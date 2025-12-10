Por qué los especialistas recomiendan incorporar ciclismo en la rutina de todo corredor

Expertos sugieren alternar sesiones de ciclismo y running para mantener un alto volumen de entrenamiento sin sobrecargar el cuerpo (Crédito: Freepik)

Correr mantiene un atractivo incomparable, pero también expone al cuerpo a un nivel de esfuerzo que exige estrategias inteligentes para preservar el rendimiento y la salud articular.

La búsqueda de eficiencia llevó a especialistas en medicina del deporte, entrenadores y fisioterapeutas a considerar el ciclismo como un componente clave en la preparación atlética. Este entrenamiento complementario protege el cuerpo y contribuye al desarrollo de la potencia y la resistencia.

El informe realizado por The Independent y datos compartidos por Cleveland Clinic reflejan cómo la bicicleta se consolidó como una herramienta esencial para quienes desean mantener el ritmo sin acumular desgaste. La combinación de evidencia científica y experiencia clínica demuestra que sumar kilómetros dejó de ser la única ruta para progresar de manera segura.

Un deporte de impacto que necesita alivio

De acuerdo con la información del medio británico, correr es una actividad de impacto que somete a las articulaciones a un estrés considerable. Especialistas médicos indicaron que el running no necesariamente perjudica las rodillas, aunque expertos consultados por Cleveland Clinic coincidieron en que el entrenamiento cruzado ayuda a proteger el cuerpo.

Especialistas en medicina deportiva destacaron que el entrenamiento cruzado reduce el riesgo de lesiones por sobreuso en corredores (Crédito: Freepik)

Steve Hultgren, licenciado en fisiología del ejercicio, explicó: “La mayoría de las lesiones al correr se deben al uso excesivo, es decir, al estrés repetido y acumulativo sobre músculos, tendones y articulaciones sin el tiempo suficiente para recuperarse. Mediante el entrenamiento cruzado, los corredores pueden seguir desarrollando fuerza y resistencia, a la vez que minimizan el riesgo de lesiones”.

El ciclismo distribuye la tensión muscular de modo distinto. Mientras que el running implica impactos reiterados en rodillas, caderas y tobillos, la bicicleta activa principalmente glúteos, piernas y el centro corporal, disminuyendo la carga directa en las articulaciones que más sufren al correr.

Resultados medibles tras pedalear

El análisis de The Independent muestra que la bicicleta puede incrementar la eficiencia en carrera. Un estudio realizado con 14 triatletas en España halló que los deportistas corrían más rápido después de pedalear que tras un día de descanso.

Otra investigación, con 32 corredores de larga distancia, observó mejoras en la velocidad de sprint después de una sesión de ciclismo.

Pedalear incrementa el flujo sanguíneo hacia los músculos utilizados en la carrera, lo que contribuye a reducir la fatiga acumulada durante entrenamientos intensos (Imagen Ilustrativa Infobae)

La ex triatleta profesional y campeona mundial de Ironman, Linsey Corbin, destacó a Runner’s World que “el ciclismo puede ser excelente para desarrollar un entrenamiento aeróbico de alto rendimiento con intervalos. Los intervalos de sprint elevan la frecuencia cardíaca al máximo y también fomentan una rotación rápida de piernas”.

Beneficios musculares, mayor flexibilidad y mejor equilibrio

Según Cleveland Clinic, el ciclismo favorece el aumento de la fuerza y la resistencia muscular en zonas clave del tren inferior. La doctora y fisioterapeuta Jaclyn Kubiak señaló que “los isquiotibiales y cuádriceps se activan aproximadamente en un 17% y los glúteos en un 15 a 17%” con el pedaleo.

Este movimiento habitual contribuye a relajar cuádriceps, isquiotibiales, pantorrillas y caderas, mejorando la flexibilidad en quienes practican con regularidad. También intervienen músculos del torso y los brazos, lo que fortalece la postura general.

La práctica regular de ciclismo favorece la fuerza muscular, la flexibilidad y el equilibrio, beneficiando la postura y el control corporal (Crédito: Freepik)

Además, el ciclismo impulsa el equilibrio y la coordinación. “Si lo piensas, cuando montas en bicicleta, tienes que encontrar ese centro de equilibrio para mantenerte erguido”, explicó Kubiak.

El fortalecimiento del torso y la alineación postural proporcionan mayor control sobre el cuerpo, especialmente útil en terrenos irregulares o cambios de ritmo al correr.

Una opción segura para personas con artritis

Por su bajo impacto, el ciclismo resulta apropiado para quienes conviven con artritis u osteoartritis, como indica Cleveland Clinic. No provoca una sobrecarga significativa en las articulaciones y promueve el fortalecimiento del core, contribuyendo a disminuir molestias en la parte baja de la espalda.

Kubiak precisó: “Al mover las piernas y las articulaciones, se aumenta el líquido sinovial y el riego sanguíneo en esa zona… Esto ayuda a lubricar la articulación y a disminuir el dolor de la artritis”.

Cómo integrarlo de forma efectiva en la rutina de entrenamiento

Los expertos recomiendan sustituir una carrera larga por una sesión en bicicleta al día siguiente. Ambas actividades requieren un gasto energético similar y permiten mantener un volumen elevado de trabajo sin sobrecargar el cuerpo.

Iniciar el ciclismo de forma gradual, con sesiones cortas, ayuda a adaptar músculos y articulaciones y previene lesiones en corredores (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otra posibilidad consiste en alternar ambas modalidades en la misma sesión. Se puede realizar una salida de 20 minutos en bicicleta seguida de 10 minutos de carrera. Esta variación estimula una participación más equilibrada de los grupos musculares.

La fisioterapeuta recomendó que las personas que estén iniciando ciclismo lo hagan gradualmente, empezando con sesiones cortas de alrededor de 15 minutos y aumentando progresivamente la duración según la respuesta del cuerpo.

Esto permite adaptar los músculos y las articulaciones al nuevo estímulo, reducir el riesgo de lesiones y facilitar la incorporación del entrenamiento cruzado a la rutina habitual.