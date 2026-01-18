Punta del Este: cuánto cuesta alquilar un departamento, una casa o alojarse en un hotel

El verano 2026 marca el retorno masivo de turistas argentinos a Punta del Este, con reservas hoteleras y alquileres en niveles récord (Fotos: RS)

(Envida a Especial a Punta del Este) - Punta del Este vive la temporada en la que los operadores turísticos aseguran que, por fin, la clase media argentina logró retornar a después de la pandemia y el entusiasmo por volver sigue vigente también en la segunda quincena de enero.

Las pocas propiedades disponibles para alquilar y los hoteles con reservas a full desde fines del año pasado muestran la bonanza del verano 2026 en Uruguay.

En diálogo con Infobae, el vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este y Maldonado, y director de la Cámara de Turismo de Uruguay, Javier Serna, dijo que las consultas de los turistas para alquilar comenzaron en julio y agosto de 2025. “Tenemos unas 110 mil camas y más del 90% ya está alquilado”, expresó.

Serna se mantuvo optimista con respecto a que en esta segunda quincena de enero vuelva a suceder lo mismo que en la primera, donde el departamento de Maldonado pasó de 250 a 650 mil personas. Según datos de la Cámara de Inmobiliaria de Punta del Este y Maldonado, esos números hoy se traducen en un 10% más en comparación a 2025.

“Por otro lado, estimamos que la gente está gastando un poco más que en 2025, pero no va a llegar a los niveles que tuvimos en 2017 o 2018. El año pasado exhortamos a los propietarios a que mantuvieran los precios, porque con eso hacemos que se mantenga la corriente de alquileres y el destino. Lo logramos y ha venido mucha gente”, aseguró Serna.

Operadores turísticos reportan ocupación plena en hoteles y alquileres desde fines del año pasado, impulsada por la demanda argentina

Los precios para alquilar

Un departamento de un dormitorio en la Brava o Mansa, con todos los servicios incluidos y con una ubicación cercana al mar, se consigue entre 3.000 y 3.500 dólares la quincena. En La Barra, hay pocos departamentos pero se consiguen casas de dos o tres dormitorios por un valor de entre 3.500 y 4.000 dólares, y su precio se incrementa en el caso de que la propiedad cuente con piscina.

En José Ignacio, los precios aumentan pero se puede conseguir una casa de dos o tres dormitorios en La Juanita por 5.000 o 6.000 dólares la quincena y a unos 500 metros del mar.

“La gente busca precios. La primera línea está toda alquilada o está tomada por los propietarios. La segunda y tercera línea también. Solo van quedando aquellas propiedades que el dueño pide un sobreprecio en forma desmedida. La zona que se ha alquilado más, y que por supuesto está repleta, es la que va desde el faro de José Ignacio hasta La Barra, la Brava y Mansa de Punta del Este y Solanas: Eso está repleto”, aseguró Javier Serna. “Es una temporada de mayor nivel que el año pasado, pero no ha llegado a tener los niveles que tuvimos en 2017 y 2018”.

Es importante destacar que en febrero, cuando el tránsito se apacigua y las largas filas para comer afuera se acortan, los precios de los alquileres se reducen entre un 20 y un 30%.

Javier Serna, vicepresidente de la Cámara Inmobiliaria, confirmó que más del 90% de las 110 mil camas en Punta del Este ya están ocupadas

Cuánto cuesta alojarse en un hotel

En diálogo con Infobae, el director de Relaciones Institucionales y Ventas de Enjoy Punta del Este, y vicepresidente de la Cámara Uruguaya de Turismo, Javier Azcurra, dijo: “En la primera quincena de enero, vimos un incremento del turismo de entre el 5 y el 10%, fundamentalmente por impulso del público argentino que ha encontrado precios competitivos con relación a su propia costa. También, observamos el regreso de una clase media y media alta argentina que, en los últimos años, no había podido venir por esta misma razón y que está regresando entre diciembre, enero y febrero. Las proyecciones son buenas, así que buscamos sostener este incremento con un aumento del público familiar y, también, en el largo de la estadía”.

Según información aportada a Infobae por el Centro de Hoteles de Punta del Este, la ocupación de esta temporada es similar a la del año pasado, con un 95% en la primera quincena de enero.

En la Península, las tarifas en base doble con desayuno arrancan en 150 dólares; en San Rafael se consiguen desde 130 dólares; en la Mansa desde 120; en Maldonado desde 130; en la zona residencial de la Brava desde 200 dólares; en Pedragosa Sierra se calcula desde 170 dólares; en José Ignacio desde 360 dólares; en Punta Ballena desde 120; y en La Barra desde 200 dólares.

La afluencia de visitantes llevó a Maldonado a triplicar su población durante la primera quincena de enero y la tendencia continúa

En diálogo con Infobae, la presidenta del Centro de Hoteles de Punta del Este, expresó: “La temporada vino muy bien, en algunos casos, levemente mejor que el año pasado. Hasta la primera quincena se pudo mantener una muy buena ocupación, pero después del 10 de enero, empezó a tener un quiebre y la proyección parece pareja con otros años”.

“Para esta segunda quincena y febrero, podés conseguir un hotel de tres o cuatro estrellas por menos de los 200 dólares publicados, que obviamente después la tarifa que recibe el hotel es menor, y también, conseguís un cinco estrellas por trescientos y poco. Por cómo está el país y con lo que subió la hotelería, no son tarifas caras, así que estamos muy competitivos con Argentina. Hay mucha oferta de alojamiento y eso hace que las tarifas bajen, porque es difícil completar la cantidad disponible que hay. Entonces, eso nos vuelve muy accesibles si comparamos a nivel internacional”, dijo Analía Suárez, quien coincidió en que este verano Punta del Este cuenta con más turistas argentinos que brasileños.

Los precios de alquileres para enero muestran departamentos de un dormitorio desde 3.000 dólares y casas en La Barra desde 3.500 dólares la quincena

“La temporada vino muy bien hasta el 10 de enero, pero después ya se está comportando como otros años, donde dependemos un poquito del clima. Por otro lado, esperamos que se compruebe que el argentino de clase media pudo volver y así tener un poquito de mejor ocupación en febrero. Porque, los últimos febreros después de 2017, tuvieron una composición no tan buena para ser temporada alta, excepto en carnaval, donde todo esto se extrae porque las tarifas son más parecidas a enero. En definitiva, es una muy buena temporada, pero tampoco es tan diferente a la del año pasado”, finalizó Analía Suárez.

Beneficios fiscales para alquilar y alojarse en hoteles

Los beneficios fiscales que ofrece Uruguay se traducen en un alivio para el bolsillo, con IVA cero en alojamiento, hoteles, gastronomía y alquiler de autos sin chofer, lo que implica una reducción del 22% del precio. El único requisito es ser turista extranjero -no residente- y pagar con tarjetas de crédito emitidas fuera de Uruguay.

Un dato relevante a tener en cuenta es el descuento de 9 puntos del IVA que se le realiza al turista que alquila un departamento o una casa a través de una inmobiliaria registrada, abonando a través de tarjetas de débito o crédito o por dinero electrónico y tarjetas prepagas admitidas por el Banco Central del Uruguay.

Ante el caso que el servicio sea prestado por pequeñas y medianas empresas, en cuyos comprobantes no se realiza el desglose de IVA, el descuento corresponde al 7,38% sobre el importe total de la operación y del servicio prestado por el intermediario.