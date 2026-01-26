Quién es Yerin Ha, la nueva chica Bridgerton: todo sobre sus looks y estilo

Portadas, tendencias y una agenda llena de eventos exclusivos: así se consolida como ícono de la moda contemporánea en el universo televisivo

En la industria del entretenimiento, cada generación tiene su “it girl”, esa figura que acapara miradas, redefine tendencias y se convierte en referencia de moda y actitud.

En 2026, Yerin Ha podría ocupar ese lugar. La actriz australiana de raíces surcoreanas no solo debuta como Sophie Baek en la cuarta temporada de Bridgerton, sino que se instala como protagonista de la conversación global sobre estilo: su imagen se multiplica en portadas de revistas, campañas y eventos.

Yerin Ha nació en Sídney y creció entre Australia y Corea del Sur, en una familia ligada a las artes escénicas. Hija de actores y nieta de una reconocida intérprete, desde pequeña vivió entre los escenarios y la formación actoral. Su trayectoria incluye estudios formales en el Sidney National Institute of Dramatic Art y experiencias internacionales que marcaron su mirada sobre la actuación.

Antes de llegar a la saga de Bridgerton, sumó papeles en series y películas de alcance global, lo que le permitió consolidar una identidad artística multicultural.

Verde menta y pedrería: el vestido que marcó tendencia en la presentación

Un diseño de satén verde menta con pedrería y corte cut-out, elegido para la presentación internacional de la nueva temporada, combina modernidad y elegancia clásica bajo los flashes (Instagram: yerinha_)

La primera gran aparición de Yerin Ha en la promoción de la cuarta temporada de Bridgerton dejó una imagen difícil de ignorar. Lució un vestido de satén verde menta con acabado satinado y aplicaciones de pedrería en relieve. El corte cut-out en el torso genera una línea horizontal moderna, mientras que el escote halter enmarca hombros y rostro.

La falda estructurada otorga volumen y equilibrio a la silueta, y el peinado completamente recogido permite que el diseño sea el centro de atención. Este look, pensado para captar la luz bajo flashes y reflectores, resume la nueva elegancia de la saga.

Casual chic, la apuesta que conquista portadas

El mix de blazer de cuadros, jersey artesanal y denim azul clásico define una propuesta casual chic que resalta la versatilidad de la actriz en portadas y editoriales de moda (Instagram: yerinha_)

Recién llegada a la serie, la actriz ya se convirtió en la imagen de múltiples portadas internacionales. Uno de los estilismos más replicados en editoriales de moda es el conjunto de blazer oversize de cuadros pequeños en blanco y negro, jersey de punto grueso en tono crudo con flores bordadas y jeans azul de corte recto.

El mix de texturas y proporciones masculinas y femeninas genera una estética “casual chic” que resulta tan fotogénica como versátil. El cabello suelto en ondas y un maquillaje apenas perceptible refuerzan la imagen de naturalidad sofisticada que la distingue.

Sastrería y texturas

Siluetas amplias y texturas contrastantes, con blazer estructurado y suéter bordado, componen el look de portada que fusiona sofisticación y comodidad cotidiana (Gavin Bond/Netflix © 2024)

En la portada de una de las revistas más influyentes de moda, la intérprete apostó por una chaqueta de sastrería en micro-check blanco y negro, combinada con un suéter de punto grueso con bordado de flores amarillas y jeans azul medio. La composición visual equilibra la rigidez del blazer con la calidez del tejido artesanal. El denim suma el toque cotidiano, mientras que el styling de belleza —ondas naturales y acabado despejado— realza el aire relajado sin perder sofisticación.

Vestido de época y máscara veneciana: el guiño a la tradición Bridgerton

En el póster promocional, la combinación de vestido imperio y máscara de encaje plateado suma misterio y tradición al universo de la serie, en una imagen cargada de simbolismo (Instagram: yerinha_)

El material promocional de Netflix para la nueva temporada muestra a Yerin Ha junto a Luke Thompson con un vestido de corte imperio en tono plateado, escote cuadrado con pedrería y mangas abullonadas traslúcidas.

La máscara veneciana de encaje plateado y los guantes largos de ópera refuerzan la atmósfera de misterio y sofisticación, mientras el entorno floral y la luz de atardecer evocan el universo romántico de la serie. El eslogan “Unmask true love” anticipa una trama donde los bailes de máscaras y los secretos serán protagonistas.

Negro escultural: volumen en la alfombra roja

El negro absoluto y las aplicaciones florales en 3D definen un estilismo arquitectónico y minimalista, ideal para eventos de gala y alfombra roja (Instagram: yerinha_)

En otro evento clave, la nueva chica Bridgerton eligió un vestido negro de escote tipo barco, rematado por un gran lazo central y aplicaciones florales en 3D distribuidas de manera asimétrica.

El corte entallado y la botonadura visible dan verticalidad a la figura, mientras que las sandalias de tiras y el recogido pulido mantienen el foco en la arquitectura del vestido. Este look muestra la versatilidad de la actriz para transitar entre la alta costura y la sobriedad.

Tweed y brillo discreto: el lujo diurno de la nueva protagonista

Una chaqueta gruesa en tonos tierra, con bordados de cristales y cinturón marcado, aporta lujo discreto y estructura a un conjunto pensado para el día a día elegante Instagram: yerinha_

En los eventos de día, la actriz apuesta por la sofisticación sutil. Una chaqueta de tweed grueso en tonos tierra, con bordados de cristales en solapas y puños y cinturón a la cintura, se combina con un top negro y pantalones oscuros.

El bolso acolchado en tono camel y la cadena dorada suman textura y riqueza visual. El estilismo se completa con ondas suaves en el cabello y maquillaje sofisticado en tonos naturales.

Sastrería contemporánea junto a Benedict Bridgerton

El equilibrio entre blazers de textura, chaquetas de cuero y detalles femeninos revela una nueva sofisticación contemporánea en las imágenes promocionales de la temporada ( Instagram: yerinha_)

Las imágenes promocionales de la cuarta temporada muestran a Yerin Ha junto a Luke Thompson (Benedict Bridgerton) en una propuesta visual que fusiona sastrería moderna y guiños clásicos. Ella luce conjuntos de blazers marrón con textura cuadriculada, chaquetas de cuero bordeaux y pantalones de lana en tonos tierra.

Los detalles femeninos, como los suéteres de punto bordados con flores, se combinan con accesorios minimalistas y peinado pulido, reforzando el concepto de “sofisticación contemporánea”.

El impacto de Yerin Ha como la nueva “it girl” de Bridgerton va más allá de la moda. Su personaje, Sophie Baek, simboliza el acercamiento a audiencias diversas.