Claves para gastar menos en la cena navideña, según especialistas

La inflación y la escasez de productos tradicionales desafían la organización de la cena de Navidad en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Navidad se suele gastar más dinero del habitual, lo que representa un desafío para muchas familias. Organizar la mesa navideña exige creatividad y planificación para no sacrificar ni el sabor ni el presupuesto familiar.

La especialista financiera Lynn Beattie, consultada por The Independent, recomienda organizarse antes de salir de compras. Armar una lista detallada de lo necesario y calcular las cantidades según el número de comensales ayuda a evitar compras impulsivas y desperdicio de alimentos. “La cena de Navidad es simplemente un asado glorificado”, sostiene Beattie, y remarca que anticipar las compras es clave para controlar el gasto y encontrar mejores ofertas.

La escasez y el incremento de precio

El lechón, habitual en muchas mesas argentinas durante las fiestas, resulta difícil de conseguir y en muchos lugares se encuentra bastante caro. Ante este escenario, especialistas y cocineros aconsejan buscar opciones accesibles que permitan mantener la variedad y el espíritu de la celebración sin desbordar el presupuesto. Pollo, carne vacuna, cerdo en otros cortes y preparaciones vegetarianas como arrollados de vegetales y tartas permiten armar menús sabrosos adaptados a diferentes posibilidades económicas.

El aumento del precio y la escasez de lechón obligan a las familias a buscar alternativas económicas para la mesa navideña (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes prefieren no dejar de lado la tradición, la sugerencia es elegir cortes de lechón más pequeños o comprar en carnicerías de barrio, donde el stock y los precios pueden resultar más convenientes. El lechón congelado también suele tener mejor relación precio-calidad que el fresco.

Cocinar en casa para reducir gastos y sumar sabor

Preparar los platos navideños en casa ofrece mayor control tanto del gasto como de la calidad de los ingredientes. Ensaladas frescas, vegetales salteados, papas al horno y budines caseros suelen ser opciones económicas y versátiles. Cocinar en familia puede convertirse en parte de la celebración, sumando momentos compartidos. Una sopa de verduras asadas, fiambres caseros o un postre de limón son ejemplos de alternativas sencillas, de bajo costo y fáciles de preparar con antelación.

Durante diciembre, supermercados y grandes cadenas presentan promociones especiales para clientes adheridos a programas de beneficios, tarjetas de descuento y billeteras virtuales. Estas rebajas alcanzan carnes, bebidas y productos de almacén fundamentales para las fiestas. Comparar precios en catálogos y aprovechar los días de promoción puede hacer una diferencia importante en el total de la compra.

Las papas al horno y los budines caseros ofrecen alternativas versátiles y accesibles para el menú navideño (imagen ilustrativa Infobae)

Plataformas digitales y bancos devuelven, bajo ciertas condiciones, un porcentaje del monto gastado, en especial en compras online o con determinados medios de pago. Además, el precio de un mismo producto puede variar mucho entre supermercados, mayoristas y almacenes de barrio, por lo que segmentar la compra y aprovechar las ofertas de cada comercio permite reducir el gasto final. Las ferias y los mercados barriales también presentan oportunidades de ahorro.

Guerra de las verduras y ahorro energético

Durante la semana previa a las fiestas, la llamada “guerra de las verduras” lleva a una reducción considerable de precios en variedades como papa, zanahoria, batata, cebolla y acelga. Estas ofertas favorecen la compra anticipada de guarniciones e ingredientes para ensaladas, permitiendo su conservación adecuada para el día de la celebración.

La guerra de las verduras antes de las fiestas reduce los precios de papa, zanahoria, batata, cebolla y acelga en los mercados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo creciente de la energía y las tarifas eléctricas motiva a muchas familias a repensar los métodos de cocción. Freidoras de aire, ollas eléctricas y otros electrodomésticos eficientes ayudan a preparar carnes y guarniciones con menor consumo eléctrico que el horno tradicional.

Ajustar para disfrutar sin resignar calidad

La anticipación en la planificación, la selección cuidadosa de los ingredientes, la comparación de precios y el uso de programas de descuentos permiten enfrentar la suba de costos, adaptar la mesa navideña al contexto económico y compartir una celebración especial sin resignar calidad ni excederse en los gastos.