El glamour de Lily Collins, de “Emily in Paris”: los looks que marcaron su camino en la moda

Lily Collins alcanzó un lugar central en el cine, la televisión y la moda. A lo largo de su carrera, la actriz británica se mantuvo entre las favoritas de las principales firmas y diseñadores de alta costura.

Con el estreno de la quinta temporada de “Emily in Paris” previsto para el 18 de diciembre, sus apariciones en alfombras rojas generan expectativa y confirman su estatus como referente de estilo. Estos son nueve atuendos destacados de su trayectoria.

Top plateado translúcido y falda recta de lentejuelas

En una de sus apariciones diurnas, durante la Semana de la Moda en Nueva York eligió un conjunto de top corto y falda recta, ambos confeccionados en tejido translúcido plateado y recubiertos con lentejuelas.

El diseño generó destellos bajo la luz del día, con la cintura y parte del abdomen descubiertos para aportar un estilo fresco. La combinación incluyó sandalias plateadas de taco fino y un bolso de mano blanco.

Vestido negro con corsé y falda semitransparente

En la gala del Breakthrough Prize 2025, Collins escogió un vestido de noche dominado por el negro y los detalles de brillo.

El corsé sin tirantes y la falda larga semitransparente, adornada con aplicaciones brillantes y detalles en plumas o flecos, generaron textura visual. El peinado recogido y liso resaltó la estructura del vestuario.

Blazer negro oversize y minivestido con flecos

Durante un evento promocional de “Emily in Paris” en 2024, la actriz optó por un blazer negro de corte amplio que cubría brazos y torso.

Bajo el blazer, un minivestido negro incorporaba malla y flecos en la falda, generando contraste de texturas. Collins llevó tacos negros, cabello suelto y maquillaje que destacaba las cejas y definía el rostro, reforzando la modernidad del look.

Vestido dorado ajustado y accesorios metálicos

En el estreno de “Emily in Paris” de 2024, Collins lució un vestido largo ajustado en tejido dorado acanalado, con tirantes gruesos. Sobresalían los accesorios metálicos: pulseras doradas apiladas en ambos brazos lograban una armonía con el vestido. El escote pronunciado realzaba el diseño.

El cabello, liso y dividido al centro, permanecía suelto y brillante.

Vestido largo negro con corsé brillante y faldón de peplum

En un evento rodeado de motivos florales también para la serie en 2024, Collins desfiló por una escalinata de alfombra rosada con un vestido negro conformado por corsé de lentejuelas y un faldón peplum acanalado con detalles plateados.

La falda alterna transparencias y opacidad en un patrón de retícula. El maquillaje nude y el cabello peinado hacia un lado completaban el look.

Conjunto azul celeste cruzado y pedrería

Collins apareció en la alfombra de la premiere de MaXXXine en 2024 con un conjunto azul celeste de blazer cruzado y falda asimétrica a juego.

El top, decorado con grandes piezas de pedrería brillante y cadenas doradas, dejó parte del torso al descubierto. Los accesorios, entre ellos sandalias metálicas y pendientes largos, junto a un peinado de ondas suaves, potencian la sofisticación del estilismo.

Vestido bicolor blanco y negro

En un despliegue de alta costura, para la Met Gala de 2023, Collins lució un vestido bicolor con parte superior blanca de escote estructurado y pollera negra amplia de tul con cola prolongada. El diseño jugó con volúmenes y matices.

Vestido largo rojo ceñido

Durante la gala TIME100 NEXT en 2022, Collins eligió un vestido largo rojo de líneas ceñidas y pequeños apliques brillantes. El cabello, suelto y con flequillo, presentó ondas definidas, mientras el maquillaje resaltó ojos y labios, armonizando con el vestido.

Vestido azul intenso de dos piezas

En la noche de los BAFTA, Collins escogió un vestido azul intenso de dos piezas: chaqueta entallada satinada con cuello alto y falda larga de capas de encaje y aplicaciones florales brillantes. La combinación de transparencias y volúmenes aportó profundidad al diseño.