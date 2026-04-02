EN VIVO: Irán lanzó un nuevo ataque con misiles contra Israel: al menos un herido

U.S. President Donald Trump reacts after delivering an address to the nation about the Iran war at the White House in Washington, D.C., U.S. April 1, 2026. Alex Brandon/Pool via REUTERS

Irán está elaborando un protocolo junto con Omán para supervisar el tráfico en el estrecho de Ormuz, según indicó esta tarde el viceministro de Asuntos Exteriores Kazem Gharibabadi, citado por la agencia oficial IRNA. Esta iniciativa se desarrolla en un contexto de crecientes tensiones regionales, mientras la comunidad internacional manifiesta su preocupación por la seguridad en una de las rutas marítimas clave para el comercio mundial.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que el conflicto en Oriente Medio corre el riesgo de convertirse en una guerra de mayor alcance, al tiempo que solicitó el cese inmediato de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como de las agresiones iraníes hacia sus vecinos.

La televisión estatal iraní informó que los ataques de Estados Unidos e Israel alcanzaron el jueves un puente en las cercanías de Teherán, el cual ya había sido impactado aproximadamente una hora antes.

El gobierno de Argentina declaró “persona non grata” y ordenó la expulsión del encargado de negocios de Irán, Mohsen Tehrani. La decisión obliga a Tehrani a abandonar el país en un plazo de 48 horas, sin que se haya precisado el motivo en la declaración oficial.

En el marco de la tensión en la frontera norte de Israel, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que el jefe de Hezbollah, Naim Qassem, afrontará un “precio extraordinariamente alto” si continúa con la intensificación de ataques durante las festividades judías. La advertencia se produce en medio de un aumento de la violencia en esa zona, con intercambios de fuego reportados en los últimos días.

Por su parte, los gobiernos de Alemania y China manifestaron su interés en restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y coincidieron en que ningún Estado debe controlar los corredores marítimos ni imponer peajes por el tránsito, según expresó el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en la red social X este jueves. Ambos países subrayaron la importancia de garantizar el libre paso en esta vía estratégica para el suministro de energía a nivel internacional.