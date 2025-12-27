Tendencias

La historia detrás de los parches para el acné: de lujo a estigma

El tránsito de estos apliques entre clases sociales, practicas de salud y cambios culturales proyecta una evolución llena de simbolismo e impacto social

Guardar
La imagen muestra un contraste
La imagen muestra un contraste llamativo entre los métodos históricos y modernos de cuidado facial (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los parches para el acné se han popularizado en los últimos años como tratamientos visibles y accesorios de diseño, pero su origen histórico se remonta al siglo XVII en Europa, donde tenían un significado mucho más profundo y polémico del que suele pensarse. Estos dispositivos faciales pasaron de ser símbolos de estatus y salud a motivos de controversia social y moral.

Durante la Europa moderna, miembros de la clase alta—tanto hombres como mujeres—utilizaban parches hechos de papel, seda, terciopelo o cuero, comúnmente de color negro para resaltar el contraste con la piel pálida que representaba refinamiento y una vida alejada del trabajo manual. No solo servían para embellecer, sino también para atraer miradas, disimular marcas en la piel y, en muchos casos, tratar heridas o enfermedades como la viruela o la sífilis.

La función de estos parches faciales era, por tanto, doble: ocultar imperfecciones y proporcionar algún beneficio terapéutico. Un ejemplo relevante en la fuente es la explicación del escritor John Marston, quien afirmó en 1601 que “los parches negros se usan, algunos por orgullo, otros para prevenir la legaña y otros para ocultar la costra”. Algunos contenían soluciones medicinales especiales para facilitar la cicatrización.

En el rostro de esta
En el rostro de esta dama de la nobleza destacan varios lunares postizos de gran tamaño, conocidos como 'mouches', que fueron tendencia en la moda europea como símbolo de estatus y sofisticación durante esa época (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sin embargo, dicho auge no tardó en generar reacciones adversas. Moralistas y predicadores, según documenta The Conversation, llegaron a comparar el uso de estos apliques con la marca bíblica de Caín, sugiriendo incluso que podían anticipar calamidades como la peste. Durante el siglo XVIII, el estigma fue en aumento, asociando los parches con la promiscuidad y la falsedad.

La cultura visual de la época retrató estas controversias. El artista William Hogarth ilustró en su serie El Progreso de una Ramera cómo los parches se vinculaban no sólo con la vida urbana, sino también con juicios morales negativos y marginalidad social.

En la vida cotidiana, los diarios y testimonios recogidos por The Conversation aportan detalles sobre la popularidad de los parches entre figuras influyentes. El funcionario Samuel Pepys anotó en múltiples ocasiones, entre 1660 y 1669, encuentros con mujeres destacadas y figuras cortesanas como Lady Castlemayne o el duque de York que portaban parches negros y usaban técnicas específicas, como humedecerlos con saliva para adherirlos al rostro. También mencionó el crecimiento de la costumbre de llevar cajitas ornamentadas de plata destinadas a guardar estos accesorios.

El uso de cremas para
El uso de cremas para el cuidado de la piel ganaron maás protagonismo con el correr de los años (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante el periodo de la Restauración inglesa (1660-1700), el intercambio de modas entre Francia e Inglaterra intensificó la tendencia. La escritora Mary Evelyn satirizó en su obra póstuma la moda de las “mouches”, término francés para estos parches, considerada en gran medida una práctica afrancesada y reservada a los ambientes urbanos y sofisticados.

Con el tiempo, la percepción del parche facial estuvo marcada por cuestiones de género y clase social. Las críticas iban dirigidas especialmente a las mujeres, quienes eran acusadas de superficiales por querer generar un efecto seducción. Pero, por su parte, las élites perfeccionaban el ritual de portar parches como símbolo de refinamiento.

Ya en el siglo XXI, la dinámica social persiste bajo otras formas. Como analiza la fuente, el uso de parches para el acné visibles sigue generando juicios y comentarios en redes sociales, reflejando la vigencia de los estigmas y la vigilancia sobre la imagen personal.

Los parches modernos incluyen desde modelos transparentes hasta motivos coloridos, pero siguen mezclando funcionalidad médica y expresión estética.

El desarrollo y aceptación de los parches faciales representa un ejemplo de cómo los objetos de la vida diaria pueden convertirse en símbolos de cambio social, salud y moda. El futuro de estas “pegatinas” podría consolidarlas, una vez más, como emblemas clave de la interacción entre imagen, bienestar y cultura digital.

Temas Relacionados

Parches para el acnéHistoria de la modaSiglo XVIIWilliam HogarthSamuel PepysCultura visual europeaEstigmas socialesNewsroom BUE

Últimas Noticias

Diez lugares emblemáticos para celebrar el año nuevo, de Barcelona a Nueva York

Destinos icónicos despliegan rituales y espectáculos únicos para despedir diciembre y recibir el primer día del calendario con tradiciones inolvidables

Diez lugares emblemáticos para celebrar

Transformar el sistema alimentario podría salvar millones de vidas y frenar el cambio climático, según un estudio

La investigación proyecta el efecto de nuevas políticas alimentarias sobre la salud, el ambiente y la desigualdad económica en las próximas décadas

Transformar el sistema alimentario podría

Punta del Este espera la llegada masiva de argentinos a sus playas

La temporada comenzó con buenos indicios. El balneario uruguayo se prepara para recibir a miles de personas que vuelven a elegir sus arenas y su vida social como escenario de reencuentros y vacaciones

Punta del Este espera la

El sorprendente cambio físico de David Harbour en Stranger Things: cómo bajó más de 35 kilos

Desde sesiones de pilates hasta ayuno intermitente, el esfuerzo incluyó disciplina, cambios en la alimentación y una rutina física diseñada a medida para un papel que exigía transformación total

El sorprendente cambio físico de

Después de los 60 años: cuáles son los 11 alimentos que ayudan a fortalecer la memoria

Con el aumento de la expectativa de vida y la longevidad, cada vez más personas buscan estrategias para mantener en forma su salud física y mental. Los nutrientes que no pueden faltar en la dieta en la edad adulta

Después de los 60 años:
DEPORTES
Tragedia en el fútbol europeo:

Tragedia en el fútbol europeo: murieron el entrenador del Valencia femenino y su familia tras el naufragio del barco en el que viajaban

Las fotos virales de Franco Colapinto durante sus vacaciones en Argentina: la selfie en la carnicería y la postal con una chocolatada

Surfeó una de las olas más altas de la historia y abrió un debate para lograr el Récord Guinness

El “Monstruo” Naoya Inoue lo hizo de nuevo: defendió sus títulos mundiales, batió un récord en el boxeo y anticipó una de las peleas más esperadas

La reflexión de una figura del fútbol europeo: “Hay hombres que buscan un espacio fuera de la masculinidad hegemónica tradicional”

TELESHOW
La foto del reencuentro de

La foto del reencuentro de Nicolás Cabré con Rufina y Rocío Pardo en Carlos Paz: mate, sonrisas y complicidad

Barby Franco le cumplió el sueño de Navidad a un niño que quería conocer su Cybertruck

La salud de Christian Petersen: se conoció el primer parte médico emitido por el Hospital Alemán

Evangelina Anderson habló sobre los rumores de reconciliación con Martín Demichelis

Soy Rada, un “chanta” suelto en Mar del Plata: “Lo hermoso del público en temporada es que viene de todo el país”

INFOBAE AMÉRICA

La ciencia imita a la

La ciencia imita a la ficción: resuelven un problema que había sido planteado en un capítulo de “The Big Bang Theory”

La solución del 1 % a la inminente crisis laboral provocada por la inteligencia artificial

Un potente terremoto de magnitud 7,0 sacudió la costa noreste de Taiwán

Los impactantes videos de los ataques rusos contra edificios residenciales en Kiev

Los Tigres del Norte llevan el corrido mexicano a un episodio de Los Simpsons