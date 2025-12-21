Tendencias

Claves para gastar menos en la cena navideña, según especialistas

Una experta en finanzas y alimentación propone estrategias para comer rico sin pagar de más

Guardar
La inflación y la escasez
La inflación y la escasez de productos tradicionales desafían la organización de la cena de Navidad en Argentina (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Navidad se suele gastar más dinero del habitual, lo que representa un desafío para muchas familias. Organizar la mesa navideña exige creatividad y planificación para no sacrificar ni el sabor ni el presupuesto familiar.

La especialista financiera Lynn Beattie, consultada por The Independent, recomienda organizarse antes de salir de compras. Armar una lista detallada de lo necesario y calcular las cantidades según el número de comensales ayuda a evitar compras impulsivas y desperdicio de alimentos. “La cena de Navidad es simplemente un asado glorificado”, sostiene Beattie, y remarca que anticipar las compras es clave para controlar el gasto y encontrar mejores ofertas.

La escasez y el incremento de precio

El lechón, habitual en muchas mesas argentinas durante las fiestas, resulta difícil de conseguir y en muchos lugares se encuentra bastante caro. Ante este escenario, especialistas y cocineros aconsejan buscar opciones accesibles que permitan mantener la variedad y el espíritu de la celebración sin desbordar el presupuesto. Pollo, carne vacuna, cerdo en otros cortes y preparaciones vegetarianas como arrollados de vegetales y tartas permiten armar menús sabrosos adaptados a diferentes posibilidades económicas.

El aumento del precio y
El aumento del precio y la escasez de lechón obligan a las familias a buscar alternativas económicas para la mesa navideña (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para quienes prefieren no dejar de lado la tradición, la sugerencia es elegir cortes de lechón más pequeños o comprar en carnicerías de barrio, donde el stock y los precios pueden resultar más convenientes. El lechón congelado también suele tener mejor relación precio-calidad que el fresco.

Cocinar en casa para reducir gastos y sumar sabor

Preparar los platos navideños en casa ofrece mayor control tanto del gasto como de la calidad de los ingredientes. Ensaladas frescas, vegetales salteados, papas al horno y budines caseros suelen ser opciones económicas y versátiles. Cocinar en familia puede convertirse en parte de la celebración, sumando momentos compartidos. Una sopa de verduras asadas, fiambres caseros o un postre de limón son ejemplos de alternativas sencillas, de bajo costo y fáciles de preparar con antelación.

Durante diciembre, supermercados y grandes cadenas presentan promociones especiales para clientes adheridos a programas de beneficios, tarjetas de descuento y billeteras virtuales. Estas rebajas alcanzan carnes, bebidas y productos de almacén fundamentales para las fiestas. Comparar precios en catálogos y aprovechar los días de promoción puede hacer una diferencia importante en el total de la compra.

Las papas al horno y
Las papas al horno y los budines caseros ofrecen alternativas versátiles y accesibles para el menú navideño (imagen ilustrativa Infobae)

Plataformas digitales y bancos devuelven, bajo ciertas condiciones, un porcentaje del monto gastado, en especial en compras online o con determinados medios de pago. Además, el precio de un mismo producto puede variar mucho entre supermercados, mayoristas y almacenes de barrio, por lo que segmentar la compra y aprovechar las ofertas de cada comercio permite reducir el gasto final. Las ferias y los mercados barriales también presentan oportunidades de ahorro.

Guerra de las verduras y ahorro energético

Durante la semana previa a las fiestas, la llamada “guerra de las verduras” lleva a una reducción considerable de precios en variedades como papa, zanahoria, batata, cebolla y acelga. Estas ofertas favorecen la compra anticipada de guarniciones e ingredientes para ensaladas, permitiendo su conservación adecuada para el día de la celebración.

La guerra de las verduras
La guerra de las verduras antes de las fiestas reduce los precios de papa, zanahoria, batata, cebolla y acelga en los mercados (Imagen Ilustrativa Infobae)

El costo creciente de la energía y las tarifas eléctricas motiva a muchas familias a repensar los métodos de cocción. Freidoras de aire, ollas eléctricas y otros electrodomésticos eficientes ayudan a preparar carnes y guarniciones con menor consumo eléctrico que el horno tradicional.

Ajustar para disfrutar sin resignar calidad

La anticipación en la planificación, la selección cuidadosa de los ingredientes, la comparación de precios y el uso de programas de descuentos permiten enfrentar la suba de costos, adaptar la mesa navideña al contexto económico y compartir una celebración especial sin resignar calidad ni excederse en los gastos.

Temas Relacionados

Cena navideñaAhorro en NavidadEscasez de pavoSupermercados Reino UnidofiestasnavidadThe IndependentNewsroom BUEMagazines

Últimas Noticias

6 alimentos ricos en fibra para cuidar la salud intestinal durante las fiestas

En diálogo con The Telegraph, una experta en nutrición advirtió que los excesos típicos de fin de año pueden alterar el microbioma en pocos días y señaló una estrategia concreta para amortiguar ese impacto, basada en ingredientes accesibles que favorecen el tránsito digestivo y la actividad bacteriana

6 alimentos ricos en fibra

Estrés de fin de año: la tormenta perfecta que pone en jaque nuestro corazón

La sobrecarga laboral, la acumulación de tareas, la tendencia a consumir más alcohol y comer pesado, componen un combo peligroso para nuestra salud. A qué síntomas hay que prestar atención

Estrés de fin de año:

Los 8 árboles de Navidad más icónicos del mundo: desde Nueva York hasta Río de Janeiro

Durante las celebraciones de diciembre, ciudades de diferentes continentes brillan con creaciones impresionantes que transforman plazas y paisajes en asombrosos escenarios encuentro

Los 8 árboles de Navidad

Los trucos de chefs profesionales para hacer galletas de jengibre de Navidad perfectas

Seis destacados pasteleros compartieron con Infobae sus estrategias para mejorar sabor, forma y textura, al fusionar tradición e innovación en cada receta

Los trucos de chefs profesionales

Aspen más allá del esquí: gastronomía y vida cultural en una de las montañas más lujosas del mundo

Un resort ofrece servicios premium y una agenda cultural variada de actividades. Por qué la presencia de argentinos pisa fuerte

Aspen más allá del esquí:
DEPORTES
Thiago Passeri, el subcampeón mundial

Thiago Passeri, el subcampeón mundial de surf que se probó en Aldosivi, anduvo en skate y eligió meterse todos los días al mar

La lección de vida de “Vitamina” Silva, el uruguayo que sigue jugando a los 54 años: “El fútbol no dura para siempre”

“Decisión dividida”: Pepi Staropoli le ganó a Maravilla Martínez en la pelea más intensa de Párense de Manos III

Tras su coqueteo con Boca Juniors, Miguel Borja definió su futuro: dónde jugará

El áspero discurso de Almeyda tras ser expulsado ante el Real Madrid: “No soy el payaso de ningún circo”

TELESHOW
Eliana Guercio habla de su

Eliana Guercio habla de su historia de amor con Sergio Romero: “Me re enamoré mal y no nos queríamos separar”

Patricia Sosa relató el reencuentro que tuvo con su papá luego de su fallecimiento: “Estaba sentado al lado mío”

La desilusión de Coty Romero al perder con Carito Muller: “Me siento otra persona desde que empecé este proceso”

Mirtha Legrand deslumbró con un vestido rosa de paillettes y flores de organza esculpidas artesanalmente

El festejo íntimo de Beto Casella junto a su equipo tras despedirse de Bendita: abrazos, risas y mucha emoción

INFOBAE AMÉRICA

Los 10 villanos más icónicos

Los 10 villanos más icónicos de las películas navideñas

Nasry Asfura señaló actos de violencia en el Centro Logístico Electoral durante el recuento de las actas con inconsistencias

Un apagón masivo en San Francisco dejó a más de 130 mil usuarios sin electricidad y suspendió servicios en la ciudad

Japón y el Mercosur estrecharon sus lazos con un “Marco de Asociación Estratégica” para avanzar en una economía de mercado abierta

Cuando Hitler reemplazó a Jesús: la provocadora teoría del historiador Alec Ryrie