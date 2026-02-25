Ricky Sarkany presentó su autobiografía rodeado de familiares y amigos: “La vida se mide en momentos”

Ricky Sarkany compartió anécdotas y agradecimientos durante su discurso

La música de una orquesta en vivo recibió a cada invitado en el Ateneo Grand Splendid de Buenos Aires, la noche del 24 de febrero. Allí, entre melodías y luces tenues, Ricky Sarkany celebró la presentación de su autobiografía “Memorias de un zapatero. Una parte de mí”.

El evento, que reunió a referentes de la política, el espectáculo y la cultura, se transformó en un homenaje colectivo a los vínculos, la resiliencia y la historia personal del diseñador.

Una larga fila aguardaba por la firma del autor, que dedicó ejemplares con mensajes personalizados para amigos y familiares. La ambientación sumó un detalle único: fragmentos del libro decoraban las paredes y un volumen especial invitaba a los presentes a dejar su huella con dedicatorias manuscritas.

Ricky Sarkany firmó ejemplares de su autobiografía en el Ateneo Grand Splendid, rodeado de familiares y amigos

Entre los asistentes destacaron Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, acompañado por María Belén Ludueña; la conductora Mariana Fabbiani; el abogado Fernando Burlando; y numerosos representantes del diseño, la cultura y los medios.

El ambiente combinó lo festivo con lo íntimo. El murmullo de conversaciones, los brindis y la música crearon una atmósfera que acompañó el tono de la noche en una de las librerías más bellas de Buenos Aires. A la hora de tomar el micrófono, Sarkany eligió el camino de la espontaneidad y el humor. “Cuando me propusieron hacer el libro, la verdad, yo no tenía ni idea. Prefería hacer un zapato”, admitió, arrancando risas del público.

El corazón del libro: historia, oficio y legado familiar

Ricky Sarkany junto a su esposa, Graciela Papini y sus hijas, Clara, Violeta y Josefina

“Memorias de un zapatero. Una parte de mí” recorre el trayecto de Sarkany desde las raíces familiares hasta la consolidación como referente del diseño argentino.

La obra narra el exilio de sus padres durante la Segunda Guerra Mundial, el aprendizaje del oficio, la fundación de la empresa y los desafíos personales que marcaron su vida. El relato familiar es la columna vertebral: “La primera parte, la de mis padres, fue la que más me costó contar. Mis padres fueron escuetos al relatar su historia”, admitía Sarkany en Infobae en Vivo antes de la presentación.

El peso de la memoria y la herencia marcó su destino. En la misma entrevista, el empresario recordó la crudeza de las vivencias de su madre en el Holocausto y la fuerza con la que su familia encaró el desarraigo: “Mi mamá cuando iba a bañarse, no sabía si de la ducha iba a salir agua o gas. Y ella superó eso”.

Jorge Macri y María Belén Ludueña participaron del evento

También remarcó el papel del trabajo artesanal en su vida y en la de sus antepasados: “Es maravilloso ser zapatero, un oficio increíble, transformamos un pedazo de cuero, una suela, un taco, en un objeto que pasa a ser un objeto de deseo, en emociones”, sostuvo.

“Los zapateros transformamos con las manos y hacemos un trabajo artesanal, creativo, con valor agregado”, definió sobre el arte que heredó y perfeccionó a lo largo de décadas.

En su discurso de la presentación, lejos del formato tradicional, Sarkany combinó anécdotas personales, recuerdos y agradecimientos.

El libro aborda temas como la resiliencia, el exilio y el valor de los afectos en la vida del autor

Definió la escritura como un desafío mayor: “Pensé que era sencillo, pero abrir el corazón y dejar algún tipo de mensaje es muy especial”.

El autor insistió en que cada capítulo de su autobiografía es un homenaje a los vínculos que lo sostuvieron y además agregó que una de las razones del libro, fue que el lector ingrese a su mundo de amigos y la familia que le hizo ser quien es.

A lo largo de su intervención, Sarkany compartió episodios que marcaron su vida: desde diagnósticos médicos inesperados hasta la complicidad de sus socios, hijos y amigos. “La vida se mide en momentos, no en minutos ni en días. Son los momentos los que recordamos”, destacó mientras el público asentía.

Clara y Josefina Sarkany junto a su padre

El valor de la familia y la importancia de los afectos cruzaron cada párrafo de su relato.

“Siempre contamos que los padres nos dan las armas para sobrevivir, los hijos nos dan las razones para vivir”, resumió.

El instante de mayor emoción llegó con la dedicatoria a Sofía Sarkany, su hija fallecida: “No la podemos abrazar, no la podemos besar, pero todos la conocemos y sabemos de la sonrisa tan hermosa que tenía”.

El cierre del evento, entre aplausos y música, celebra el encuentro y la memoria compartida

El libro también aborda la relación de Sarkany con la disciplina y la estrategia, influido por su pasión juvenil por el ajedrez.

Relata cómo ese deporte le enseñó a analizar posibilidades, a planificar y a aceptar que, en la vida, muchas veces no todo depende de uno mismo. En sus páginas, la resiliencia familiar se refleja tanto en la supervivencia ante la adversidad como en la búsqueda constante de nuevos caminos y desafíos.

Sarkany junto a Agustina Casanova

Una celebración donde todos dejaron su huella

La dinámica del evento invitó a la participación activa. Los invitados no solo recorrieron una decoración intervenida con fragmentos clave de la autobiografía, sino que también llenaron el libro especial de dedicatorias con recuerdos y palabras de cariño.

El propio Sarkany dedicó tiempo a firmar ejemplares, entregando mensajes personalizados.

Mariana Fabbiani fue una de las invitadas al evento

A lo largo del evento, Ricky Sarkany volvió sobre el sentido profundo de la obra: “Si era hacer el libro simplemente para tener esta reunión con todos ustedes, ya bien valía la pena”.

La frase fue el hilo conductor perfecto para esta autobiografía trasciende el relato individual, para conviertirse en un espacio de encuentro y memoria compartida.

Fernando Burlando y Virginia Elizalde dijeron presente

El cierre de la noche, marcado por los aplausos y la música, dejó en claro que “Memorias de un zapatero. Una parte de mí” es más que un libro: es el testimonio de una vida atravesada por la pasión, la creatividad y el valor de los vínculos.

(Fotos: Jaime Olivos)