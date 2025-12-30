Cocina abierta todo el día y barra de autor: cómo es la apuesta que transforma la gastronomía en Pinamar

La cocina dirigida por Santiago El Azar permanece abierta durante toda la jornada, una novedad para la costa

Lejos del bullicio central, Pinamar Norte vive una transformación que redefine la experiencia gastronómica y social de la zona. En ese contexto surge aparece una propuesta que apuesta por la unión de cocina contemporánea, entorno natural y un ritmo desacelerado, con el objetivo de “acompañar a la gente durante todo el día, desde el que se levanta temprano y busca un buen desayuno, hasta el que vuelve de la playa a la tarde o elige una cena más larga”, explica Santiago El Azar, el experimentado chef a cargo de Gagiro.

Ubicado en Boulevard Ameghino 349, despliega tres espacios diferenciados: una playa artificial con arena y barra propia, una galería semicubierta con sector VIP y un salón central adaptado para largas comidas y eventos.

Cada plato de Gagiro, desde los huevos revueltos hasta las pastas caseras, responde a un proceso técnico y cuidadoso

Este entorno, integra materiales como madera y fibras naturales, generando una atmósfera boho chic destinada —según sus creadoras— a invitar a “frenar, quedarse y disfrutar”.

La cocina, bajo la dirección de El Azar, mantiene sus puertas abiertas a lo largo de toda la jornada, una innovación en la costa. El chef resumió su filosofía en una consigna clara: “No queremos que tengan que adaptarse al restaurante, sino que el restaurante se adapte al ritmo de playa”, enfatizó.

Santiago El Azar, el experimentado chef a cargo de Gagiro

Esa carta extensa y coherente se estrena cada mañana con propuestas como huevos revueltos, tostadas, avocado toast, yogures caseros y gravlax de truchón patagónico.

“Aunque sea un huevo revuelto, no está hecho de cualquier manera. Hay técnica, hay proceso. Son platos simples, pero bien ejecutados”, subrayó El Azar sobre la atención al detalle que rige en cada preparación.

Al mediodía y por la noche, el menú se expande con entradas para compartir y principales como ojo de bife, pesca del día, risotto de mar, pastas caseras y milanesa, además de un fogón que, los fines de semana, se convierte en centro del ritual culinario.

“Buscamos romper un poco con la estructura de la gastronomía tradicional de la costa. Acá hay técnicas actuales, combinaciones agridulces, texturas y platos pensados para generar una experiencia”, explicó el chef.

La programación de Gagiro incluye DJ sets, música en vivo, catas y desfiles, extendiendo la experiencia más allá de lo gastronómico

Cada plato mantiene una estandarización que, de acuerdo a El Azar, asegura que “el plato sea el mismo a cualquier hora y en cualquier día”, garantizando así la consistencia durante toda la temporada.

El capítulo dulce propone postres como tiramisú con frutos rojos, mousse de chocolate salado, manzana asada y una variedad de pastelería que incluye cheesecake, lemon pie y torta de frutillas.

La barra, a cargo del bartender peruano Boris Torres, suma tragos clásicos y de autor, limonadas y una cuidada selección de vinos. La programación de Gagiro se completa con actividades culturales: DJ sets, música en vivo, catas y desfiles que extienden la experiencia más allá de la gastronomía.

Santiago El Azar, chef a cargo de Gagiro, integra su vínculo con la naturaleza local en cada propuesta culinaria

Sobre la esencia de su labor, El Azar reflexionó: “Para mí, lo más importante es que la gente coma rico y se lleve una sensación. Que un sabor le active un recuerdo, una emoción, un viaje. Eso hace que vuelvan”.

La experiencia personal del chef con la naturaleza local se integra a su cocina: “Salir de cocinar, tocar el mar con los pies y volver, eso se siente en lo que hacemos”.