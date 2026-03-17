Esta receta fácil y rápida de postre borracho se prepara en solo 30 minutos, ideal para reuniones familiares y celebraciones especiales (Imagen Ilustrativa Infobae)

Un clásico de la sobremesa argentina que nunca falla es el postre borracho. Esa mezcla dulce con un toque de licor nos remonta a reuniones familiares, mesas largas y brindis improvisados. El perfume del oporto, el sabor de las frutas y la suavidad del bizcochuelo lo hacen irresistible para grandes y chicos.

El postre borracho suele aparecer en fiestas, cumpleaños y celebraciones donde se busca algo fácil, rápido y económico, pero que luzca festivo. Hay numerosas versiones, aunque la base es siempre la misma: bizcochos, almíbar oporto y crema, todo bien frío.

Receta de postre borracho rápido y fácil

El secreto del postre borracho está en la suave mezcla de crema de leche, dulce de leche y esencia de vainilla para un final cremoso (Imagen Ilustrativa Infobae)

El postre borracho consiste en capas de vainillas empapadas en almíbar de vino oporto y frutas en almíbar, cubiertas con una mezcla suave de crema de leche y dulce de leche. Se arma en copas o en una fuente y requiere mínimo reposo en heladera.

Tiempo de preparación

Total: 30 minutos

Preparación: 20 minutos

Reposo en heladera: 10 minutos (mínimo)

Ingredientes

1 paquete de vainillas (200 g)

200 cc de vino oporto (puede ser moscato o marsala)

200 cc de almíbar de duraznos en lata (puede ser de otra fruta)

1 lata de duraznos en almíbar (400 g)

250 cc de crema de leche

2 cucharadas de azúcar

3 cucharadas de dulce de leche clásico

1 chorrito de esencia de vainilla (opcional)

Cómo hacer postre borracho, paso a paso

Las vainillas empapadas en almíbar de duraznos y oporto forman la base irresistible del postre borracho tradicional (Imagen Ilustrativa Infobae)

Mezclar el vino oporto con el almíbar de la fruta en un bol amplio. Batir la crema de leche con el azúcar hasta punto semibatido. Agregar el dulce de leche y la esencia de vainilla, y mezclar suavemente. Sumergir las vainillas de a una en la mezcla de oporto y almíbar, sólo unos segundos para que no se desarmen. Acomodar una capa de vainillas en el fondo de una fuente o copas individuales. Distribuir la mitad de los duraznos cortados en trozos sobre las vainillas. Cubrir con la mitad de la crema con dulce de leche. Repetir las capas hasta terminar los ingredientes, finalizando con crema. Llevar a la heladera al menos 10 minutos antes de servir. Consejo: Si se desea un sabor más intenso, aumentar el tiempo de reposo y servir bien frío.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde aproximadamente 6 porciones.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Calorías: 320 kcal

Grasas: 14 g

Carbohidratos: 40 g

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El postre borracho clásico debe conservarse en heladera hasta 2 días, bien tapado, para mantener su frescura y textura (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se conserva en heladera hasta 2 días, bien tapado. No se recomienda freezar porque la textura de la crema puede modificarse.