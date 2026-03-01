Tendencias

Música y emoción en Chascomús: cómo volver a vivir lo mejor del festival federal de orquestas juveniles

SOIJAr 2026 convocó a chicos y chicas de distintos puntos del país, quienes compartieron escenario con referentes de como Nahuel Pennisi, Sandra Mihanovich y Patricia Sosa. Un especial repasará lo más emotivo del evento

Chascomús recibió a miles de personas para una celebración musical sin precedentes en el Parque de los Libres del Sur

En el centro de Chascomús, la llamada Capital Nacional de las Orquestas Infantiles y Juveniles, miles de personas se reunieron bajo las estrellas para vivir una celebración musical sin precedentes. La edición 2026 de “El Festival” SOIJAr transformó el Parque de los Libres del Sur en un escenario colosal, donde más de 450 jóvenes músicos de todo el país interpretaron clásicos junto a figuras de la música argentina y artistas invitados, en una cita que quedó grabada en la memoria de los asistentes.

El evento, organizado por la Fundación SOIJAr (Sistema de Orquestas Infantiles y Juveniles de Argentina), reunió a la Orquesta Juvenil Argentina, la Orquesta Filarmónica Federal SOIJAr y la Orquesta Infantil Argentina. Estas formaciones, integradas por chicos y chicas de entre 9 y 21 años provenientes de distintos puntos del país, ofrecieron un repertorio que abarcó músicas folclóricas de la Argentina y América Latina. La conducción artística estuvo a cargo de reconocidos directores, como Popi Spatocco, Guillermo Scarabino, Ezequiel Silberstein, Hadrian Ávila Arzuza y Valeria Atela.

La Televisión Pública revivirá este lunes 2 de marzo, desde las 22 horas, los momentos más destacados de ese encuentro multitudinario, presentando un resumen audiovisual de tres noches que convocaron a más de 35 mil personas.

Más de 450 jóvenes músicos de todo el país participaron en la edición 2026 de “El Festival” SOIJAr

La participación de invitados especiales como Nahuel Pennisi, Patricia Sosa, Sandra Mihanovich, Marcela Morelo, Florencia Otero, integrantes de La Bomba de Tiempo y el trío marplatense Vox Popurri, sumó un valor artístico y simbólico al festival. La conducción y dirección orquestal de Nelson Castro completó el cuadro de una noche única.

Tributo a Mercedes Sosa y clásicos del repertorio latinoamericano

El especial televisivo incluirá la interpretación de piezas emblemáticas, como “Todo cambia”, “Sube, sube sube”, “Razón de vivir” y “Como pájaros en el aire”, canciones que la voz de Mercedes Sosa convirtió en clásicos populares. Estas obras fueron interpretadas por Mihanovich, Morelo y Sosa junto a la Orquesta Juvenil Argentina, dirigida por Spatocco y conformada por 130 jóvenes de entre 15 y 21 años.

El evento reunió a referentes de la música argentina y artistas invitados en un escenario colosal al aire libre

Uno de los momentos destacados de la transmisión será la versión de “Capricho español”, de Nikolái Rimski-Kórsakov, bajo la batuta de Silberstein, así como una versión instrumental de “Candombe para Gardel”, de Rubén Rada, dirigida por Nelson Castro. Estas interpretaciones reflejan la diversidad y calidad artística de los participantes.

Testimonios y voces: la emoción de los protagonistas

Durante el festival, la presencia de Pennisi junto a la Orquesta Infantil Argentina, formada por 130 chicos y chicas de entre 9 y 15 años, recibió una ovación del público. El repertorio incluyó éxitos como “Universo paralelo”, “Desvío”, “Ser Feliz” y “Princesa”. Además, se sumaron canciones emblemáticas como “Solo le pido a Dios” e “Himno de mi corazón”, que Pennisi y Otero compartieron en el escenario, generando uno de los pasajes más emotivos del evento.

Florencia Otero aportó su voz en temas como “Luna tucumana” y “Eterno amor”. Las formaciones orquestales locales también participaron en algunos pasajes, integrando a músicos de la región y fortaleciendo el espíritu federal del festival.

Patricia Sosa y Marcela Morelo en el festival

La Orquesta Filarmónica Federal SOIJAr, compuesta por 80 jóvenes multiplicadores de la Metodología Orquesta-Escuela, propuso un recorrido por el repertorio latinoamericano. En esta sección, las batutas de Scarabino, Silberstein, ávila Arzuza, Atela y Nelson Castro guiaron obras como “Suite Argentina” (recopilada por Carlos Cuacci), “Caña brava” (Toño Abreu), “Obertura cubana” (George Gershwin), “Danzas brasileiras” (Mozart Camargo Guarnieri), “Tico Tico” (Zunquinha de Abreu), “Bullanguera” (Sonia Possetti) y “La vida es un carnaval”.

En estas dos últimas piezas, los integrantes de La Bomba de Tiempo sumaron su percusión, generando una fusión de sonidos que sorprendió a los presentes.

Nelson Castro asumió la conducción y dirección orquestal en una de las noches más celebradas del festival

La Fundación SOIJAr nació en 2004, cuando el maestro José Antonio Abreu reconoció a la Orquesta-Escuela de Chascomús, dirigida por Valeria Atela, como un “fenómeno extraordinario”.

Desde entonces, la organización ha impulsado una red de más de 300 programas provinciales, municipales y de ONG, promoviendo oportunidades de desarrollo personal y comunitario a través de la música. El festival cuenta con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires y la Municipalidad de Chascomús.

La música es una herramienta de transformación social, afirmó la Fundación SOIJAr en su manifiesto institucional, y la última edición de “El Festival” volvió a confirmar ese lema, al reunir a jóvenes, artistas y público en una experiencia colectiva de integración y celebración.

