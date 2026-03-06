Del encaje al metalizado: los outfits más impactantes de Emily Ratajkowski

La capacidad de Emily Ratajkowski para reinventar su imagen y marcar tendencia queda en evidencia a través de cada uno de sus looks más icónicos en la moda internacional (REUTERS/Brendan McDermid)

Con una presencia constante en las alfombras rojas y los eventos de moda, Emily Ratajkowski consolidó su imagen como referente de estilo gracias a su capacidad para reinventar cada aparición.

Desde conjuntos arquitectónicos hasta vestidos translúcidos, sus elecciones han captado la atención de la industria y del público. Estos son algunos de los looks más memorables que definieron su trayectoria:

1- Look blanco asimétrico con pantalón negro

El look blanco asimétrico y pantalón negro de Emily Ratajkowski en el desfile de Dior en la Semana de la Moda de París 2026 destaca por su elegancia y contraste (REUTERS/Stephane Mahe)

En su aparición más reciente, para el desfile de Dior en al Semana de la Moda de París 2026, la modelo eligió una combinación de líneas limpias y contrastes definidos. Llevó una blusa blanca satinada de corte asimétrico, con drapeados que caían a los lados y dejaban los hombros expuestos.

El diseño se cruzaba en el cuello, cubriendo parte del torso y aportando un aire sofisticado. Combinó la prenda con un pantalón negro de corte recto que llegaba hasta el suelo y unos zapatos negros de punta. Sin accesorios visibles, optó por un peinado lacio con raya al medio.

2- Minivestido metalizado y accesorios plateados

Emily Ratajkowski sorprende en el desfile de Gucci durante la Semana de la Moda de Milán 2026 con un minivestido metalizado y accesorios plateados que realzan su estilo moderno (REUTERS/Daniele Mascolo)

En la pasarela, durante el desfile de Gucci, en la Semana de la Moda de Milán 2026 el protagonismo recayó en los accesorios elegidos por la modelo. Ratajkowski lució un bolso pequeño plateado, pendientes largos a juego y una pulsera fina, todos en tonos metálicos.

El minivestido, cubierto de lentejuelas plateadas y tirantes finos, se ajustaba perfectamente a su figura y terminaba en una falda corta. Los zapatos altos en tono metálico enmarcaban el look, mientras que el peinado recogido con mechones sueltos acompañaba el maquillaje de ojos oscuros y labios definidos.

3- Vestido negro corto con capa

La sobriedad del vestido negro corto con capa define la presencia sofisticada de Emily Ratajkowski en los Fashion Awards 2025 (REUTERS/Maja Smiejkowska)

En otra ocasión, para los Fashion Awards 2025, apostó por la sobriedad de un vestido negro corto y ajustado en tejido mate.

Este look se distinguía por la capa que cubría sus hombros, aportando volumen y dramatismo sin recurrir a adornos ni texturas adicionales. Las sandalias negras de taco fino completaron el conjunto, sin la presencia de accesorios visibles.

4- Vestido largo de encaje negro y bustier

El vestido largo de encaje negro con bustier, elegido para el after party de Vanity Fair en los Premios Oscar 2025, subraya la sensualidad y el glamour de la modelo (REUTERS/Danny Moloshok)

Para el after party de Vanity Fair en los Premios Oscar 2025 optó por un diseño, ajustado y con una ligera cola, que seguía la silueta de la modelo, mientras el encaje formaba un patrón floral en toda la prenda.

El vestido era largo de encaje negro con transparencias, que dejaba entrever un bustier negro de efecto vinilo en la parte superior.

5- Satinado marrón con hombros descubiertos

Emily Ratajkowski apuesta por un vestido satinado marrón de hombros descubiertos y falda de terciopelo en la Art Film Gala 2024 en Los Ángeles (REUTERS/Mario Anzuoni)

La modelo eligió un contraste de texturas entre la parte superior y la inferior y la ausencia de accesorios llamativos para La Art Film Gala 2024 en Los Ángeles.

El estilismo fue un vestido satinado marrón de manga larga, con escote que dejaba los hombros al descubierto y cuerpo liso y ajustado. La falda, confeccionada en terciopelo marrón oscuro, caía hasta el suelo.

6- Verde translúcido con flecos y transparencias

El vestido verde translúcido con flecos y transparencias impacta en la alfombra roja de “Campo di Battaglia” en el Festival de Cine de Venecia 2024 (REUTERS/Louisa Gouliamaki)

En una alfombra roja de la película “Campo di Battaglia” en El Festival de Cine de Venecia 2024, sorprendió con un vestido verde translúcido repleto de flecos y transparencias.

El diseño, de escote pronunciado y tirantes finos, presentaba pliegues en la parte superior y una caída fluida que se extendía en flecos hasta el suelo.

7- Transparencias y bordados plateados

Las transparencias y bordados plateados en un vestido largo marcan el estilo audaz de Emily Ratajkowski en un evento destacado de la industria (EFE/EPA/JUSTIN LANE)

En otro evento, la modelo optó por ir con transparencias. Llevó un vestido largo de manga larga cubierto de bordados plateados en patrones geométricos y florales. La malla fina dejaba ver las piernas y parte del torso.

8- Escultura blanca de líneas arquitectónicas

El vestido blanco de líneas arquitectónicas y corte escultural resalta la figura de Emily Ratajkowski en el after party de Vanity Fair en los Premios Oscar 2024 (The Grosby Group)

Sin accesorios a la vista y un peinado suelto con ondas suaves que equilibró la silueta Emily eligió para el after party de Vanity Fair en los Premios Oscar 2024 un vestido blanco de corte estructural, con una pieza frontal rígida que sobresalía en diagonal y dejaba al descubierto la espalda y parte del torso. El tejido caía en línea recta hasta el suelo con una pequeña cola.

9- Minivestido drapeado en tono pastel

El minivestido drapeado en tono pastel y los zapatos satinados reflejan la frescura y modernidad de la modelo en los CFDA Fashion Awards 2023 (REUTERS/Andrew Kelly)

En otra aparición, dejando ver unos zapatos de taco alto y acabado satinado en un color pastel optó por un minivestido en el mismo tono confeccionado en tejido fino con pliegues y drapeados que envolvían el cuerpo.

El diseño, que usó para los CFDA Fashion Awards 2023, era de manga corta en un solo lado y falda corta, se completó con un peinado suelto y maquillaje suave.

10- Vestido nude con escote profundo y detalles geométricos

Emily Ratajkowski deslumbra en la Met Gala 2023 con un vestido nude de escote profundo, detalles geométricos y accesorios decorativos (REUTERS/Andrew Kelly)

Emily Ratajkowski apareció en la Met Gala 2023 con accesorios, como un clutch pequeño con plumas y pendientes largos que añadieron toques decorativos.

Para el outfit optó por un vestido largo en tono nude, elaborado en tul vaporoso y decorado con líneas geométricas en contraste. El escote en V y los tirantes finos aportaban ligereza, mientras la falda amplia y transparente se extendía en una cola.

11- Transparencia plateada de manga larga y silueta recta

El vestido plateado translúcido de manga larga y silueta recta caracteriza la apuesta vanguardista de Emily Ratajkowski en el after party de Vanity Fair en los Premios Oscar 2023 (REUTERS/Danny Moloshok)

Durante el after party de Vanity Fair en los Premios Oscar 2023 lució un vestido largo totalmente plateado y translúcido, de manga larga y cuello alto.

El diseño recto se ajustaba al cuerpo y permitía entrever la silueta bajo el tejido metalizado. Llevó el cabello recogido en un moño pulido y pendientes pequeños de brillantes.