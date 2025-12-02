Receta de pollo relleno con papas noisette, rápida y fácil

Esta es una opción diferente y deliciosa para los almuerzos o cenas especiales. El pollo relleno con papas noisette es la respuesta perfecta. Esta receta, rápida y fácil, combina la jugosidad del pollo relleno con el sabor irresistible de las papas crocantes, logrando un plato vistoso y lleno de sabor sin pasar horas en la cocina. Es ideal para sorprender a invitados o disfrutar en familia con una preparación práctica, rendidora y digna de cualquier celebración.

El pollo relleno es un clásico de las reuniones y celebraciones en Argentina, y cada familia tiene su variante: desde rellenos con aceitunas y huevo hasta versiones con panceta y queso. Se sirve en cumpleaños, fiestas y hasta en las Fiestas de Fin de Año. Las papas noisette, redondas y doraditas, acompañan perfecto por su textura crocante por fuera y suave en el interior, y se pueden comprar listas o hacerlas caseras. Un plato festivo, rendidor y adaptable a los gustos de todos.

Receta de pollo relleno con papas noisette

El pollo relleno consiste en deshuesar una pechuga o muslo (puede usarse un pollo entero chico), rellenarlo con una mezcla sabrosa—puede ser jamón y queso, espinaca, nueces o lo que se prefiera—y luego hornearlo hasta que quede jugoso y dorado. Las papas noisette, en tanto, se preparan formando bolitas de papa que se doran al horno o saltean en sartén, aportando textura y color.

Para hacerlo rápido, usar pollo ya deshuesado y papas noisette congeladas (aunque se pueden hacerlas caseras si se tiene más tiempo). El relleno puede armarse en minutos y el plato entero va directo al horno, sin complicaciones.

Tiempo de preparación

El tiempo total de la receta es de aproximadamente 50 minutos:

Preparación del pollo y del relleno: 15 minutos.

Armado y sellado inicial en sartén (opcional): 10 minutos.

Cocción al horno del pollo y las papas noisette: 25 minutos.

Ingredientes

1 pechuga de pollo grande (o 2 medianas) deshuesada y abierta tipo “libro”

100 g de jamón cocido

100 g de queso en fete (tipo mozzarella o el que se prefiera)

1 zanahoria chica en tiras finitas (opcional)

1 puñado de aceitunas verdes en rodajas (opcional)

Sal y pimienta a gusto

1 cucharadita de pimentón

1 cucharadita de provenzal (ajo y perejil deshidratado)

2 cucharadas de aceite de oliva

500 g de papas noisette congeladas (o hechas caseras)

Hilo de cocina o palillos para cerrar el pollo

Cómo hacer pollo relleno con papas noisette, paso a paso

Precalentar el horno a 200°C (fuerte).

Abrir la pechuga de pollo tipo libro, salpimentar bien de ambos lados y espolvorear con pimentón y provenzal.

Colocar las fetas de jamón, queso, tiras de zanahoria y aceitunas (si se usan) en el centro del pollo.

Enrollar el pollo apretando bien y cerrar con hilo de cocina o palillos para que conserve forma.

(Opcional) Sellar el pollo en una sartén con aceite caliente por todos sus lados, unos 3 minutos, para que quede más sabroso.

Llevar el pollo a una fuente para horno aceitada.

Agregar alrededor las papas noisette (si son congeladas, así directo).

Rociar todo con un poco más de aceite de oliva.

Cocinar en horno fuerte durante 25 minutos, hasta que el pollo esté bien cocido y las papas doradas. Si hace falta, batir con el grill los últimos minutos para más color.

Retirar, cortar en rodajas el pollo y servir acompañado de las papas noisette bien calentitas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la preparación rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

Calorías: 430

Grasas: 18 g

Grasas saturadas: 7 g

Carbohidratos: 28 g

Azúcares: 2 g

Proteínas: 38 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pollo relleno con papas noisette se puede conservar en la heladera hasta 3 días, guardado en recipiente hermético. Se recomienda recalentar en horno o microondas antes de servir.