El misterioso 1089: un truco matemático que siempre funciona

El número 1089 es el resultado inevitable de un sencillo juego matemático con cualquier número de tres cifras no capicúa (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es uno de los acertijos numéricos más famosos del mundo. No requiere conocimientos avanzados, solo seguir unos pasos simples. Sin embargo, el resultado final es tan inesperado como inevitable: siempre aparece el número 1089.

Las reglas del juego

1. Elige un número de tres cifras, donde la primera y la última sean distintas (por ejemplo, 532 o 421). No funcionan los números capicúa, como 121 o 343.

2. Invierte el orden de sus cifras

Ejemplo: 532 → 235

3. Resta el menor del mayor

532 − 235 = 297

El proceso combina inversión de cifras, restas y sumas para revelar siempre el mismo desenlace: 1089 (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si el resultado tiene solo dos cifras, considéralo como un número de tres cifras. Por ejemplo: 99 → 099.

4. Invierte nuevamente el resultado

297 → 792

5. Suma ambos números

297 + 792 = 1089

La aparente magia del 1089 tiene una explicación lógica basada en la estructura de los números y su comportamiento al invertir sus cifras (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otro ejemplo

Si comenzás con 854:

458 → 854

854 − 458 = 396

396 → 693

396 + 693 = 1089

El resultado final: siempre es el mismo: 1089.

El truco utiliza propiedades de los múltiplos de 99 y demuestra cómo la aritmética puede generar resultados inesperados (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Por qué sucede? La explicación es matemática, pero sorprendentemente simple. Cualquier número de tres cifras puede escribirse como:

100a + 10b + c

donde:

a es la cifra de las centenas,

b la de las decenas,

c la de las unidades.

Al invertir sus cifras obtenemos:

100c + 10b + a

Este enigma matemático es una forma entretenida de acercar la curiosidad científica a personas de todas las edades (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si restamos el menor del mayor:

Es decir, el resultado siempre es un múltiplo de 99. Algunos de los primeros múltiplos de 99 son:

99, 198, 297, 396, 495, 594…

Cuando cualquiera de estos números se suma con su inverso, el resultado es siempre: 1089

Parece magia pero no lo es. Se trata de una elegante demostración de cómo las propiedades de los números pueden producir resultados sorprendentes. Otra entretenida manera de fomentar la curiosidad científica y acercase al mundo de la matemática.