procedimientos muestran mejores resultados experimentales, como la aplicación de plasma rico en plaquetas (PRP), conocido como tratamiento vampiro, donde se procesa la sangre del paciente en centrifugadora para aislar proteínas especializadas llamadas factores de crecimiento, que luego se inyecta en la piel con microneedles.

El objetivo es estimular la regeneración de tejidos y la producción de colágeno. Aunque los resultados son variables, se han documentado mejoras en elasticidad y reducción de arrugas en personas entre 50 y 60 años. Du-Harpur atribuye la disparidad en los efectos observados a diferencias en las máquinas centrífugas y en la concentración individual de factores de crecimiento.

Colágeno, microbioma y la búsqueda del siguiente avance cosmético

La expectativa de la industria se orienta a innovar en suplementos y en la manipulación del microbioma cutáneo. Un estudio reciente citado sostiene que suplementos de aminoácidos específicamente diseñados para reemplazo de colágeno lograron, tras seis meses, no solo mejorar la textura y elasticidad cutánea sino reducir la edad biológica en 1,4 años, medido por análisis de ADN salival.

La BBC señaló que si bien este trabajo fue financiado por la industria, los resultados respaldan investigaciones previas sobre el rol de la piel en la salud global a través de procesos inflamatorios.

El desarrollo de tratamientos que modulan los microecosistemas bacterianos de la piel apunta a reducir inflamación, estrés oxidativo y daño al colágeno. En 2023, científicos surcoreanos identificaron una cepa bacteriana capaz de generar sustancias antiinflamatorias en cultivos celulares, aunque su aplicación clínica aún debe superar etapas de validación relacionadas con seguridad y eficacia en humanos.

Joshua Zeichner puntualizó que, a pesar de los avances, cualquier nuevo régimen de cuidado cutáneo debe demostrar mejores resultados que los productos tradicionales disponibles desde hace décadas. “La duda que persiste es si estos tratamientos de moda realmente ofrecen más beneficios que los productos clásicos”. Para el especialista, los principios fundamentales de protección solar diaria y uso de hidratantes nocturnos con ingredientes estimuladores de colágeno como el retinol siguen siendo la base insustituible de cualquier rutina eficaz.

Temas Relacionados

K-BeautyTratamientos EstéticosCiencia CosméticaRespaldo CientíficoNewsroom BUE

Últimas Noticias

Descubren más de 30 lagos debajo de glaciares en el Ártico: cómo afectan al deshielo en la región

Investigadores identificaron cuerpos de agua ocultos en el extremo norte y aportaron claves para entender cambios en la dinámica de las masas heladas y su impacto ambiental

Descubren más de 30 lagos debajo de glaciares en el Ártico: cómo afectan al deshielo en la región

Jugar con muñecos potencia la empatía y el desarrollo social en la infancia, según un nuevo estudio

La investigación evidenció mejoras en la interpretación de emociones y un mayor desarrollo del diálogo social en quienes jugaron con juguetes tradicionales

Jugar con muñecos potencia la empatía y el desarrollo social en la infancia, según un nuevo estudio

Zendaya deslumbró en Nueva York con un vestido que demandó 8.000 horas de alta costura: las claves del look

La actriz se robó todas las miradas en el estreno de “The Drama” al lucir una creación única de Schiaparelli que combinó artesanía, color y sofisticación

Zendaya deslumbró en Nueva York con un vestido que demandó 8.000 horas de alta costura: las claves del look

La Luna como nunca antes: qué reveló la nueva imagen tomada por la misión Artemis II

Los tripulantes a bordo de la cápsula Orión lograron registrar una foto inédita del enigmático accidente geográfico conocido como la Cuenca Oriental. Los próximos pasos y el sobrevuelo histórico en el satélite natural

La Luna como nunca antes: qué reveló la nueva imagen tomada por la misión Artemis II

Cómo elegir entre agarre pronado y supinado para mejorar la fuerza y activar distintos músculos en el entrenamiento

La posición de las manos en ejercicios de levantamiento influye en los grupos musculares que se estimulan y en la capacidad de levantar mayores cargas. Expertos consultados por Men’s Health señalaron la importancia de alternar movimientos para optimizar resultados y superar estancamientos en la rutina

Cómo elegir entre agarre pronado y supinado para mejorar la fuerza y activar distintos músculos en el entrenamiento
DEPORTES
El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El entrenador del Ascenso que tuvo un pico de presión, quedó internado en el entretiempo y fue despedido tras la derrota

El histórico récord de una leyenda de River Plate que igualó Chacho Coudet tras la victoria contra Belgrano

Un nuevo título para el tenis argentino en el Challenger Tour: Facundo Díaz Acosta festejó en Sao Leopoldo

Quién es Lautaro Pereyra, el primer juvenil al que Coudet hizo debutar en River Plate: “Va a resaltar”

8 frases de Coudet tras la goleada de River a Belgrano: los juveniles, por qué quiso “matar” a Rivero y su respaldo a Colidio

TELESHOW
Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

Así fue el escándalo en Gran Hermano: el escupitajo de Pincoya a Tamara Paganini que terminó en una sanción

La preocupación de Catherine Fulop por un video de la casa de Oriana Sabatini y Paulo Dybala que se viralizó

Florencia de la V contó cuál es el regalo que le pidieron sus hijos por sus cumpleaños de 15: “No quieren una fiesta”

Marcela Tauro presentó a su novio Leopoldo “Polo” Arancibia y contó cómo nació su amor: “Es muy caballero”

Wanda Nara compartió una foto íntima de su viaje asiático: en ropa interior y acostada en la cama de un hotel

INFOBAE AMÉRICA

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

Irán advirtió que se prepara para “un nuevo orden” en el Golfo y que el estrecho de Ormuz “no volverá a su estado anterior”

La belleza de la semana: dos siglos de Gustave Moreau, el artista que transformó la pintura moderna

La República Democrática del Congo recibirá a migrantes de terceros países deportados por Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a abrir al alza en plena escalada del conflicto en Medio Oriente

Ucrania y Siria restablecen sus relaciones tras la caída del dictador Al Assad, antiguo aliado de Rusia