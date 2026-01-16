Tendencias

El misterioso 1089: un truco matemático que siempre funciona

Descubrir una cifra que revela siempre el mismo resultado en un sencillo proceso aritmético, sorprende a quienes exploran las curiosidades de los números. El 1089 se ha convertido en un enigma fascinante para matemáticos y aficionados

Guardar
El número 1089 es el
El número 1089 es el resultado inevitable de un sencillo juego matemático con cualquier número de tres cifras no capicúa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es uno de los acertijos numéricos más famosos del mundo. No requiere conocimientos avanzados, solo seguir unos pasos simples. Sin embargo, el resultado final es tan inesperado como inevitable: siempre aparece el número 1089.

Las reglas del juego

1. Elige un número de tres cifras, donde la primera y la última sean distintas (por ejemplo, 532 o 421). No funcionan los números capicúa, como 121 o 343.

2. Invierte el orden de sus cifras

Ejemplo: 532 → 235

3. Resta el menor del mayor

532 − 235 = 297

El proceso combina inversión de
El proceso combina inversión de cifras, restas y sumas para revelar siempre el mismo desenlace: 1089 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el resultado tiene solo dos cifras, considéralo como un número de tres cifras. Por ejemplo: 99 → 099.

4. Invierte nuevamente el resultado

297 → 792

5. Suma ambos números

297 + 792 = 1089

La aparente magia del 1089
La aparente magia del 1089 tiene una explicación lógica basada en la estructura de los números y su comportamiento al invertir sus cifras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro ejemplo

Si comenzás con 854:

458 → 854

854 − 458 = 396

396 → 693

396 + 693 = 1089

El resultado final: siempre es el mismo: 1089.

El truco utiliza propiedades de
El truco utiliza propiedades de los múltiplos de 99 y demuestra cómo la aritmética puede generar resultados inesperados (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué sucede? La explicación es matemática, pero sorprendentemente simple. Cualquier número de tres cifras puede escribirse como:

100a + 10b + c

donde:

a es la cifra de las centenas,

b la de las decenas,

c la de las unidades.

Al invertir sus cifras obtenemos:

100c + 10b + a

Este enigma matemático es una
Este enigma matemático es una forma entretenida de acercar la curiosidad científica a personas de todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si restamos el menor del mayor:

Es decir, el resultado siempre es un múltiplo de 99. Algunos de los primeros múltiplos de 99 son:

99, 198, 297, 396, 495, 594…

Cuando cualquiera de estos números se suma con su inverso, el resultado es siempre: 1089

Parece magia pero no lo es. Se trata de una elegante demostración de cómo las propiedades de los números pueden producir resultados sorprendentes. Otra entretenida manera de fomentar la curiosidad científica y acercase al mundo de la matemática.

Temas Relacionados

Guido RimatiMatemática1089

Últimas Noticias

Cuántos días de descanso se necesitan en una rutina de ejercicio y qué hacer en ellos, según expertos

La recuperación es tan importante como el entrenamiento: conocer la frecuencia ideal de pausa y cómo aprovecharla ayuda a prevenir lesiones y mejorar el rendimiento

Cuántos días de descanso se

Los secretos del entrenamiento y la dieta de Orlando Bloom para mantenerse en forma a los 49 años

El actor compartió su rutina variada que lo ayuda a estar en óptimo estado físico y mental en la exigente industria del cine

Los secretos del entrenamiento y

Mosca negra o barigüí: por qué muerde y cómo evitar infecciones

Este insecto habitual en áreas cercanas a ríos y arroyos puede causar lesiones en la piel y reacciones alérgicas si no se toman recaudos, según dijeron los especialistas a Infobae

Mosca negra o barigüí: por

Receta de pescado al horno mediterráneo, rápida y fácil

Un plato sencillo y colorido puede darle a tu cena una experiencia digna de restaurante, con productos frescos y pasos simples

Receta de pescado al horno

Así es el paso a paso para volver a hacer deporte después de un paro cardíaco

Científicas estadounidenses revisaron estudios sobre muerte súbita en atletas con actividad física intensa. En diálogo con Infobae, una de ellas detalló qué tener en cuenta para el regreso a la práctica deportiva

Así es el paso a
DEPORTES
Las primeras imágenes de Ricardo

Las primeras imágenes de Ricardo Centurión entrenando con Racing de Córdoba: “Quiero que solo se hable de fútbol”

La decisión que tomó Anthony Joshua a dos semanas del accidente fatal en Nigeria en el que murieron dos amigos

Contra cuatro rivales y a pura potencia: la espectacular volcada que fue nominada a la mejor del año en la NBA

Moretti llevó empanadas a un streaming de San Lorenzo, jugó a los videojuegos en vivo e insistió con volver a la presidencia del club

Tras los ásperos cruces por radio, Ferrari removió al ingeniero de pista de Lewis Hamilton de su cargo

TELESHOW
Santiago Giorgini y su mujer

Santiago Giorgini y su mujer anunciaron el embarazo de su hija mayor: “¡Vamos a ser abuelos!”

Evangelina Anderson reveló que no fue Demichelis quien le contó el salvataje familiar en el mar: “Me dijeron mis hijos”

Susana Giménez llegó a Punta del Este para una breve estadía antes de viajar a Europa para celebrar su cumpleaños

Las paradisíacas vacaciones de Marcela Kloosterboer en Brasil: libros, tragos y mar

Una pistola y una caja con balas: qué encontraron en la casa del ex de Romina Gaetani, acusado de violencia de género

INFOBAE AMÉRICA

La Casa Blanca reveló quiénes

La Casa Blanca reveló quiénes integrarán el Consejo de la Paz que tendrá a cargo la administración de la Franja de Gaza

Miles de iraníes exiliados se movilizaron por Europa para repudiar la represión del régimen: “Ya no sé cómo seguir adelante”

Crisis de basura en un distrito clave de Panamá fuerza intervención del gobierno central

Estados Unidos endureció las sanciones contra redes de financiación de los hutíes respaldadas por Irán

Los súper ancianos revelan una clave genética que redefine el riesgo de Alzheimer en la vejez