De bosques nubosos a arrecifes rebosantes de vida: 6 destinos únicos que fusionan conservación ambiental y descanso

Algunos de los paisajes y experiencias mas originales y memorables que podrías vivir en tus próximos viajes

A lo largo del planeta, la conservación ambiental y el turismo responsable se combinan en experiencias singulares que acercan a los viajeros a la restauración de ecosistemas y la protección de culturas en peligro.

Seis proyectos seleccionados por National Geographic ilustran de qué forma la ciencia, el voluntariado y las comunidades locales colaboran en destinos como Sudamérica, Europa, Asia y África para impulsar la conservación y la transmisión de saberes ancestrales.

Los proyectos internacionales más destacados de conservación ambiental permiten la participación directa de los turistas en tareas reales de restauración de la naturaleza y defensa de las culturas locales.

Desde rescates de tortugas marinas en Costa Rica hasta la regeneración de arrecifes en la Polinesia Francesa, cada iniciativa representa modelos en los que habitantes, científicos y viajeros trabajan juntos para obtener resultados tangibles, servir de inspiración y preservar la biodiversidad.

1. Reserva Mashpi y restauración ecológica en el Chocó ecuatoriano

Bosques nubosos en Chocó, Ecuador

En los bosques nubosos del Chocó, en Ecuador, la Reserva Mashpi avanzó hacia la transformación local desde que Roque Sevilla, exalcalde de Quito, adquirió 600 hectáreas en 2001.

Sevilla reconvirtió a exmadereros y cazadores ilegales en protectores e investigadores, lo que permitió el descubrimiento de una rana de cristal de dos centímetros tras cinco años de expediciones nocturnas.

Actualmente, Mashpi ha incorporado 24 especies nuevas y ofrece a sus visitantes la posibilidad de apoyar en el análisis de grabaciones acústicas y en el avistamiento de aves y mamíferos como monos aulladores o tayras. Un recorrido a bordo de la góndola Dragonfly permite contemplar la riqueza de este santuario restaurado.

2. Protección de bosques y fauna en los Montes Cárpatos

Bisontes europeos en su habita original

En los Montes Cárpatos de Rumanía, la Fundación Conservation Carpathia trabaja para crear un santuario natural que protege unas 80.000 hectáreas de bosque virgen, extensión equivalente a la mitad de los bosques primarios restantes del continente.

La fundación contribuye al sostenimiento de la mayor población europea de osos pardos y a la reintroducción del bisonte europeo en hábitats originales. Los viajeros pueden recorrer áreas remotas con Naturetrek y participar en labores de restauración, lo que les permite observar bisontes, lobos, linces o águilas reales entre árboles que preceden a la Edad Media.

Al mismo tiempo, los ganaderos gestionan praderas biodiversas, donde el pastoreo tradicional convive con zonas reforestadas, evidenciando la integración de la ciencia y las prácticas locales.

3. Voluntariado para tortugas marinas en Costa Rica

Reserva Playa Tortuga, Costa Rica. (reservaplayatortuga.org)

En la costa sur de Costa Rica, donde los humedales térraba-sierpe se abren al océano Pacífico, residentes y científicos fundaron en 2009 la Reserva Playa Tortuga para salvaguardar los nidos de tortugas marinas ante la caza furtiva.

Gracias a las patrullas nocturnas de voluntarios durante la temporada reproductiva, se han liberado más de 50.000 crías de oliváceas, verdes, laúd y carey.

La experiencia incluye medir tortugas adultas y participar en la liberación al amanecer de los neonatos hacia el mar, acercando a los visitantes a una de las regiones más biodiversas de Centroamérica.

4. Recuperación de arrecifes coralinos en la Polinesia Francesa

Miembros de Jardineros de coral en la Polinesia Francesa (coralgardeners.org)

En la isla de Mo’orea, Polinesia Francesa, los arrecifes de coral enfrentan un deterioro acelerado. Durante la última década, el grupo jardineros de coral, encabezado por Titouan Bernicot, ha desarrollado viveros donde fragmentos de coral resistentes al clima, seleccionados luego de episodios de blanqueamiento, se cultivan y reimplantan empleando tecnología de inteligencia artificial.

El método fusiona saber tradicional polinesio con ciencia marina y ya tiene réplicas en otras islas del Pacífico.

A través de la experiencia “Nurseries Boat”, los participantes pueden colaborar con el equipo, sumergirse en aguas transparentes y observar la fauna que retorna a estos entornos rejuvenecidos.

5. Tradición y conservación marina en Japón

Una buceadora Ama japonesa, ataviada con su traje tradicional. (Wikimedia)

En Japón, las buceadoras ama representan una tradición de más de dos mil años. Mujeres dedicadas a la recolección de mariscos en apnea, guiadas por normas que aseguran la pesca sostenible y la transmisión cultural.

En 1978, existían 9.100 ama; hoy, apenas sobreviven unas 2.000, la mitad de ellas en Ise-Shima. Esta labor fue reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial en 2017.

El centro Amanemu permite a los visitantes observar estas prácticas entre mayo y octubre y compartir vivencias con las buceadoras, quienes relatan historias sobre sus comunidades y la relación con el mar. Los encuentros incluyen la preparación y degustación de los productos recién recolectados, reforzando los vínculos con los modos de vida tradicionales.

6. Reservas privadas y protección de grandes mamíferos en Sudáfrica

El parque conservacionista de especies que está situado en el Cabo Oriental de Sudáfrica,

En Sudáfrica, reservas privadas como Shamwari lideran la protección de mamíferos emblemáticos ante amenazas como la caza furtiva y la fragmentación del hábitat.

Shamwari ha convertido 24.000 hectáreas en un refugio para rinocerontes, elefantes y leones en los últimos 30 años. La fundación Born Free mantiene un santuario para felinos rescatados y un centro de rehabilitación en el Cabo Oriental.

El programa Shamwari Conservation Experience invita a los visitantes a sumarse al rastreo de fauna con telemetría, la instalación de cámaras-trampa y las patrullas de la unidad de lucha contra la caza furtiva, contribuyendo a la protección y recuperación de los animales.

El hilo común de estas iniciativas, según detalla National Geographic, es la oportunidad real de unirse a quienes encabezan la defensa ambiental, sumando esfuerzos concretos para aprender, colaborar y marcar la diferencia.

Estas experiencias internacionales de conservación ambiental abren la puerta a viajeros interesados en ser parte activa de la restauración ecológica, el rescate de especies en peligro y la protección de culturas amenazadas. La combinación de turismo sostenible y acción científica o comunitaria propone modelos replicables para aquellos que buscan un viaje comprometido y responsable a nivel global.