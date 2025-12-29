Tendencias

Receta de rollitos de calabacín con queso rellenos de verduras, rápida y fácil

Una preparación colorida y versátil gana popularidad en las mesas. Se destaca como opción ligera, fácil de hacer y adaptable para cualquier comida o reunión entre amigos

Guardar
La receta de rollitos de
La receta de rollitos de calabacín con queso y verduras es una opción saludable, ligera y colorida para cualquier comida (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los rollitos de calabacín con queso y rellenos de verduras son una opción deliciosa y saludable, ideal para quienes buscan una comida ligera, colorida y llena de sabor. Este plato es tan versátil que puede servirse como entrada, snack o incluso como plato principal acompañado de una buena ensalada.

Nada como imaginar una mesa de verano, con amigos compartiendo estos rollitos frescos, mientras disfrutan de una charla animada: así de simple y alegre puede ser la cocina.

La tradición de enrollar vegetales tiene raíces en varias cocinas del mundo, desde los involtini italianos hasta los makis japoneses. En esta versión, el calabacín actúa como una lámina flexible que envuelve un relleno de verduras salteadas y queso cremoso, aportando textura y sabor.

Estos rollitos pueden adaptarse a lo que tengas a mano en tu heladera, y son una excelente manera de aprovechar vegetales de estación. Además, se preparan en pocos minutos, sin complicaciones y con ingredientes fáciles de conseguir.

Receta de rollitos de calabacín con queso, rellenos de verduras

Esta receta comienza cortando el calabacín en finas láminas, que se cocinan brevemente para que sean maleables. Mientras tanto, se preparan distintas verduras salteadas—como zanahoria, morrón y cebolla—que se mezclan con queso crema o ricota para un relleno suave y cremoso.

Luego, cada tira de calabacín se rellena con la mezcla de verduras y queso, se enrolla y se fija con un palillo si es necesario. Los rollitos pueden servirse fríos o gratinados unos minutos en el horno con un toque de queso rallado.

El paso a paso incluye
El paso a paso incluye cortar y cocinar tiras de calabacín, saltear zanahoria, morrón y cebolla, y mezclar con queso crema o ricotta (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además de ser fáciles y rápidos de preparar, estos rollitos permiten muchas variantes: puedes sumar hierbas frescas, cambiar el tipo de queso, o añadir frutos secos para dar un toque crocante. Es una receta ideal para quienes buscan comidas saludables, vegetarianas y llenas de color.

Tiempo de preparación

Preparar estos rollitos de calabacín lleva aproximadamente 25 minutos en total:

  • 10 minutos para cortar y cocinar las láminas de calabacín.
  • 10 minutos para saltear las verduras.
  • 5 minutos para armar los rollitos y presentarlos.

Ingredientes

  • 2 calabacines medianos.
  • 1 zanahoria.
  • 1/2 morrón rojo.
  • 1/2 cebolla.
  • 100 g de queso crema (puede ser light o común) o ricota.
  • 1 cucharada de aceite de oliva.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • Hierbas frescas (opcional: perejil, albahaca).
  • Queso rallado (opcional, para gratinar).
  • Palillos (si es necesario para fijar los rollitos).

Cómo hacer rollitos de calabacín con queso y verduras, paso a paso

La receta admite variantes con
La receta admite variantes con diferentes tipos de quesos, hierbas frescas o frutos secos, adaptándose a cualquier preferencia vegetariana (Imagen Ilustrativa Infobae)
  1. Lavar bien los calabacines y cortarlos a lo largo en tiras finas, usando una mandolina o cuchillo afilado.
  2. Cocinar las tiras rápidamente en agua hirviendo con sal durante 1-2 minutos, o pasarlas por una plancha caliente para que se ablanden. Reservar.
  3. Pelar y rallar la zanahoria; cortar el morrón y la cebolla en tiras finas.
  4. Calentar el aceite de oliva en una sartén y saltear la zanahoria, el morrón y la cebolla hasta que estén tiernos (aprox. 5 minutos). Salpimentar a gusto.
  5. Dejar entibiar las verduras y mezclar con el queso crema o ricota y las hierbas frescas picadas.
  6. Colocar una cucharada de relleno sobre cada tira de calabacín y enrollar cuidadosamente.
  7. Si se desea, acomodar los rollitos en una fuente, espolvorear con queso rallado y gratinar en horno fuerte por 5 minutos, solo para dorar.
  8. Servir los rollitos tibios o fríos, decorando con más hierbas frescas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades, la receta rinde aproximadamente 10 rollitos, lo que equivale a 2-3 porciones como entrada, o 1-2 porciones si se sirve como plato principal con acompañamiento.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de rollitos de calabacín con queso (aproximadamente 3-4 unidades) aporta:

  • Calorías: 120
  • Grasas: 6 g
  • Grasas saturadas: 3 g
  • Carbohidratos: 9 g
  • Azúcares: 5 g
  • Proteínas: 6 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Estos rollitos se pueden conservar en la heladera hasta 3 días, en un recipiente hermético. Si se gratinan, es ideal consumirlos el mismo día para aprovechar la textura del queso fundido.

