Punta del Este bajo el sello Pampita: el detalle de sus looks que definen la temporada

Cada aparición de Pampita en Punta del Este transforma el espacio público en una pasarela, marcando tendencia en la temporada (Instagram)

En Punta del Este, cada salida de Carolina Ardohain, conocida como Pampita, se convierte en un registro de tendencias para la temporada.

Desde hace años, la modelo argentina se consolidó como ícono de belleza y referente de la moda, transformando cada elección de vestuario en un termómetro para el público y la industria. Durante el verano, sus apariciones públicas reflejaron una evolución del estilo que oscila entre el minimalismo sofisticado, la inspiración bohemia y los guiños glam nocturnos.

Total brown monocromático, la elegancia relajada

Pampita elige un conjunto monocromático marrón chocolate y confirma la tendencia quiet luxury en sus paseos diurnos por Punta del Este (@pampitaoficial)

El look con el que llegó a Punta del Este monocromo marrón chocolate sintetizó la tendencia del quiet luxury. Con un top ajustado y pantalones wide leg de tejido liviano, el conjunto alarga visualmente la figura y transmite una estética pulida.

El bolso XL con flecos y las gafas oscuras aportaron funcionalidad y un toque boho. El estilismo, de líneas simples y materiales nobles, destaca en traslados y actividades diurnas. El marrón se impone como alternativa elegante al negro, sumando calidez y versatilidad.

Mini vestido metálico, brillo para la noche

El mini vestido de red metálica con cristales dorados y bronce destaca en las noches esteñas y reafirma la preferencia internacional por el naked dress (@pampitaoficial)

En eventos nocturnos, la modelo apuesta por el brillo y la textura. El mini vestido de red metálica con cristales en dorados y bronces, corte bodycon y escote con espalda descubierta, ofrece un efecto visual de transparencias y reflejos.

La elección de accesorios discretos y maquillaje luminoso equilibra el alto impacto del vestido, que responde a la tendencia internacional del naked dress. La modelo logra destacar la silueta sin sobrecargar el conjunto.

Maxi vestido rojo con broderie, el boho chic diurno

El maxi vestido rojo cereza con broderie y volados define el boho chic para jornadas de playa y paseos informales (@pampitaoficial)

Para las jornadas de playa, el maxi vestido rojo cereza con detalles de broderie y falda de volados definió la propuesta bohemia.

Las sandalias planas metalizadas y las gafas retro reforzaron la comodidad y el aire veraniego. El color resalta el bronceado y transmite energía, mientras que la textura artesanal del tejido suma frescura. Ondas naturales en el cabello completan el look, apto para paseos y almuerzos informales.

Coastal cowgirl, el giro oeste en la playa

Pampita fusiona lo playero y lo rústico con un solero off-white y sombrero cowboy, reflejando la tendencia coastal cowgirl (@pampitaoficial)

La tendencia coastal cowgirl encuentra en Ardohain una de sus máximas exponentes. El solero largo off-white de gasa arrugada y cuello halter trenzado, sumado a un sombrero cowboy en tono natural, compone un conjunto donde lo rústico y lo playero se fusionan.

Las joyas plateadas y el estilismo natural refuerzan el concepto de lujo relajado, diferenciando este look del clásico atuendo de playa.

Vestido terracota cut-out, sofisticación y materiales naturales

Un vestido terracota con aberturas y drapeado se combina con bolsos de rafia y joyería dorada para eventos nocturnos de verano (@pampitaoficial)

En noches de gala o eventos en resorts, la conductora opta por un vestido terracota de aberturas estratégicas, cuello halter y drapeado. El bolso de rafia con asas rígidas y la joyería dorada de gran tamaño contrastan con la formalidad del diseño.

El peinado pulido y los pendientes florales dan protagonismo al rostro, equilibrando la sensualidad de los recortes con la calidez de los materiales naturales.

Black rocker, el quiebre en la arena

El total black de minifalda, body ajustado y bucaneras instala el aire rocker-chic en la arena, adaptando códigos urbanos a la playa (Instagram)

El total black de body ajustado, minifalda con tachas y bucaneras de gamuza desafiaron las convenciones del beachwear.

La superposición de collares y pulseras plateadas potencia el aire rocker-chic, mientras que el cabello suelto aporta naturalidad. Este look instala el negro y las texturas urbanas como opción válida para la playa, adaptando códigos nocturnos a la arena.

Crochet country chic, rayas y sombrero western

El conjunto de crochet a rayas y pantalón de tiro alto suma textura artesanal y estilo country chic, ideal para el after-beach (@pampitaoficial)

El conjunto crochet de dos piezas, con rayas curvas en rojo y crema y pantalón de tiro alto, suma dinamismo y textura artesanal.

El sombrero cowboy en tono camel refuerza el estilo boho-chic, mientras que el maquillaje nude y el cabello suelto consolidan la naturalidad. Este tipo de set, pensado para el día y el after-beach, eleva la categoría de la ropa de descanso a diseño de autor.

Pijama chic, lencería para la noche

Pampita traslada la lencería al look nocturno con un conjunto pijama chic de top babydoll y mini shorts, botas de red y accesorios mínimos (@pampitaoficial)

La tendencia pijama chic se traduce en un conjunto off-white de top babydoll y mini shorts con encaje y volados, acompañado por botas de red.

El peinado recogido alto y las argollas minimalistas subrayan la modernidad del outfit. Esta fórmula traslada la delicadeza de la lencería al terreno nocturno, con una actitud fresca y urbana.

Vestido de rayas marineras, romanticismo clásico

El vestido de rayas blancas y celestes, con mangas de volados y nudo, recupera el romanticismo clásico para actividades diurnas (@pampitaoficial)

Para propuestas diurnas, el vestido de rayas verticales blanco y celeste, mangas con volados y nudo en la cintura, apuesta por el romanticismo y la frescura. El bolso de rafia y la joyería dorada suman texturas y lujo discreto.

El cabello con ondas suaves y el maquillaje natural aportan luminosidad y completan un conjunto versátil para diferentes ocasiones sociales.

Total black, crochet y cowboy

Vestido crochet negro, espalda cruzada y sombrero cowboy reafirman el lujo relajado con acento nocturno sobre la costa esteña

El vestido largo de crochet negro con red abierta y espalda cruzada por tiras finas se combina con sombrero cowboy y sandalias trekking con plataforma en las playas de Punta del Este.

La paleta monocromática y los accesorios refuerzan el concepto de lujo relajado en clave nocturna. Las gafas oscuras aportan misterio, mientras que el calzado deportivo actualiza la tendencia.

Pampita reafirma su lugar central como figura que trasciende la pasarela y redefine el estilo de verano en cada lugar al que arriba. Cada elección confirma su rol de referente en moda y belleza, con influencia directa en el consumo y la conversación pública.