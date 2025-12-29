Tendencias

El couple style 2025: los dúos y sus looks combinados que marcaron la moda

Las parejas más observadas se convirtieron en referente de innovación, con propuestas que oscilan entre la sincronización total y el contraste de estilos

Guardar
Tendencia global de parejas que
Tendencia global de parejas que coordinan estilos y colores en sus apariciones públicas (Grosby)

La coordinación de looks en parejas de moda en 2025 ha establecido un nuevo estándar dentro de la industria, atrayendo la mirada de seguidores y generando debate en la escena internacional.

Este fenómeno, conocido como “couple dressing”, va más allá de las alfombras rojas e invade espacios cotidianos en grandes ciudades. La tendencia oscila entre la sincronización total y la celebración de estilos opuestos, transformando a estas duplas en referentes ineludibles tanto para la moda como para los consumidores y la industria global.

Durante el último año, las parejas más observadas del espectáculo impulsaron la visibilidad del “couple style” y otros estilos que marcaron en la moda.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner

Timothée Chalamet y Kylie Jenner
Timothée Chalamet y Kylie Jenner Conjuntos naranjas de cuero firmados por Chrome Hearts (Grosby)

Liderando el movimiento matchy-matchy, Timothée Chalamet y Kylie Jenner causaron impacto con sus conjuntos naranjas de Chrome Hearts. La radicalidad de su “method dressing” los posiciona entre los referentes insuperables de la sincronización estilística. Ambos visten prendas de cuero color naranja intenso.

Él llevaba un conjunto compuesto por campera, pantalón y camisa de cuero, acompañado de botas con suela gruesa en el mismo tono y una bandolera negra circular con grabado decorativo. Ella lució un vestido largo y ajustado, con tirantes finos y espalda descubierta, confeccionado en cuero naranja a juego, y zapatos de tacón en el mismo color.

Victoria y David Beckham

Victoria y David Beckham Elegancia
Victoria y David Beckham Elegancia en negro y marrón para una gala de 2025 (Grosby)

Victoria y David Beckham continúan encarnando la elegancia minimalista. Para un evento de 2025, David Beckham vistió un esmoquin negro con solapa de terciopelo, camisa blanca, moño negro y zapatos de charol. Victoria Beckham lució un vestido largo de satén negro, ceñido al cuerpo, con una estola corta de piel marrón sobre los hombros. Además, llevó anteojos de sol grandes, bolso negro pequeño con detalles de plumas y pulsera plateada.

Taylor Swift y Travis Kelce

Conjunto de pana burdeos y
Conjunto de pana burdeos y vestido negro corto en salida nocturna (Grosby)

Por su parte, el caso de Taylor Swift y Travis Kelce ejemplifica cómo cada uno mantiene su estilo y, aun así, logran una complementariedad destacada. Durante una salida nocturna, Travis Kelce llevaba un conjunto de pana color burdeos, compuesto por chaqueta y pantalón anchos, con camiseta negra debajo y botas negras. Además, llevaba collares dorados sobre la camiseta. Taylor Swift lució un vestido corto negro de manga larga, cinturón delgado negro y medias negras con estampado floral calado. Completó el atuendo con botas negras altas y bolso negro pequeño.

Vestido de encaje y conjunto
Vestido de encaje y conjunto deportivo gris en cita informal (Grosby)

Para otra de sus salidas, Travis llevó un conjunto deportivo de tejido gris claro con cremallera y pantalón a juego, camiseta blanca y zapatillas deportivas grises con detalles blancos y negros. Taylor vistió un vestido corto negro de encaje, de manga larga y cuello alto, con detalles semitransparentes y dobladillo en picos. Sus zapatos son botines negros con tacón y cordones. Además, llevó el cabello suelto con flequillo recto y labios pintados de rojo.

Harry Styles y Zoë Kravitz

Abrigos oversize y tonos neutros
Abrigos oversize y tonos neutros para un estilo desenfadado (Grosby)

No todas las duplas apuestan por la sincronía total. Harry Styles y Zoë Kravitz se identifican por aparecer en público con capas y tonos neutros, lo que evidencia un enfoque donde cada integrante mantiene su sello propio sin perder la cohesión visual.

Uno de sus looks más casuales fue, con Harry Styles que llevaba un abrigo largo azul grisáceo, camisa beige abierta en el cuello, pantalones oscuros y zapatillas blancas. Además, como accesorio llevaba anteojos de sol blancos sobre la cabeza. Zoë Kravitz usaba un abrigo ancho verde oliva, bufanda violeta, pantalones oscuros y zapatos puntiagudos negros. Lleva gafas de sol negras y un bolso trenzado marrón oscuro.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo

Abrigos oversize y tonos neutros
Abrigos oversize y tonos neutros para un estilo desenfadado (Instagram / @princeandprincessofwales)

En la esfera oficial, los Príncipes de Gales utilizan la coordinación cromática en eventos para simbolizar unidad familiar. Para una cena de gala con el presidente de Alemania, Kate Middleton lució un vestido largo azul de lentejuelas con manga larga transparente y capa, tiara de plata con incrustaciones brillantes y banda azul cruzada en el torso.

Llevaba el cabello suelto con ondas y pendientes largos plateados. El príncipe William vistió uniforme de gala negro y blanco con charreteras rojas, faja azul cruzada, varias condecoraciones y medallas en el pecho, camisa blanca y moño blanco.

Bradley Cooper y Gigi Hadid

Abrigos largos y tonos neutros
Abrigos largos y tonos neutros en paseo por la ciudad (Grosby)

Bradley Cooper y Gigi Hadid demostraron cómo la complicidad y la sofisticación pueden manifestarse en elecciones concretas. Por ejemplo, en una ocasión, durante una salida, Bradley Cooper vistió un abrigo largo negro de solapa ancha, debajo llevaba un suéter verde oliva y pantalones beige de corte recto, combinados con mocasines de ante beige. Gigi Hadid optó por un abrigo largo gris oscuro con patrón de espiga, debajo se insinuaban pantalones de cuero negro y botas puntiagudas negras.

Hailey Bieber y Justin Bieber

Contraste de estilos urbanos con
Contraste de estilos urbanos con negro y beige (Backgrid/The Grosby Group)

Hailey Bieber y Justin Bieber suelen aparecer con atuendos para ocasiones opuestas, lo que refuerza una nueva complicidad basada en la diversidad. En una salida y con looks street, Justin Bieber llevó una remera negra, con una camiseta rosa asomando por debajo, pantalones cargo beige con bolsillos laterales y gorra negra hacia atrás. Hailey Bieber eligió un top negro de manga larga y escote barco, pantalón negro de pinzas con cinturón negro de hebilla ovalada dorada y bolso negro de estructura rígida. Complementó su atuendo con anteojos de sol alargados, pendientes dorados y collar grueso.

Temas Relacionados

Parejas de moda 2025Coordinación de looksCouple styleTimothée ChalametKylie JennerTaylor SwiftTravis Kelce

Últimas Noticias

Radiografía de Vida en los Extremos: los logros actuales y el futuro de la exploración en el Mar Argentino

El equipo científico celebró la Nochebuena a bordo del Falkor (too), realizó hallazgos inesperados y compartió con el público momentos únicos, en una expedición marcada por la pasión y la camaradería

Radiografía de Vida en los

Psiquiatras alertan sobre un posible vínculo entre el uso intensivo de chatbots de IA y episodios de psicosis

La expansión acelerada de asistentes conversacionales y su uso prolongado en contextos personales abrió un debate clínico sobre riesgos emergentes para la salud mental, tras la aparición de casos graves investigados por médicos, universidades y tribunales

Psiquiatras alertan sobre un posible

Los mejores lugares para comer en 2026, según Condé Nast Traveler

Ciudades y regiones de América, Europa, África y Asia sobresalen por propuestas gastronómicas que integran tradición y creatividad, con aperturas, festivales y experiencias centradas en la identidad de cada lugar

Los mejores lugares para comer

Lo que deja 2025 en el mundo del vino: cambios y novedades del año

Este año que está a punto de finalizar, el ambiente vitivinícola vivió grandes cambios, desde el auge de los blancos argentinos en el exterior hasta nuevas tendencias que conquistaron a los paladares más exigentes y refrescaron la escena local

Lo que deja 2025 en

El efecto Pratfall: por qué cometer pequeños errores puede hacerte más simpático, según la psicología

Las equivocaciones leves pueden aumentar la cercanía y la confianza cuando hay competencia de base. Un análisis de Mark Travers, publicado en Forbes, explica este fenómeno estudiado desde los años 60 que revela por qué la imperfección controlada suele generar mayor simpatía que la perfección absoluta

El efecto Pratfall: por qué
DEPORTES
Las confesiones de Sabatini con

Las confesiones de Sabatini con Agustín Creevy: su temor por hablar en público, el torneo que la marcó y la rivalidad con Steffi Graf

Las imágenes del robo que sufrió Maravilla Martínez en su complejo deportivo: el llamativo comunicado que se volvió viral

El sugerente intercambio de mensajes entre Sebastián Villa y Juanfer Quintero que revolucionó a los hinchas de River

Impacto en la Fórmula 1: la polémica decisión sobre las denuncias entre los equipos para 2026

Blooper defensivo y exquisita definición para ser el máximo goleador del Calcio: el gol de Lautaro Martínez para el triunfo de Inter

TELESHOW
Graciela Alfano homenajeó a Brigitte

Graciela Alfano homenajeó a Brigitte Bardot por su muerte y mostró su parecido con el ícono del cine francés

La publicación y la foto de Julieta Poggio que enfureció a sus seguidores: “Empezando el año acompañada”

Las vacaciones de J Balvin en Carlos Paz, entre las sierras, fernet y familia: “El tiempo pasa rápido aquí”

Las románticas postales de Adrián Suar junto a su novia Rocío Robles en Roma para celebrar los 33 años de la modelo

Sol Pérez compartió el importante logro de su hijo Marco: “¿En qué momento?"

INFOBAE AMÉRICA

China intensifica su acoso a

China intensifica su acoso a Taiwán: el régimen de Xi Jinping anunció maniobras militares alrededor de la isla

Jair Bolsonaro permanece estable tras ser sometido a una nueva cirugía para tratar su crisis de hipo

Psiquiatras alertan sobre un posible vínculo entre el uso intensivo de chatbots de IA y episodios de psicosis

El desplome récord de la moneda iraní desató huelgas y protestas contra el régimen: “El momento de estar juntos es ahora”

El hallazgo de un mosaico romano en Inglaterra aporta nueva interpretación sobre la guerra de Troya