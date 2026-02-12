Emilia Mernes deslumbró en la Semana de la Moda de Nueva York: sus audaces looks

Para el desfile de Coach, Emilia Mernes eligió un estilismo alineado con las tendencias de otoño/invierno

Emilia Mernes deslumbró en el inicio de la Semana de la Moda de Nueva York (NYFW) y su llegada se transformó en uno de los momentos más comentados de la jornada.

La artista argentina viajó especialmente para sumarse a los eventos más exclusivos del calendario fashionista. Su participación en los desfiles de la temporada otoño-invierno 2026 la consagró como referente de estilo y tendencia en la escena pop, acaparando miradas y flashes en cada aparición.

Emilia Mernes impone tendencia en la Semana de la Moda de Nueva York con una campera camel, minifalda blanca de encaje y botas bucaneras (Instagram: @emiliamernes)

Para el desfile de Coach, eligió un estilismo alineado con las tendencias de otoño/invierno. Llevó una campera de cuero color camel, de corte amplio, con solapas anchas, cierre frontal y costuras visibles que aportaban un aire sofisticado y moderno.

Bajo la prenda principal, optó por una minifalda blanca con textura de encaje y bordados florales, que sumó contraste y volumen al conjunto.

El look se completó con unas botas bucaneras de cuero marrón, de acabado tipo reptil y tacón, sumando un toque audaz al estilismo. Los accesorios incluyeron guantes de cuero marrón oscuro y un bolso acolchado del mismo tono, con cadena dorada y cierre metálico. Su cabello lució suelto y peinado en ondas suaves, mientras que el maquillaje fue discreto y natural.

El conjunto de camisa blanca estructurada y pantalón negro de tiro alto convierte a Emilia Mernes en el centro de todas las miradas en la pasarela de Carolina Herrera durante la NYFW (Instagram: @emiliamernes)

En el desfile de Carolina Herrera, Emilia optó por un conjunto más estructurado y elegante. La prenda principal fue una camisa blanca de manga larga, con solapas anchas, cierre frontal de botones y pliegues rectos en los hombros, que destacaban la cintura y el corte definido en la parte inferior. La combinó con un pantalón negro de tiro alto, caída amplia y pinzas, que sumaron volumen y sofisticación a la silueta.

Para el calzado, eligió sandalias negras de taco fino. El peinado, recogido y pulido, se acompañó de un flequillo lateral, mientras que el maquillaje resaltó los ojos con sombra azul celeste y delineado oscuro.

Otros looks icónicos de Emilia Mernes

Minivestido blanco con capucha

Emilia Mernes llega al desfile de Giambattista Valli para la colección Primavera/Verano 2026 durante la Semana de la Moda de París (The Grosby Group)

Durante el desfile de Giambattista Valli para la colección Primavera/Verano 2026, en la Semana de la Moda de París 2025, posó con un minivestido blanco ajustado, confeccionado en una tela de textura lisa. El diseño destacó por una pieza superior que forma una capucha amplia, cubriendo la cabeza y parte de los hombros.

Las piernas quedaron al descubierto y el conjunto se completó con zapatos de tacón negro de acabado brillante. Su cabello lo llevó lacio y suelto, y acompañó un maquillaje en tonos neutros.

Corset bordado y minifalda de encaje

Emilia Mernes llamó la atención en el desfile de moda Ready-to-Wear Primavera/Verano 2026 de Georges Hobeika durante la Semana de la Moda de París el 4 de octubre de 2025 (The Grosby Group)

Emilia Mernes llamó la atención en el desfile de moda Ready-to-Wear Primavera/Verano 2026 de Georges Hobeika durante la Semana de la Moda de París 2025. La cantante e ícono de estilo vistió un corset estructurado en color crudo, adornado con bordados dorados y pedrería en la parte superior y frontal.

La prenda se prolongó en una minifalda de encaje blanco, con volados en el borde. Para el calzado optó por unas sandalias de tiras plateadas. El cabello lo llevó con ondas suaves y el maquillaje incluyó labios en tono marrón claro.

Estilo deportivo gris

El conjunto deportivo gris, minifalda plisada y abrigo largo, revela el costado más casual y chic de Emilia Mernes durante su estadía fashionista en París

En su glamoroso viaje a París, lució un conjunto deportivo gris: minifalda plisada y top corto con escote en V y ribetes blancos. Un abrigo largo gris sumó volumen, mientras que las medias blancas con franjas verdes y sandalias de taco blanco completaron la propuesta. El cabello suelto en ondas suaves y el maquillaje discreto completaron el outfit.

Blazer blanco oversize

Emilia Mernes apuesta por el blazer blanco oversize como mini vestido, logrando un estilismo elegante y moderno en su paso por Nueva York

Durante unas vacaciones de relax en Nueva York, Emilia apostó por un blazer blanco oversize con doble botonadura negra, usado como mini vestido. El diseño incluyó hombreras pronunciadas y mangas largas. Los zapatos de taco negro y un bolso pequeño negro con cadena metálica añadieron elegancia.