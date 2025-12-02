Receta de pollo relleno con papas noisette, rápida y fácil

Esta es una opción diferente y deliciosa para los almuerzos o cenas especiales. El pollo relleno con papas noisette es la respuesta perfecta. Esta receta, rápida y fácil, combina la jugosidad del pollo relleno con el sabor irresistible de las papas crocantes, logrando un plato vistoso y lleno de sabor sin pasar horas en la cocina. Es ideal para sorprender a invitados o disfrutar en familia con una preparación práctica, rendidora y digna de cualquier celebración.
El pollo relleno es un clásico de las reuniones y celebraciones en Argentina, y cada familia tiene su variante: desde rellenos con aceitunas y huevo hasta versiones con panceta y queso. Se sirve en cumpleaños, fiestas y hasta en las Fiestas de Fin de Año. Las papas noisette, redondas y doraditas, acompañan perfecto por su textura crocante por fuera y suave en el interior, y se pueden comprar listas o hacerlas caseras. Un plato festivo, rendidor y adaptable a los gustos de todos.
Receta de pollo relleno con papas noisette
El pollo relleno consiste en deshuesar una pechuga o muslo (puede usarse un pollo entero chico), rellenarlo con una mezcla sabrosa—puede ser jamón y queso, espinaca, nueces o lo que se prefiera—y luego hornearlo hasta que quede jugoso y dorado. Las papas noisette, en tanto, se preparan formando bolitas de papa que se doran al horno o saltean en sartén, aportando textura y color.
Para hacerlo rápido, usar pollo ya deshuesado y papas noisette congeladas (aunque se pueden hacerlas caseras si se tiene más tiempo). El relleno puede armarse en minutos y el plato entero va directo al horno, sin complicaciones.
Tiempo de preparación
El tiempo total de la receta es de aproximadamente 50 minutos:
- Preparación del pollo y del relleno: 15 minutos.
- Armado y sellado inicial en sartén (opcional): 10 minutos.
- Cocción al horno del pollo y las papas noisette: 25 minutos.
Ingredientes
- 1 pechuga de pollo grande (o 2 medianas) deshuesada y abierta tipo “libro”
- 100 g de jamón cocido
- 100 g de queso en fete (tipo mozzarella o el que se prefiera)
- 1 zanahoria chica en tiras finitas (opcional)
- 1 puñado de aceitunas verdes en rodajas (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- 1 cucharadita de pimentón
- 1 cucharadita de provenzal (ajo y perejil deshidratado)
- 2 cucharadas de aceite de oliva
- 500 g de papas noisette congeladas (o hechas caseras)
- Hilo de cocina o palillos para cerrar el pollo
Cómo hacer pollo relleno con papas noisette, paso a paso
- Precalentar el horno a 200°C (fuerte).
- Abrir la pechuga de pollo tipo libro, salpimentar bien de ambos lados y espolvorear con pimentón y provenzal.
- Colocar las fetas de jamón, queso, tiras de zanahoria y aceitunas (si se usan) en el centro del pollo.
- Enrollar el pollo apretando bien y cerrar con hilo de cocina o palillos para que conserve forma.
- (Opcional) Sellar el pollo en una sartén con aceite caliente por todos sus lados, unos 3 minutos, para que quede más sabroso.
- Llevar el pollo a una fuente para horno aceitada.
- Agregar alrededor las papas noisette (si son congeladas, así directo).
- Rociar todo con un poco más de aceite de oliva.
- Cocinar en horno fuerte durante 25 minutos, hasta que el pollo esté bien cocido y las papas doradas. Si hace falta, batir con el grill los últimos minutos para más color.
- Retirar, cortar en rodajas el pollo y servir acompañado de las papas noisette bien calentitas.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estos ingredientes, la preparación rinde 4 porciones abundantes.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción contiene aproximadamente:
- Calorías: 430
- Grasas: 18 g
- Grasas saturadas: 7 g
- Carbohidratos: 28 g
- Azúcares: 2 g
- Proteínas: 38 g
Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
El pollo relleno con papas noisette se puede conservar en la heladera hasta 3 días, guardado en recipiente hermético. Se recomienda recalentar en horno o microondas antes de servir.