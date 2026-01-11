Así fue la radical transformación de Kate Hudson para su nueva película: hábitos de alimentación y ejercicio

La actriz y cantante Kate Hudson reveló su radical transformación física para una película /REUTERS/Caroline Brehman

Kate Hudson sorprendió al revelar el proceso detrás de su transformación para la película “Song Sung Blue”, que coprotagoniza junto a Hugh Jackman. En esta producción, la actriz modificó sus hábitos.

Durante la promoción, Hudson explicó que uno de los aspectos más liberadores del rodaje fue prescindir del control sobre su alimentación.

Según relató a W Magazine, aumentó casi siete kilos durante las fiestas, un cambio que consideró adecuado para el personaje. Hudson detalló que abandonó tanto el ejercicio físico como su rutina de cuidado facial.

La actriz describió: “Este film fue divertido. No tuve que cuidar lo que comía”. Añadió que el aumento de peso se produjo de manera natural durante un periodo de relajación y disfrute, sin exigencias estéticas. El rodaje se llevó a cabo entre enero y noviembre de 2025, coincidiendo con una etapa festiva propicia para estos cambios físicos.

Kate Hudson compartió la primera foto de Song Sung Blue junto a Hugh Jackman (Instagram/Kate Hudson)

Además de alterar su alimentación y reducir el ejercicio, Hudson optó por dejar de lado el cuidado de la piel. Explicó que durante esos meses suspendió cualquier rutina de skincare, dando un descanso tanto a su piel como a su disciplina diaria.

“Simplemente me dejé llevar y disfruté de la vida”, afirmó. Sin embargo, reconoció que aprecia su estilo de vida disciplinado y activo en otras etapas de su carrera.

Experiencia en el set y relación con Hugh Jackman

La preparación de Hudson para Song Sung Blue incluyó, además de los cambios físicos, una nueva dinámica de trabajo junto a Jackman. Ambos interpretan a una pareja de músicos basada en la vida real de Claire y Mike Sardina, integrantes de la banda tributo a Neil Diamond, Lightning & Thunder.

Antes del rodaje, Hudson y Jackman grabaron juntos en el estudio, lo que fortaleció su química profesional y personal. Hudson destacó que las primeras sesiones de grabación fueron clave para conectar, pues pasaron horas trabajando en la música antes de trasladar esa complicidad al set.

Ambos admitieron sentir nervios al principio, sin saber cómo encajarían sus voces y estilos, aunque pronto comprobaron que la colaboración fluía de forma natural.

La actriz renunció temporalmente al ejercicio y al cuidado facial para su personaje (REUTERS/Mario Anzuoni)

Durante una aparición conjunta en los Gotham Awards de 2025, Hudson elogió la capacidad de Jackman para conectar con quienes le rodean, tanto en el escenario como fuera de él. Jackman, por su parte, resaltó la preparación y espontaneidad de Hudson, asegurando que trabajar junto a ella lo convirtió en un mejor actor.

La relación entre ambos resultó fundamental, ya que sus personajes representan una pareja con una historia compleja y llena de matices. La autenticidad de esa relación en pantalla se forjó, en parte, gracias al tiempo compartido grabando canciones y explorando el universo musical de Neil Diamond.

Rutina y cuidados de Kate Hudson tras el rodaje

Kate Hudson recuperó sus hábitos saludables tras finalizar la grabación (REUTERS/Mario Anzuoni)

A pesar de interrumpir temporalmente sus rutinas de belleza y ejercicio, la actriz demostró que es posible adaptarse a las demandas del guion sin perder la perspectiva sobre el bienestar personal.

Más allá de esta película, Hudson inicia cada jornada dedicando los primeros minutos a la meditación y a beber agua tibia con limón. Una hora después, sale a caminar descalza al aire libre y se expone a la luz solar, lo que favorece su ritmo circadiano y ayuda a preparar su cuerpo para el resto del día.

En cuanto a la alimentación, la actriz mantiene siempre en su heladera vegetales frescos como zanahorias, pepinos, jícama y pimientos. También incluye frutas cortadas como mango, piña y frutos rojos. Estos snacks saludables son una de sus claves para mantener una dieta equilibrada.

Al finalizar el día, Kate recurre a un baño de agua helada durante unos 30 segundos antes de dormir. Esta práctica ayuda a reducir la inflamación, aliviar molestias físicas y mejorar el funcionamiento cardiovascular e inmunológico, complementando así su rutina de bienestar físico y mental.