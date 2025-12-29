El couple style 2025: los dúos y sus looks combinados que marcaron la moda

Tendencia global de parejas que coordinan estilos y colores en sus apariciones públicas (Grosby)

La coordinación de looks en parejas de moda en 2025 ha establecido un nuevo estándar dentro de la industria, atrayendo la mirada de seguidores y generando debate en la escena internacional.

Este fenómeno, conocido como “couple dressing”, va más allá de las alfombras rojas e invade espacios cotidianos en grandes ciudades. La tendencia oscila entre la sincronización total y la celebración de estilos opuestos, transformando a estas duplas en referentes ineludibles tanto para la moda como para los consumidores y la industria global.

Durante el último año, las parejas más observadas del espectáculo impulsaron la visibilidad del “couple style” y otros estilos que marcaron en la moda.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner

Timothée Chalamet y Kylie Jenner Conjuntos naranjas de cuero firmados por Chrome Hearts (Grosby)

Liderando el movimiento matchy-matchy, Timothée Chalamet y Kylie Jenner causaron impacto con sus conjuntos naranjas de Chrome Hearts. La radicalidad de su “method dressing” los posiciona entre los referentes insuperables de la sincronización estilística. Ambos visten prendas de cuero color naranja intenso.

Él llevaba un conjunto compuesto por campera, pantalón y camisa de cuero, acompañado de botas con suela gruesa en el mismo tono y una bandolera negra circular con grabado decorativo. Ella lució un vestido largo y ajustado, con tirantes finos y espalda descubierta, confeccionado en cuero naranja a juego, y zapatos de tacón en el mismo color.

Victoria y David Beckham

Victoria y David Beckham Elegancia en negro y marrón para una gala de 2025 (Grosby)

Victoria y David Beckham continúan encarnando la elegancia minimalista. Para un evento de 2025, David Beckham vistió un esmoquin negro con solapa de terciopelo, camisa blanca, moño negro y zapatos de charol. Victoria Beckham lució un vestido largo de satén negro, ceñido al cuerpo, con una estola corta de piel marrón sobre los hombros. Además, llevó anteojos de sol grandes, bolso negro pequeño con detalles de plumas y pulsera plateada.

Taylor Swift y Travis Kelce

Conjunto de pana burdeos y vestido negro corto en salida nocturna (Grosby)

Por su parte, el caso de Taylor Swift y Travis Kelce ejemplifica cómo cada uno mantiene su estilo y, aun así, logran una complementariedad destacada. Durante una salida nocturna, Travis Kelce llevaba un conjunto de pana color burdeos, compuesto por chaqueta y pantalón anchos, con camiseta negra debajo y botas negras. Además, llevaba collares dorados sobre la camiseta. Taylor Swift lució un vestido corto negro de manga larga, cinturón delgado negro y medias negras con estampado floral calado. Completó el atuendo con botas negras altas y bolso negro pequeño.

Vestido de encaje y conjunto deportivo gris en cita informal (Grosby)

Para otra de sus salidas, Travis llevó un conjunto deportivo de tejido gris claro con cremallera y pantalón a juego, camiseta blanca y zapatillas deportivas grises con detalles blancos y negros. Taylor vistió un vestido corto negro de encaje, de manga larga y cuello alto, con detalles semitransparentes y dobladillo en picos. Sus zapatos son botines negros con tacón y cordones. Además, llevó el cabello suelto con flequillo recto y labios pintados de rojo.

Harry Styles y Zoë Kravitz

Abrigos oversize y tonos neutros para un estilo desenfadado (Grosby)

No todas las duplas apuestan por la sincronía total. Harry Styles y Zoë Kravitz se identifican por aparecer en público con capas y tonos neutros, lo que evidencia un enfoque donde cada integrante mantiene su sello propio sin perder la cohesión visual.

Uno de sus looks más casuales fue, con Harry Styles que llevaba un abrigo largo azul grisáceo, camisa beige abierta en el cuello, pantalones oscuros y zapatillas blancas. Además, como accesorio llevaba anteojos de sol blancos sobre la cabeza. Zoë Kravitz usaba un abrigo ancho verde oliva, bufanda violeta, pantalones oscuros y zapatos puntiagudos negros. Lleva gafas de sol negras y un bolso trenzado marrón oscuro.

Kate Middleton y el príncipe Guillermo

Abrigos oversize y tonos neutros para un estilo desenfadado (Instagram / @princeandprincessofwales)

En la esfera oficial, los Príncipes de Gales utilizan la coordinación cromática en eventos para simbolizar unidad familiar. Para una cena de gala con el presidente de Alemania, Kate Middleton lució un vestido largo azul de lentejuelas con manga larga transparente y capa, tiara de plata con incrustaciones brillantes y banda azul cruzada en el torso.

Llevaba el cabello suelto con ondas y pendientes largos plateados. El príncipe William vistió uniforme de gala negro y blanco con charreteras rojas, faja azul cruzada, varias condecoraciones y medallas en el pecho, camisa blanca y moño blanco.

Bradley Cooper y Gigi Hadid

Abrigos largos y tonos neutros en paseo por la ciudad (Grosby)

Bradley Cooper y Gigi Hadid demostraron cómo la complicidad y la sofisticación pueden manifestarse en elecciones concretas. Por ejemplo, en una ocasión, durante una salida, Bradley Cooper vistió un abrigo largo negro de solapa ancha, debajo llevaba un suéter verde oliva y pantalones beige de corte recto, combinados con mocasines de ante beige. Gigi Hadid optó por un abrigo largo gris oscuro con patrón de espiga, debajo se insinuaban pantalones de cuero negro y botas puntiagudas negras.

Hailey Bieber y Justin Bieber

Contraste de estilos urbanos con negro y beige (Backgrid/The Grosby Group)

Hailey Bieber y Justin Bieber suelen aparecer con atuendos para ocasiones opuestas, lo que refuerza una nueva complicidad basada en la diversidad. En una salida y con looks street, Justin Bieber llevó una remera negra, con una camiseta rosa asomando por debajo, pantalones cargo beige con bolsillos laterales y gorra negra hacia atrás. Hailey Bieber eligió un top negro de manga larga y escote barco, pantalón negro de pinzas con cinturón negro de hebilla ovalada dorada y bolso negro de estructura rígida. Complementó su atuendo con anteojos de sol alargados, pendientes dorados y collar grueso.