Un clásico de la sobremesa argentina que nunca falla es el postre borracho. Esa mezcla dulce con un toque de licor nos remonta a reuniones familiares, mesas largas y brindis improvisados. El perfume del oporto, el sabor de las frutas y la suavidad del bizcochuelo lo hacen irresistible para grandes y chicos.
El postre borracho suele aparecer en fiestas, cumpleaños y celebraciones donde se busca algo fácil, rápido y económico, pero que luzca festivo. Hay numerosas versiones, aunque la base es siempre la misma: bizcochos, almíbar oporto y crema, todo bien frío.
Receta de postre borracho rápido y fácil
El postre borracho consiste en capas de vainillas empapadas en almíbar de vino oporto y frutas en almíbar, cubiertas con una mezcla suave de crema de leche y dulce de leche. Se arma en copas o en una fuente y requiere mínimo reposo en heladera.
Tiempo de preparación
Total: 30 minutos
- Preparación: 20 minutos
- Reposo en heladera: 10 minutos (mínimo)
Ingredientes
- 1 paquete de vainillas (200 g)
- 200 cc de vino oporto (puede ser moscato o marsala)
- 200 cc de almíbar de duraznos en lata (puede ser de otra fruta)
- 1 lata de duraznos en almíbar (400 g)
- 250 cc de crema de leche
- 2 cucharadas de azúcar
- 3 cucharadas de dulce de leche clásico
- 1 chorrito de esencia de vainilla (opcional)
Cómo hacer postre borracho, paso a paso
- Mezclar el vino oporto con el almíbar de la fruta en un bol amplio.
- Batir la crema de leche con el azúcar hasta punto semibatido. Agregar el dulce de leche y la esencia de vainilla, y mezclar suavemente.
- Sumergir las vainillas de a una en la mezcla de oporto y almíbar, sólo unos segundos para que no se desarmen.
- Acomodar una capa de vainillas en el fondo de una fuente o copas individuales.
- Distribuir la mitad de los duraznos cortados en trozos sobre las vainillas.
- Cubrir con la mitad de la crema con dulce de leche.
- Repetir las capas hasta terminar los ingredientes, finalizando con crema.
- Llevar a la heladera al menos 10 minutos antes de servir. Consejo: Si se desea un sabor más intenso, aumentar el tiempo de reposo y servir bien frío.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Rinde aproximadamente 6 porciones.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
- Calorías: 320 kcal
- Grasas: 14 g
- Carbohidratos: 40 g
- Proteínas: 4 g
Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Se conserva en heladera hasta 2 días, bien tapado. No se recomienda freezar porque la textura de la crema puede modificarse.