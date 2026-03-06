Tendencias

Del encaje al metalizado: los outfits más impactantes de Emily Ratajkowski

En cada aparición, la modelo y actriz sorprende por su versatilidad y creatividad, consolidando su imagen como un ícono de la moda. Las propuestas que redefinen el concepto de elegancia

Guardar
La capacidad de Emily Ratajkowski
La capacidad de Emily Ratajkowski para reinventar su imagen y marcar tendencia queda en evidencia a través de cada uno de sus looks más icónicos en la moda internacional (REUTERS/Brendan McDermid)

Con una presencia constante en las alfombras rojas y los eventos de moda, Emily Ratajkowski consolidó su imagen como referente de estilo gracias a su capacidad para reinventar cada aparición.

Desde conjuntos arquitectónicos hasta vestidos translúcidos, sus elecciones han captado la atención de la industria y del público. Estos son algunos de los looks más memorables que definieron su trayectoria:

1- Look blanco asimétrico con pantalón negro

El look blanco asimétrico y
El look blanco asimétrico y pantalón negro de Emily Ratajkowski en el desfile de Dior en la Semana de la Moda de París 2026 destaca por su elegancia y contraste (REUTERS/Stephane Mahe)

En su aparición más reciente, para el desfile de Dior en al Semana de la Moda de París 2026, la modelo eligió una combinación de líneas limpias y contrastes definidos. Llevó una blusa blanca satinada de corte asimétrico, con drapeados que caían a los lados y dejaban los hombros expuestos.

El diseño se cruzaba en el cuello, cubriendo parte del torso y aportando un aire sofisticado. Combinó la prenda con un pantalón negro de corte recto que llegaba hasta el suelo y unos zapatos negros de punta. Sin accesorios visibles, optó por un peinado lacio con raya al medio.

2- Minivestido metalizado y accesorios plateados

Emily Ratajkowski sorprende en el
Emily Ratajkowski sorprende en el desfile de Gucci durante la Semana de la Moda de Milán 2026 con un minivestido metalizado y accesorios plateados que realzan su estilo moderno (REUTERS/Daniele Mascolo)

En la pasarela, durante el desfile de Gucci, en la Semana de la Moda de Milán 2026 el protagonismo recayó en los accesorios elegidos por la modelo. Ratajkowski lució un bolso pequeño plateado, pendientes largos a juego y una pulsera fina, todos en tonos metálicos.

El minivestido, cubierto de lentejuelas plateadas y tirantes finos, se ajustaba perfectamente a su figura y terminaba en una falda corta. Los zapatos altos en tono metálico enmarcaban el look, mientras que el peinado recogido con mechones sueltos acompañaba el maquillaje de ojos oscuros y labios definidos.

3- Vestido negro corto con capa

La sobriedad del vestido negro
La sobriedad del vestido negro corto con capa define la presencia sofisticada de Emily Ratajkowski en los Fashion Awards 2025 (REUTERS/Maja Smiejkowska)

En otra ocasión, para los Fashion Awards 2025, apostó por la sobriedad de un vestido negro corto y ajustado en tejido mate.

Este look se distinguía por la capa que cubría sus hombros, aportando volumen y dramatismo sin recurrir a adornos ni texturas adicionales. Las sandalias negras de taco fino completaron el conjunto, sin la presencia de accesorios visibles.

4- Vestido largo de encaje negro y bustier

El vestido largo de encaje
El vestido largo de encaje negro con bustier, elegido para el after party de Vanity Fair en los Premios Oscar 2025, subraya la sensualidad y el glamour de la modelo (REUTERS/Danny Moloshok)

Para el after party de Vanity Fair en los Premios Oscar 2025 optó por un diseño, ajustado y con una ligera cola, que seguía la silueta de la modelo, mientras el encaje formaba un patrón floral en toda la prenda.

El vestido era largo de encaje negro con transparencias, que dejaba entrever un bustier negro de efecto vinilo en la parte superior.

5- Satinado marrón con hombros descubiertos

Emily Ratajkowski apuesta por un
Emily Ratajkowski apuesta por un vestido satinado marrón de hombros descubiertos y falda de terciopelo en la Art Film Gala 2024 en Los Ángeles (REUTERS/Mario Anzuoni)

La modelo eligió un contraste de texturas entre la parte superior y la inferior y la ausencia de accesorios llamativos para La Art Film Gala 2024 en Los Ángeles.

El estilismo fue un vestido satinado marrón de manga larga, con escote que dejaba los hombros al descubierto y cuerpo liso y ajustado. La falda, confeccionada en terciopelo marrón oscuro, caía hasta el suelo.

6- Verde translúcido con flecos y transparencias

El vestido verde translúcido con
El vestido verde translúcido con flecos y transparencias impacta en la alfombra roja de “Campo di Battaglia” en el Festival de Cine de Venecia 2024 (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

En una alfombra roja de la película “Campo di Battaglia” en El Festival de Cine de Venecia 2024, sorprendió con un vestido verde translúcido repleto de flecos y transparencias.

El diseño, de escote pronunciado y tirantes finos, presentaba pliegues en la parte superior y una caída fluida que se extendía en flecos hasta el suelo.

7- Transparencias y bordados plateados

Las transparencias y bordados plateados
Las transparencias y bordados plateados en un vestido largo marcan el estilo audaz de Emily Ratajkowski en un evento destacado de la industria (EFE/EPA/JUSTIN LANE)

En otro evento, la modelo optó por ir con transparencias. Llevó un vestido largo de manga larga cubierto de bordados plateados en patrones geométricos y florales. La malla fina dejaba ver las piernas y parte del torso.

8- Escultura blanca de líneas arquitectónicas

El vestido blanco de líneas
El vestido blanco de líneas arquitectónicas y corte escultural resalta la figura de Emily Ratajkowski en el after party de Vanity Fair en los Premios Oscar 2024 (The Grosby Group)

Sin accesorios a la vista y un peinado suelto con ondas suaves que equilibró la silueta Emily eligió para el after party de Vanity Fair en los Premios Oscar 2024 un vestido blanco de corte estructural, con una pieza frontal rígida que sobresalía en diagonal y dejaba al descubierto la espalda y parte del torso. El tejido caía en línea recta hasta el suelo con una pequeña cola.

9- Minivestido drapeado en tono pastel

El minivestido drapeado en tono
El minivestido drapeado en tono pastel y los zapatos satinados reflejan la frescura y modernidad de la modelo en los CFDA Fashion Awards 2023 (REUTERS/Andrew Kelly)

En otra aparición, dejando ver unos zapatos de taco alto y acabado satinado en un color pastel optó por un minivestido en el mismo tono confeccionado en tejido fino con pliegues y drapeados que envolvían el cuerpo.

El diseño, que usó para los CFDA Fashion Awards 2023, era de manga corta en un solo lado y falda corta, se completó con un peinado suelto y maquillaje suave.

10- Vestido nude con escote profundo y detalles geométricos

Emily Ratajkowski deslumbra en la
Emily Ratajkowski deslumbra en la Met Gala 2023 con un vestido nude de escote profundo, detalles geométricos y accesorios decorativos (REUTERS/Andrew Kelly)

Emily Ratajkowski apareció en la Met Gala 2023 con accesorios, como un clutch pequeño con plumas y pendientes largos que añadieron toques decorativos.

Para el outfit optó por un vestido largo en tono nude, elaborado en tul vaporoso y decorado con líneas geométricas en contraste. El escote en V y los tirantes finos aportaban ligereza, mientras la falda amplia y transparente se extendía en una cola.

11- Transparencia plateada de manga larga y silueta recta

El vestido plateado translúcido de
El vestido plateado translúcido de manga larga y silueta recta caracteriza la apuesta vanguardista de Emily Ratajkowski en el after party de Vanity Fair en los Premios Oscar 2023 (REUTERS/Danny Moloshok)

Durante el after party de Vanity Fair en los Premios Oscar 2023 lució un vestido largo totalmente plateado y translúcido, de manga larga y cuello alto.

El diseño recto se ajustaba al cuerpo y permitía entrever la silueta bajo el tejido metalizado. Llevó el cabello recogido en un moño pulido y pendientes pequeños de brillantes.

Temas Relacionados

Emily RatajkowskiModaAlfombra rojaÚltimas noticias

Últimas Noticias

Cómo ayuda el té verde a controlar la presión arterial y cuánto tomar para que haga efecto

En un mundo en el que la hipertensión afecta a millones de personas, la infusión emerge como una alternativa natural respaldada por la ciencia para complementar los tratamientos médicos. De qué manera sus compuestos antioxidantes aportan un beneficioso efecto vasodilatador

Cómo ayuda el té verde

Dónde habitaba Purgatorius, el tatarabuelo de todos los primates

Científicos de los Estados Unidos con voluntarios encontraron los restos fósiles. Por qué el hallazgo aporta indicios clave sobre la evolución de los mamíferos tras la extinción de los dinosaurios

Dónde habitaba Purgatorius, el tatarabuelo

Mieloma múltiple: lo que hay que saber sobre el cáncer de la sangre poco conocido y difícil de detectar

En el mes de concientización de la enfermedad, organizaciones de todo el mundo promueven acciones para conocer los síntomas y facilitar el diagnóstico temprano. Los monumentos que se iluminarán de rojo

Mieloma múltiple: lo que hay

Maquillaje en la edad madura: los sí, los no y los tips de las expertas para la mujer 60+

¿Es posible disimular arrugas? ¿Menos es más? ¿Qué rasgos destacar y cómo hacerlo? ¿Cómo evitar un efecto artificial? El consejo de las especialistas es esencial para acertar en las respuestas a todas estas preguntas

Maquillaje en la edad madura:

Por qué el orden y la decoración del hogar pueden ser aliados para una convivencia armoniosa de pareja, según una diseñadora

La distribución de espacios, la elección de materiales y la iluminación adecuada pueden transformar la dinámica cotidiana y fortalecer el vínculo afectivo en quienes comparten la vida bajo el mismo techo, destacó una interiorista

Por qué el orden y
DEPORTES
Franco Colapinto afrontará la segunda

Franco Colapinto afrontará la segunda práctica libre del Gran Premio de Australia de la Fórmula 1

Es la estrella de una popular serie sobre fútbol y a los 35 años está a prueba en un equipo profesional: “Los rumores son ciertos”

Un europeo de perfil bajo: River Plate avanza con la contratación de un director deportivo

Radiografía de Colapinto en la práctica 1 del GP de Australia de F1: pese a un despiste superó con holgura a Gasly

La impresionante imagen de una estrella del fútbol europeo que se sometió a una peculiar terapia

TELESHOW
Quiénes fueron los dos participantes

Quiénes fueron los dos participantes que se salvaron de la gala de eliminación en Gran Hermano: la placa final

Sabrina Rojas contó qué es lo que más añora de su relación con Luciano Castro: “Lo único que extraño del matrimonio”

Una participante dejó a su pareja en vivo al sentirse cercana a otro jugador en Gran Hermano

Ángel de Brito reveló el verdadero motivo detrás del incidente vial de Ernestina Pais: “Le retrotrajo su pasado”

Nicki Nicole reflexionó sobre sus vínculos tras su ruptura con Lamine Yamal: “Me tiro al vacío y choco, pero ya no soy eso”

INFOBAE AMÉRICA

Los ataques de Irán dejaron

Los ataques de Irán dejaron más de 60 militares heridos en Kuwait desde el inicio del conflicto en Medio Oriente

Dónde habitaba Purgatorius, el tatarabuelo de todos los primates

Qué leer esta semana: los increíbles viajes del Alzheimer, la IA ¿humana? y la dictadura en primera persona

Turismo en Panamá mantiene expansión con más de 3 millones de visitantes en 2025

El misterio de los cristales en la prehistoria: por qué los primates elegían el cuarzo