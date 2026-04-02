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EN VIVO: Irán lanzó un nuevo ataque con misiles contra Israel: al menos un herido

Las Fuerzas de Defensa (FDI) reportaron este viernes un bombardeo iraní contra territorio israelí, que dejó al menos un herido grave en el centro del país, según el servicio nacional de emergencia Maguén David Adom

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U.S. President Donald Trump reacts after delivering an address to the nation about the Iran war at the White House in Washington, D.C., U.S. April 1, 2026. Alex Brandon/Pool via REUTERS
U.S. President Donald Trump reacts after delivering an address to the nation about the Iran war at the White House in Washington, D.C., U.S. April 1, 2026. Alex Brandon/Pool via REUTERS

Irán está elaborando un protocolo junto con Omán para supervisar el tráfico en el estrecho de Ormuz, según indicó esta tarde el viceministro de Asuntos Exteriores Kazem Gharibabadi, citado por la agencia oficial IRNA. Esta iniciativa se desarrolla en un contexto de crecientes tensiones regionales, mientras la comunidad internacional manifiesta su preocupación por la seguridad en una de las rutas marítimas clave para el comercio mundial.

El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que el conflicto en Oriente Medio corre el riesgo de convertirse en una guerra de mayor alcance, al tiempo que solicitó el cese inmediato de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como de las agresiones iraníes hacia sus vecinos.

La televisión estatal iraní informó que los ataques de Estados Unidos e Israel alcanzaron el jueves un puente en las cercanías de Teherán, el cual ya había sido impactado aproximadamente una hora antes.

El gobierno de Argentina declaró “persona non grata” y ordenó la expulsión del encargado de negocios de Irán, Mohsen Tehrani. La decisión obliga a Tehrani a abandonar el país en un plazo de 48 horas, sin que se haya precisado el motivo en la declaración oficial.

En el marco de la tensión en la frontera norte de Israel, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que el jefe de Hezbollah, Naim Qassem, afrontará un “precio extraordinariamente alto” si continúa con la intensificación de ataques durante las festividades judías. La advertencia se produce en medio de un aumento de la violencia en esa zona, con intercambios de fuego reportados en los últimos días.

Por su parte, los gobiernos de Alemania y China manifestaron su interés en restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y coincidieron en que ningún Estado debe controlar los corredores marítimos ni imponer peajes por el tránsito, según expresó el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en la red social X este jueves. Ambos países subrayaron la importancia de garantizar el libre paso en esta vía estratégica para el suministro de energía a nivel internacional.

A continuación, la cobertura minuto a minuto:

En pocas líneas:

05:49 hs03/04/2026

Irán amenazó al Consejo de Seguridad antes de la votación sobre el tránsito en el estrecho de Ormuz

El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi (Europa Press)
El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi (Europa Press)

El régimen iraní advirtió el viernes al Consejo de Seguridad de la ONU contra cualquier “acción provocadora” antes de la votación de un proyecto de resolución que exige el despliegue de una fuerza para proteger el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.

“Cualquier acción provocadora por parte de los agresores y sus partidarios, incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU, con respecto a la situación en el estrecho de Ormuz, solo complicará la situación”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi.

05:21 hs03/04/2026

Incendio en refinerías de petróleo de Kuwait

Medios estatales de Kuwait informaron que un ataque con drones provocó incendios en varias unidades de la refinería Mina Al-Ahmadi, propiedad de la Corporación Petrolera de Kuwait (KPC), durante la madrugada del viernes.

La agencia oficial KUNA reportó que equipos de emergencia se encuentran trabajando en el lugar para contener las llamas y limitar los daños ocasionados por el ataque.

05:02 hs03/04/2026

El USS Gerald R. Ford zarpa de Split, Croacia

El buque patrullero costero croata OOB-31 "OMIS" se observa cerca del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford (REUTERS/Antonio Bronic)
El buque patrullero costero croata OOB-31 "OMIS" se observa cerca del portaaviones estadounidense USS Gerald R. Ford (REUTERS/Antonio Bronic)

El portaaviones estadounidense más grande en servicio zarpó de Split y “permanece listo para cumplir con todas sus misiones en apoyo de los objetivos nacionales en cualquier área de operaciones”, informó la Sexta Flota de la Armada.

El destino del buque no fue especificado. Tras una escala en la bahía de Souda, Grecia, para reparaciones debido a un incendio en la lavandería, el portaaviones se trasladó a Croacia, donde se completaron más trabajos y la tripulación disfrutó de un permiso en puerto.

El USS Ford partió de Norfolk, Virginia, el 24 de junio de 2025, lo que convierte su despliegue en uno de los más extensos en la historia de la Armada estadounidense. Si el portaaviones estadounidense se dirige a Medio Oriente, tendría que atravesar el Canal de Suez y el Mar Rojo, rutas actualmente expuestas a riesgos derivados de la entrada en la guerra de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán. Estos grupos han comenzado a disparar contra Israel, lo que implica que el USS Ford podría convertirse en objetivo potencial de sus ataques.

Mientras tanto, el USS Abraham Lincoln permanece en el mar Arábigo. El Comando Central del ejército estadounidense informó el viernes que este portaaviones “continúa realizando operaciones de vuelo, tanto de día como de noche”.

Por otra parte, el portaaviones USS George H.W. Bush zarpó de Norfolk el miércoles con destino a Medio Oriente.

04:44 hs03/04/2026

Un herido grave en Israel tras un nuevo ataque iraní

Personal de emergencia trabaja en el lugar de los daños tras el lanzamiento de una andanada de misiles iraníes contra Israel, en Petah Tikva, Israel, el 2 de abril de 2026 (REUTERS/Ammar Awad)
Personal de emergencia trabaja en el lugar de los daños tras el lanzamiento de una andanada de misiles iraníes contra Israel, en Petah Tikva, Israel, el 2 de abril de 2026 (REUTERS/Ammar Awad)

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron este viernes un nuevo ataque iraní contra territorio israelí, que dejó al menos un herido grave en el centro del país, según la Estrella de David Roja.

El portavoz del servicio de emergencias informó a través de Telegram que un hombre de 22 años fue trasladado al hospital tras sufrir heridas graves en la localidad de Harish.

Las FDI detallaron que los sistemas de defensa aérea continúan operativos para interceptar las amenazas, tras identificar el lanzamiento de misiles desde Irán, según un mensaje difundido en la misma plataforma.

04:17 hs03/04/2026

El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó la votación de la resolución para autorizar el uso de fuerza defensiva en el estrecho de Ormuz

Según el programa oficial, el organismo de 15 miembros tenía previsto votar este viernes por la mañana, pero el calendario se modificó el jueves por la noche. Según fuentes citadas por Reuters, la votación se realizará el sábado

El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó la votación de la resolución para autorizar el uso de fuerza defensiva en el estrecho de Ormuz (EP)
El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó la votación de la resolución para autorizar el uso de fuerza defensiva en el estrecho de Ormuz (EP)

El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó la votación prevista para este viernes sobre un proyecto de resolución que autoriza el uso de fuerza “defensiva” en el estrecho de Ormuz, sin fijar una nueva fecha para el tratamiento de la iniciativa.

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03:30 hs03/04/2026

Israel emitió una alerta de cohetes y misiles para la Alta Galilea

El Comando del Frente Interno de Israel emitió advertencias por el lanzamiento de cohetes y misiles en las zonas de Malkiya, Kiryat Shmona, Tel Hai y Metula, ubicadas en la región de la Alta Galilea.

Además, el organismo encargado de la protección civil alertó este viernes sobre una “intrusión de aeronaves hostiles” en la región de la Galilea Occidental.

03:01 hs03/04/2026

Donald Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses aún no han comenzado a “destruir lo que queda” en Irán

A través de un comunicado publicado en Truth Social, el líder republicano reiteró: “El nuevo régimen sabe lo que hay que hacer, ¡y hay que hacerlo rápido!”

Donald Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses aún no han comenzado a “destruir lo que queda” en Irán (REUTERS)
Donald Trump afirmó que las fuerzas estadounidenses aún no han comenzado a “destruir lo que queda” en Irán (REUTERS)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el jueves por la noche que las fuerzas estadounidenses aún no comenzaron a “destruir lo que queda en Irán” y señaló que más infraestructuras del país están en la mira.

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02:40 hs03/04/2026

Estados Unidos continúa con su presión contra el régimen iraní

El Comando Central de Estados Unidos publicó nuevas imágenes del portaaviones USS Abraham Lincoln (CVN 72) en Medio Oriente, el cual, según el perfil del cuerpo militar, “continúa realizando operaciones de vuelo, tanto de día como de noche” en la región.

Cazas de Estados Unidos despegando y aterrizando en el USS Abraham Lincoln (CVN 72) (@centcom)
Cazas de Estados Unidos despegando y aterrizando en el USS Abraham Lincoln (CVN 72) (@centcom)
Cazas de Estados Unidos despegando y aterrizando en el USS Abraham Lincoln (CVN 72) (@centcom)
Cazas de Estados Unidos despegando y aterrizando en el USS Abraham Lincoln (CVN 72) (@centcom)
02:19 hs03/04/2026

En medio de la guerra con Irán, el Pentágono anunció la salida del jefe del Estado Mayor del Ejército de EEUU

“El general Randy George ‘se retirará de su cargo como 41º jefe de Estado Mayor del Ejército con efecto inmediato’”, informó el principal portavoz del Departamento de Defensa. La decisión se enmarca en una serie de destituciones impulsadas por el secretario de la cartera, Pete Hegseth, desde su llegada al cargo el año pasado

En medio de la guerra con Irán, el Pentágono anunció la salida del jefe del Estado Mayor del Ejército de EEUU (REUTERS)
En medio de la guerra con Irán, el Pentágono anunció la salida del jefe del Estado Mayor del Ejército de EEUU (REUTERS)

El Pentágono confirmó este jueves la salida inmediata del jefe del Ejército de Estados Unidos y de otros dos generales, en medio de la guerra contra Irán, sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de las decisiones. “El general Randy George ‘se retirará de su cargo como 41º jefe de Estado Mayor del Ejército con efecto inmediato’”, informó Sean Parnell, principal portavoz del Departamento de Defensa.

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01:45 hs03/04/2026

El plan de Bahréin para el estrecho de Ormuz se someterá a votación en la ONU el viernes

El estrecho de Ormuz
El estrecho de Ormuz

El Consejo de Seguridad de la ONU votará el viernes una propuesta de Bahréin que permitiría a los países utilizar “todos los medios defensivos necesarios” para proteger el tráfico marítimo que transita por el estrecho de Ormuz.

La votación será seguida de cerca por los estados del Golfo Pérsico, Estados Unidos e Irán, que advirtieron contra la injerencia extranjera en el estrecho.

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