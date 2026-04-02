EN VIVO: Irán lanzó un nuevo ataque con misiles contra Israel: al menos un herido

Irán está elaborando un protocolo junto con Omán para supervisar el tráfico en el estrecho de Ormuz, según indicó esta tarde el viceministro de Asuntos Exteriores Kazem Gharibabadi, citado por la agencia oficial IRNA. Esta iniciativa se desarrolla en un contexto de crecientes tensiones regionales, mientras la comunidad internacional manifiesta su preocupación por la seguridad en una de las rutas marítimas clave para el comercio mundial.
El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advirtió que el conflicto en Oriente Medio corre el riesgo de convertirse en una guerra de mayor alcance, al tiempo que solicitó el cese inmediato de los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, así como de las agresiones iraníes hacia sus vecinos.
La televisión estatal iraní informó que los ataques de Estados Unidos e Israel alcanzaron el jueves un puente en las cercanías de Teherán, el cual ya había sido impactado aproximadamente una hora antes.
El gobierno de Argentina declaró “persona non grata” y ordenó la expulsión del encargado de negocios de Irán, Mohsen Tehrani. La decisión obliga a Tehrani a abandonar el país en un plazo de 48 horas, sin que se haya precisado el motivo en la declaración oficial.
En el marco de la tensión en la frontera norte de Israel, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, advirtió que el jefe de Hezbollah, Naim Qassem, afrontará un “precio extraordinariamente alto” si continúa con la intensificación de ataques durante las festividades judías. La advertencia se produce en medio de un aumento de la violencia en esa zona, con intercambios de fuego reportados en los últimos días.
Por su parte, los gobiernos de Alemania y China manifestaron su interés en restablecer la libertad de navegación en el estrecho de Ormuz y coincidieron en que ningún Estado debe controlar los corredores marítimos ni imponer peajes por el tránsito, según expresó el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en la red social X este jueves. Ambos países subrayaron la importancia de garantizar el libre paso en esta vía estratégica para el suministro de energía a nivel internacional.
A continuación, la cobertura minuto a minuto:
El régimen iraní advirtió el viernes al Consejo de Seguridad de la ONU contra cualquier “acción provocadora” antes de la votación de un proyecto de resolución que exige el despliegue de una fuerza para proteger el transporte marítimo a través del estrecho de Ormuz.
“Cualquier acción provocadora por parte de los agresores y sus partidarios, incluso en el Consejo de Seguridad de la ONU, con respecto a la situación en el estrecho de Ormuz, solo complicará la situación”, dijo el ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araqchi.
Medios estatales de Kuwait informaron que un ataque con drones provocó incendios en varias unidades de la refinería Mina Al-Ahmadi, propiedad de la Corporación Petrolera de Kuwait (KPC), durante la madrugada del viernes.
La agencia oficial KUNA reportó que equipos de emergencia se encuentran trabajando en el lugar para contener las llamas y limitar los daños ocasionados por el ataque.
El portaaviones estadounidense más grande en servicio zarpó de Split y “permanece listo para cumplir con todas sus misiones en apoyo de los objetivos nacionales en cualquier área de operaciones”, informó la Sexta Flota de la Armada.
El destino del buque no fue especificado. Tras una escala en la bahía de Souda, Grecia, para reparaciones debido a un incendio en la lavandería, el portaaviones se trasladó a Croacia, donde se completaron más trabajos y la tripulación disfrutó de un permiso en puerto.
El USS Ford partió de Norfolk, Virginia, el 24 de junio de 2025, lo que convierte su despliegue en uno de los más extensos en la historia de la Armada estadounidense. Si el portaaviones estadounidense se dirige a Medio Oriente, tendría que atravesar el Canal de Suez y el Mar Rojo, rutas actualmente expuestas a riesgos derivados de la entrada en la guerra de los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán. Estos grupos han comenzado a disparar contra Israel, lo que implica que el USS Ford podría convertirse en objetivo potencial de sus ataques.
Mientras tanto, el USS Abraham Lincoln permanece en el mar Arábigo. El Comando Central del ejército estadounidense informó el viernes que este portaaviones “continúa realizando operaciones de vuelo, tanto de día como de noche”.
Por otra parte, el portaaviones USS George H.W. Bush zarpó de Norfolk el miércoles con destino a Medio Oriente.
Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) reportaron este viernes un nuevo ataque iraní contra territorio israelí, que dejó al menos un herido grave en el centro del país, según la Estrella de David Roja.
El portavoz del servicio de emergencias informó a través de Telegram que un hombre de 22 años fue trasladado al hospital tras sufrir heridas graves en la localidad de Harish.
Las FDI detallaron que los sistemas de defensa aérea continúan operativos para interceptar las amenazas, tras identificar el lanzamiento de misiles desde Irán, según un mensaje difundido en la misma plataforma.
El Consejo de Seguridad de la ONU aplazó la votación prevista para este viernes sobre un proyecto de resolución que autoriza el uso de fuerza “defensiva” en el estrecho de Ormuz, sin fijar una nueva fecha para el tratamiento de la iniciativa.
El Comando del Frente Interno de Israel emitió advertencias por el lanzamiento de cohetes y misiles en las zonas de Malkiya, Kiryat Shmona, Tel Hai y Metula, ubicadas en la región de la Alta Galilea.
Además, el organismo encargado de la protección civil alertó este viernes sobre una “intrusión de aeronaves hostiles” en la región de la Galilea Occidental.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió el jueves por la noche que las fuerzas estadounidenses aún no comenzaron a “destruir lo que queda en Irán” y señaló que más infraestructuras del país están en la mira.
El Comando Central de Estados Unidos publicó nuevas imágenes del portaaviones USS Abraham Lincoln (CVN 72) en Medio Oriente, el cual, según el perfil del cuerpo militar, “continúa realizando operaciones de vuelo, tanto de día como de noche” en la región.
El Pentágono confirmó este jueves la salida inmediata del jefe del Ejército de Estados Unidos y de otros dos generales, en medio de la guerra contra Irán, sin ofrecer explicaciones sobre los motivos de las decisiones. “El general Randy George ‘se retirará de su cargo como 41º jefe de Estado Mayor del Ejército con efecto inmediato’”, informó Sean Parnell, principal portavoz del Departamento de Defensa.
El Consejo de Seguridad de la ONU votará el viernes una propuesta de Bahréin que permitiría a los países utilizar “todos los medios defensivos necesarios” para proteger el tráfico marítimo que transita por el estrecho de Ormuz.
La votación será seguida de cerca por los estados del Golfo Pérsico, Estados Unidos e Irán, que advirtieron contra la injerencia extranjera en el estrecho.