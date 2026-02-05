Kate Middleton sorprendió con un look retro: la prenda que evocó el glamour de los años 60

El abrigo de lana retro que Kate Middleton eligió para su visita a la fábrica Melin Tregwynt evoca el espíritu de los años 60 y resalta el vínculo entre moda y tradición (PA Images)

La princesa de Gales, Kate Middleton, se convirtió en el foco de atención por una elección de vestuario que combinó tradición y elegancia atemporal. Durante una visita a la fábrica de lana Melin Tregwynt, ubicada en la costa de Pembrokeshire, la princesa lució un abrigo de lana retro que evocó el estilo de los años 60 y mostró su habilidad para reinterpretar la moda clásica con un sello propio.

La jornada comenzó con la llegada de la princesa a la fábrica, reconocida por su trabajo en el tejido de diseños tradicionales galeses de doble tela. El propósito de la visita fue apoyar la artesanía textil y promover la continuidad de técnicas ancestrales como fuente de inspiración para las nuevas generaciones.

Para la visita, la princesa optó por un abrigo largo y estructurado, confeccionado en tweed grueso con un estampado geométrico en tonos naranja y burdeos.

La prenda, de corte recto y caída impecable, presentaba solapas anchas y dos botones oscuros en el lado derecho, con una longitud que superaba las rodillas. El patrón repetido y la paleta cromática remiten a la estética de los años 60, lo que aportó un aire retro que armonizó con la atmósfera del momento.

Debajo del abrigo, Kate Midlleton usó un pantalón verde oliva de corte recto y una polera lisa de cuello alto en el mismo tono, lo que generó un juego de capas donde los verdes y los colores cálidos del tapado dialogan de forma equilibrada. Los zapatos, apenas visibles bajo el dobladillo, eran oscuros y de punta cerrada, reforzando la sobriedad y el equilibrio del conjunto.

En cuanto a los detalles, la princesa de Gales eligió pendientes pequeños y oscuros, discretos y elegantes, junto a un peinado semirrecogido que despejaba el rostro.

Otros looks icónicos de Kate Middleton

A lo largo de los años, la princesa sorprendió con elecciones audaces y refinadas que la convirtieron en una referente de elegancia:

Vestido crema de manga corta

El vestido crema de manga corta, con grandes botones y cinturón ancho, muestra el lado más fresco y sofisticado de la princesa de Gales en eventos al aire libre (Instagram)

Durante Wimbledon, fue captada con un look que destila frescura y sofisticación. Llevaba un vestido de tela ligera en color crema, con cuello cerrado y manga corta, adornado con grandes botones frontales. La prenda, estructurada con un cinturón ancho del mismo tono y bolsillos de solapa a la altura de la cintura, presentaba una falda con pliegues finos que caía por debajo de la rodilla.

El cabello, suelto y con ondas suaves, acompañaba unos accesorios metálicos en la muñeca y la mano derecha, junto con pendientes pequeños y circulares, completando una imagen natural y elegante.

Vestido largo dorado con capa

El vestido largo dorado con capa y lentejuelas, lucido en una gala nocturna, confirma el gusto de Kate Middleton por el glamour y los detalles brillantes en la alfombra roja (CAMERA PRESS)

En una gala de la premiere “No Time To Die” en 2021 sobre la alfombra roja, la princesa deslumbró con un vestido largo de tul transparente en tonos dorados, ricamente adornado con lentejuelas y canutillos dispuestos en líneas verticales y diagonales.

El diseño incluía un escote en V pronunciado, hombreras marcadas y una capa integrada que caía desde los hombros hasta el suelo. Para complementar el efecto luminoso del vestido, eligió pendientes largos y llamativos en tono dorado.

El cabello recogido en un peinado elevado y la luz artificial resaltaban los reflejos metálicos del conjunto, creando una imagen de glamour propio de la realeza.

Traje sastre azul

El traje sastre azul con camiseta blanca y accesorios metálicos, ideal para entornos industriales, resalta la imagen profesional y versátil de Kate Middleton (katemiddletonprincessofwalesuk)

En uno de sus actos sociales, lució un traje sastre azul de corte clásico compuesto por un blazer de solapa y pantalón recto. Debajo del blazer, llevaba una camiseta blanca de escote redondo. El conjunto se complementaba con un cinturón negro con hebilla metálica y una cadena dorada como collar. El cabello, suelto y peinado con raya al medio, junto a pendientes pequeños y discretos, aportaban un aire profesional y actual.