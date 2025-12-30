Tendencias

Cocina abierta todo el día y barra de autor: cómo es la apuesta que transforma la gastronomía en Pinamar

Ritmos desacelerados, ingredientes locales, una carta extensa y la atención al detalle, marcan el sello distintivo del lugar

Guardar
La cocina dirigida por Santiago
La cocina dirigida por Santiago El Azar permanece abierta durante toda la jornada, una novedad para la costa

Lejos del bullicio central, Pinamar Norte vive una transformación que redefine la experiencia gastronómica y social de la zona. En ese contexto surge aparece una propuesta que apuesta por la unión de cocina contemporánea, entorno natural y un ritmo desacelerado, con el objetivo de “acompañar a la gente durante todo el día, desde el que se levanta temprano y busca un buen desayuno, hasta el que vuelve de la playa a la tarde o elige una cena más larga”, explica Santiago El Azar, el experimentado chef a cargo de Gagiro.

Ubicado en Boulevard Ameghino 349, despliega tres espacios diferenciados: una playa artificial con arena y barra propia, una galería semicubierta con sector VIP y un salón central adaptado para largas comidas y eventos.

Cada plato de Gagiro, desde
Cada plato de Gagiro, desde los huevos revueltos hasta las pastas caseras, responde a un proceso técnico y cuidadoso

Este entorno, integra materiales como madera y fibras naturales, generando una atmósfera boho chic destinada —según sus creadoras— a invitar a “frenar, quedarse y disfrutar”.

La cocina, bajo la dirección de El Azar, mantiene sus puertas abiertas a lo largo de toda la jornada, una innovación en la costa. El chef resumió su filosofía en una consigna clara: “No queremos que tengan que adaptarse al restaurante, sino que el restaurante se adapte al ritmo de playa”, enfatizó.

Santiago El Azar, el experimentado
Santiago El Azar, el experimentado chef a cargo de Gagiro

Esa carta extensa y coherente se estrena cada mañana con propuestas como huevos revueltos, tostadas, avocado toast, yogures caseros y gravlax de truchón patagónico.

“Aunque sea un huevo revuelto, no está hecho de cualquier manera. Hay técnica, hay proceso. Son platos simples, pero bien ejecutados”, subrayó El Azar sobre la atención al detalle que rige en cada preparación.

Al mediodía y por la noche, el menú se expande con entradas para compartir y principales como ojo de bife, pesca del día, risotto de mar, pastas caseras y milanesa, además de un fogón que, los fines de semana, se convierte en centro del ritual culinario.

“Buscamos romper un poco con la estructura de la gastronomía tradicional de la costa. Acá hay técnicas actuales, combinaciones agridulces, texturas y platos pensados para generar una experiencia”, explicó el chef.

La programación de Gagiro incluye
La programación de Gagiro incluye DJ sets, música en vivo, catas y desfiles, extendiendo la experiencia más allá de lo gastronómico

Cada plato mantiene una estandarización que, de acuerdo a El Azar, asegura que “el plato sea el mismo a cualquier hora y en cualquier día”, garantizando así la consistencia durante toda la temporada.

El capítulo dulce propone postres como tiramisú con frutos rojos, mousse de chocolate salado, manzana asada y una variedad de pastelería que incluye cheesecake, lemon pie y torta de frutillas.

La barra, a cargo del bartender peruano Boris Torres, suma tragos clásicos y de autor, limonadas y una cuidada selección de vinos. La programación de Gagiro se completa con actividades culturales: DJ sets, música en vivo, catas y desfiles que extienden la experiencia más allá de la gastronomía.

Santiago El Azar, chef a
Santiago El Azar, chef a cargo de Gagiro, integra su vínculo con la naturaleza local en cada propuesta culinaria

Sobre la esencia de su labor, El Azar reflexionó: “Para mí, lo más importante es que la gente coma rico y se lleve una sensación. Que un sabor le active un recuerdo, una emoción, un viaje. Eso hace que vuelvan”.

La experiencia personal del chef con la naturaleza local se integra a su cocina: “Salir de cocinar, tocar el mar con los pies y volver, eso se siente en lo que hacemos”.

Temas Relacionados

GastronomíaGagiroPinamar NorteSantiago El AzarMaría Gabriela GalvánGisela AngioRomina DiagoBoris TorresBuenos AiresBoulevard AmeghinoVerano 2026 ArgentinaVerano 2026

Últimas Noticias

Lo que aprendimos sobre salud mental en 2025

Un balance de fin de año con ideas y aprendizajes que Infobae volvió visibles estos meses. Por qué los pequeños cambios sostenidos pesan más que intenciones grandilocuentes

Lo que aprendimos sobre salud

Entrenar en vacaciones: 6 consejos para mantener la rutina de ejercicios

Sostener los hábitos saludables puede parecer un desafío. Los especialistas aseguran que es posible mantenerse activo y disfrutar del movimiento sin resignar el descanso. Cómo hacerlo

Entrenar en vacaciones: 6 consejos

Cuáles son los síntomas previos al golpe de calor

Ante sudoración excesiva, calambres, náuseas o vértigo, el cuerpo está perdiendo agua y sales esenciales; es crucial realizar reposo, hidratarse bien y evitar el sol

Cuáles son los síntomas previos

Los 10 mejores lugares para vivir tras el retiro laboral, según un ranking internacional

Los destinos preferidos por quienes buscan nuevas experiencias, bienestar y comodidad en el extranjero, según el análisis de la publicación estadounidense Internacional Living, que compara servicios, entorno y posibilidades de integración

Los 10 mejores lugares para

Descubren cómo era la técnica de los pueblos antiguos de Argentina para fabricar puntas de flecha con huesos de guanaco

Investigadores del Conicet y universidades de Argentina hicieron un análisis de materiales encontrados por aficionados. Por qué el hallazgo demuestra la destreza tecnológica y la organización social que había hace más de un milenio en las Sierras de Córdoba

Descubren cómo era la técnica
DEPORTES
El gesto del boxeador senegalés

El gesto del boxeador senegalés Bamba Niang tras ganar por un impactante KO: encabezó una colecta para costear la cirugía de su rival

Roma ganó con un gol de Soulé y la titularidad de Dybala: qué dijo su técnico en medio de los rumores de la llegada de Paulo a Boca

Los videos y fotos de la despedida del año de La Doce, la barra de Boca Juniors: la ostentación de las banderas robadas

River Plate aceleró por una figura del Flamengo y la selección de Uruguay: el puesto clave a reforzar

“Cinco títulos y el apasionado deseo de ir por más”: así confirmó Estudiantes la continuidad de Eduardo Domínguez como DT

TELESHOW
Jorge Lanata, a un año

Jorge Lanata, a un año de su muerte: el periodista más original, influyente y popular de su generación

Los escándalos que marcaron a la farándula argentina en 2025: de la batalla del Chateau a un viejo amor que reabrió heridas

Valentina Zenere y Sebastián Ortega, enamorados en Punta del Este: almuerzo al aire libre y el look urbano de la actriz

Andrea Bursten: relax y playa entre amigos en Punta del Este

Maxi López se despidió entre lágrimas de Masterchef Celebrity: “Se me terminó el tiempo”

INFOBAE AMÉRICA

Machado felicitó al presidente electo

Machado felicitó al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, y lo calificó como un “aliado fundamental para la transición” en Venezuela

Murió Khaleda Zia, ex primera ministra y figura central de la política de Bangladesh

De Vargas Llosa a David Lynch, las grandes figuras de la cultura que se nos fueron en 2025

Taiwán detectó 130 aeronaves militares del régimen chino durante las maniobras militares de Beijing alrededor de la isla

Llega el libro de las grandes entrevistas de Cultura de Infobae en 2025: los protagonistas de un año que arde