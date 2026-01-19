Amal Clooney deslumbra en las alfombras rojas: sus ocho vestidos vintage más aclamados

El glamour vintage define la presencia de Amal Clooney en las alfombras rojas internacionales (REUTERS/Stephane Mahe)

La presencia de Amal Clooney en la alfombra roja se convirtió en sinónimo de elegancia atemporal. Con una selección de vestidos que evocan distintas décadas del siglo XX, la abogada y activista británico-libanesa creó un estilo propio en el que los guiños al pasado se fusionan con toques contemporáneos.

A continuación, ocho looks que reflejaron su afinidad por la moda vintage y su capacidad para reinterpretarla con sofisticación.

1- Vestido rojo intenso de inspiración Hollywood clásico

Las referencias a Hollywood clásico y décadas pasadas son sello de Amal Clooney (REUTERS/Mike Blake)

En una de sus apariciones más recientes para los Globos de Oro 2026, eligió un vestido largo ceñido de color rojo intenso. El diseño, confeccionado en un tejido drapeado que realza la silueta, incorporó un escote corazón que evocó la estética de Hollywood de mediados del siglo XX.

El look se completó con un clutch pequeño a juego y un peinado suelto, con ondas marcadas, que reforzó el aire retro del conjunto. Este estilismo destacó por su sencillez y por la fuerza visual del color, elementos que le otorgan una presencia impactante.

Entre los detalles más notables se encuentran la caída del tejido y la elección del escote, que remiten a las grandes divas de la pantalla.

2- Vestido rosa claro palabra de honor con plumas y flecos

La elección de colores vibrantes y cortes clásicos marca el estilo de Amal Clooney (Geisler-Fotopress GmbH)

En otra ocasión, para el Festival de Cine de Londres 2025 apostó por un vestido palabra de honor en tono rosa claro, completamente cubierto de lentejuelas. El diseño destacó por su parte inferior, adornada con voluminosos detalles de plumas y una pollera compuesta por capas de flecos brillantes, aportando movimiento y textura.

Este look remite directamente a la moda de finales de los años 60, cuando los acabados llamativos y las siluetas fluidas dominaban las fiestas y eventos nocturnos. Clooney complementó el conjunto con unos pendientes largos y un peinado con raya lateral, reforzando la referencia vintage.

3- Vestido marrón asimétrico con guiños a la década de 1930

Los guiños a la moda de los años 20 y 30 elevan los looks de Amal Clooney (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Entre sus elecciones más elegantes figura un vestido largo de color marrón para el evento benéfico anual ‘The Albie Awards’, en Londres: un escote asimétrico y hombros descubiertos. El tejido fluido, junto con los pliegues drapeados, aporta un aire sofisticado que recuerda a los diseños de la década de 1930.

Los complementos jugaron un papel clave, optó por un bolso de mano dorado, una pulsera ancha y pendientes dorados XXL, elementos que subrayan el carácter clásico del estilismo. Este conjunto resaltó por la atención a los detalles y el equilibrio entre la sobriedad del color y el brillo de los accesorios.

4- Vestido strapless fucsia con falda amplia y estilo años 80

La elegancia atemporal de los vestidos de Amal Clooney inspira tendencias en eventos de gala (REUTERS/Yara Nardi)

En otra alfombra roja, junto a su esposo George Clooney, en el Festival de Venecia 2025, se decidió por un vestido strapless fucsia con pollera amplia y cola. El cuerpo, marcado por un drapeado y una abertura frontal dejaba ver las piernas, dota al diseño de dinamismo y sensualidad.

El tejido satinado y el tono vibrante hacen una clara referencia a la moda de los años 80, una época en la que los colores intensos y las siluetas voluminosas dominaban las tendencias. Amal completó el atuendo con sandalias de tiras plateadas y clutch dorado, mientras que su melena suelta aporta naturalidad.

5- Vestido blanco con perlas inspirado en los años 20

Los detalles de perlas y lentejuelas destacan en los estilismos icónicos de Amal Clooney (REUTERS/Jeenah Moon)

Para los Premios Tony 2025 lució un vestido largo blanco con escote caído y mangas cortas formadas por filas de perlas que recorren el cuerpo y los brazos. El corte ajustado y la ornamentación minuciosa remiten a la moda de los años 20 y los días dorados de Hollywood.

La elección de zapatos blancos de punta cerrada y un clutch rígido en tono marfil reforzó el aire sofisticado y retro del look. Las perlas, dispuestas en filas, aportaron una textura visual que recuerda a los vestidos de las grandes fiestas de la época.

6- Vestido negro satinado de escote barco y referencia a los años 50

El aire retro y los tejidos lujosos protagonizan los mejores outfits de Amal Clooney (REUTERS/Manon Cruz)

Otra de las elecciones, para el Festival de Cannes 2025, incluyó un vestido largo negro con escote barco y hombros descubiertos. El tejido satinado, de caída ligera, se prolongaba en una cola, mientras que la silueta entallada y el color negro recordaban a los diseños de gala de los años 50.

El peinado voluminoso y los pendientes de cristales refuerzan la estética vintage, evocando la sofisticación de las actrices de la época.

7- Vestido amarillo pálido de tul y encaje con aire romántico de los años 30 y 40

La reinterpretación de tendencias antiguas posiciona a Amal Clooney como referente de estilo (REUTERS)

En una aparición distinta, para el Festival de Venecia 2024, Clooney apostó por un vestido largo en tono amarillo pálido, confeccionado con capas de tul y encaje, tirantes finos y detalles de volantes y transparencias. El diseño, de inspiración romántica, remitía a la moda de los años 30 y 40.

La pollera amplia y la cola aportaron movimiento, mientras que el bolso pequeño y los pendientes discretos completaron el estilismo sin restar protagonismo al vestido.

8- Vestido sirena de lentejuelas metálicas doradas y cobrizas, inspirado en los años 70 y 80

La sofisticación de los accesorios completa cada look vintage de Amal Clooney (REUTERS)

Finalmente, uno de los estilismos más impactantes, para los Fashion Awards 2023, fue un vestido de corte sirena con tirantes, completamente cubierto por grandes lentejuelas metálicas en tonos dorados y cobrizos. La silueta ajustada y el acabado brillante remiten a los vestidos de fiesta de finales de los años 70 y principios de los 80.

Un clutch dorado y pendientes colgantes acompañaron la propuesta, que destaca por la sofisticación retro y la capacidad de la abogada para lucir diseños llamativos sin perder su sello personal.