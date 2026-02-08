De Viena a Tennessee: nueve salas de conciertos emblemáticas para escuchar música en vivo

Existen teatros y anfiteatros en el mundo donde cada concierto deja una huella imborrable, tanto por su atmósfera como por su diseño - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cuando una voz resuena en la bóveda dorada de Viena o una guitarra eléctrica estremece las rocas rojizas de Colorado, el lugar se convierte en parte del espectáculo. Existen escenarios en el mundo donde la música no solo se escucha: se siente en el aire. Son recintos que parecen esculpidos para detener el tiempo y hacer de cada concierto una experiencia irrepetible.

Hay quienes viajan miles de kilómetros solo para sentarse bajo las velas blancas de Sídney o para perderse en el eco de una cueva en Tennessee. Porque en estos nueve templos de la música, cada nota se transforma en recuerdo y cada aplauso queda grabado en la memoria del lugar.

Musikverein de Viena: oro y tradición en la capital mundial de la música

La Sala Dorada de Viena es famosa por su decoración opulenta y una acústica reconocida como una de las mejores para la música clásica

El Musikverein, inaugurado en 1870 en Viena, es célebre por su Sala Dorada, considerada una de las mejores en acústica y decoración. El edificio, obra de Theophil Hansen, es sede de la Orquesta Filarmónica de Viena, que cada 1 de enero protagoniza el Concierto de Año Nuevo retransmitido a nivel mundial. Según la oficina de turismo de Austria, la demanda de entradas es tan alta que se realiza un sorteo global para acceder a este evento. El Musikverein incluye seis salas y visitas guiadas todo el año.

Red Rocks Amphitheatre: música al aire libre entre gigantes de piedra

El anfiteatro de Colorado combina formaciones geológicas milenarias con una acústica natural inigualable, escenario de conciertos legendarios al aire libre AP

En el corazón de Colorado, el Red Rocks Amphitheatre se erige entre formaciones de arenisca de más de 160 millones de años. Este espacio natural, con capacidad para 9.500 personas, ha sido testigo de conciertos emblemáticos y mantiene una acústica singular debido a sus dos monolitos de casi 90 metros de altura. Según Time Out, artistas como Jimi Hendrix y deadmau5 han encabezado su cartel. El anfiteatro es gestionado por la Ciudad y el Condado de Denver y, para 2026, contempla mejoras como una nueva terraza que respetará el diseño original de Burnham Hoyt y un puesto permanente de merchandising, según el portal oficial del recinto Red Rocks Amphitheatre.

Sydney Opera House: la silueta más reconocible de Australia

Las icónicas velas blancas sobre la bahía de Sídney albergan uno de los centros culturales más reconocidos del mundo, sede de espectáculos de primer nivel REUTERS/Jeremy Piper

El Sydney Opera House no solo es el símbolo arquitectónico más famoso de Australia, sino que también alberga múltiples salas de conciertos, teatro y danza bajo sus techos en forma de vela. Su sala principal cuenta con más de 2.000 butacas y la acústica ha sido diseñada para adaptarse tanto a la ópera como a la música sinfónica. Tiene un lugar protagónico en festivales como el Vivid Sydney y su escenario al aire libre, donde han actuado figuras internacionales como Florence and the Machine.

Slane Castle: la música invade los jardines históricos de Irlanda

Los jardines inclinados de este castillo irlandés reciben a miles de personas cada año en conciertos multitudinarios, rodeados de historia y paisaje verde Wikipedia

En la campiña de County Meath, en Irlanda, Slane Castle combina el encanto de un castillo del siglo XVIII con la energía de conciertos multitudinarios. Desde 1981, su jardín inclinado ha recibido a artistas como The Rolling Stones, Queen y Harry Styles, con capacidades de hasta 80.000 personas en su festival anual, según el sitio oficial del castillo.

Teatro alla Scala: la meca de la ópera italiana

El histórico teatro de Milán es sinónimo de ópera y excelencia artística, punto de encuentro de las grandes voces y directores de la escena internacional Reuters

En pleno centro de Milán, el Teatro alla Scala representa el punto de referencia para la ópera en Italia y el mundo. Inaugurado en 1778, ha acogido a figuras como Giuseppe Verdi, Luciano Pavarotti y Plácido Domingo. Sus 2.030 asientos se distribuyen en seis niveles de palcos y una galería superior conocida como “loggione”, reservada para los espectadores más apasionados. La temporada de ópera se inaugura cada año el 7 de diciembre y el teatro ofrece también un museo y archivo histórico.

Anfiteatro romano de Nîmes: historia viva para la música moderna

Este monumento del siglo I d.C. fusiona la historia del Imperio Romano con conciertos y festivales contemporáneos en un entorno monumental Wikipedia

El anfiteatro romano de Nîmes en Francia ha pasado de ser escenario de gladiadores a acoger conciertos de artistas como Stevie Wonder y Metallica. Construido en el siglo I d.C., su estructura de 133 metros de longitud y 21 metros de altura permite recibir a más de 23.000 espectadores. La arena se utiliza hoy para festivales internacionales y eventos culturales, según la información oficial de la ciudad.

Dalhalla: una cantera sueca convertida en templo del sonido

En una antigua cantera rodeada de bosque y agua, Dalhalla ofrece una experiencia musical única gracias a su entorno natural y su acústica excepcional

En el bosque de Dalarna, Suecia, se encuentra Dalhalla, un anfiteatro al aire libre excavado en una cantera de piedra caliza formada por un meteorito hace 380 millones de años. El espacio, con capacidad para 4.000 asistentes, es famoso por su acústica, reforzada por paredes verticales y un lago en el fondo de la cantera. Artistas de ópera, pop y rock han compartido escenario aquí entre mayo y septiembre.

The Caverns: conciertos bajo tierra en Tennessee

El recinto subterráneo de Tennessee invita a vivir recitales en el interior de una cueva, con tecnología de sonido avanzada y un ambiente singular Wikipedia

En el valle de Pelham, en Tennessee, The Caverns ofrece espectáculos en un escenario subterráneo dentro de una cueva natural. La sala principal puede albergar a 1.200 personas de pie y mantiene una temperatura constante durante todo el año. Equipado con tecnología de sonido e iluminación moderna, el recinto acoge conciertos y festivales de géneros diversos. La experiencia incluye recorridos por el sistema de cuevas y, según el sitio oficial, el espacio ha sido reconocido como “Teatro del Año” por la Academy of Country Music.

Wieliczka: la sala de conciertos hecha de sal en Polonia

La sala de conciertos, tallada completamente en sal bajo tierra, destaca como uno de los espacios más originales y sorprendentes de Europa del Este Wikipedia

Al sur de Cracovia, la mina de sal de Wieliczka alberga una sala de conciertos única en el mundo, construida íntegramente en sal. El recinto, protegido por la UNESCO, forma parte de una red de túneles con más de 245 kilómetros de longitud. La sala es escenario de conciertos de la banda de metales de la mina y del tradicional concierto de Año Nuevo, según el museo oficial.