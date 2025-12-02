Tendencias

Receta de pollo relleno con papas noisette, rápida y fácil

Una opción ideal para reuniones familiares o celebraciones, este plato combina carne jugosa y guarnición crocante en menos de una hora, permitiendo disfrutar de una comida vistosa sin complicaciones en la cocina

Guardar

Esta es una opción diferente y deliciosa para los almuerzos o cenas especiales. El pollo relleno con papas noisette es la respuesta perfecta. Esta receta, rápida y fácil, combina la jugosidad del pollo relleno con el sabor irresistible de las papas crocantes, logrando un plato vistoso y lleno de sabor sin pasar horas en la cocina. Es ideal para sorprender a invitados o disfrutar en familia con una preparación práctica, rendidora y digna de cualquier celebración.

El pollo relleno es un clásico de las reuniones y celebraciones en Argentina, y cada familia tiene su variante: desde rellenos con aceitunas y huevo hasta versiones con panceta y queso. Se sirve en cumpleaños, fiestas y hasta en las Fiestas de Fin de Año. Las papas noisette, redondas y doraditas, acompañan perfecto por su textura crocante por fuera y suave en el interior, y se pueden comprar listas o hacerlas caseras. Un plato festivo, rendidor y adaptable a los gustos de todos.

Receta de pollo relleno con papas noisette

El pollo relleno consiste en deshuesar una pechuga o muslo (puede usarse un pollo entero chico), rellenarlo con una mezcla sabrosa—puede ser jamón y queso, espinaca, nueces o lo que se prefiera—y luego hornearlo hasta que quede jugoso y dorado. Las papas noisette, en tanto, se preparan formando bolitas de papa que se doran al horno o saltean en sartén, aportando textura y color.

Para hacerlo rápido, usar pollo ya deshuesado y papas noisette congeladas (aunque se pueden hacerlas caseras si se tiene más tiempo). El relleno puede armarse en minutos y el plato entero va directo al horno, sin complicaciones.

Tiempo de preparación

El tiempo total de la receta es de aproximadamente 50 minutos:

  • Preparación del pollo y del relleno: 15 minutos.
  • Armado y sellado inicial en sartén (opcional): 10 minutos.
  • Cocción al horno del pollo y las papas noisette: 25 minutos.

Ingredientes

  • 1 pechuga de pollo grande (o 2 medianas) deshuesada y abierta tipo “libro”
  • 100 g de jamón cocido
  • 100 g de queso en fete (tipo mozzarella o el que se prefiera)
  • 1 zanahoria chica en tiras finitas (opcional)
  • 1 puñado de aceitunas verdes en rodajas (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • 1 cucharadita de pimentón
  • 1 cucharadita de provenzal (ajo y perejil deshidratado)
  • 2 cucharadas de aceite de oliva
  • 500 g de papas noisette congeladas (o hechas caseras)
  • Hilo de cocina o palillos para cerrar el pollo

Cómo hacer pollo relleno con papas noisette, paso a paso

  • Precalentar el horno a 200°C (fuerte).
  • Abrir la pechuga de pollo tipo libro, salpimentar bien de ambos lados y espolvorear con pimentón y provenzal.
  • Colocar las fetas de jamón, queso, tiras de zanahoria y aceitunas (si se usan) en el centro del pollo.
  • Enrollar el pollo apretando bien y cerrar con hilo de cocina o palillos para que conserve forma.
  • (Opcional) Sellar el pollo en una sartén con aceite caliente por todos sus lados, unos 3 minutos, para que quede más sabroso.
  • Llevar el pollo a una fuente para horno aceitada.
  • Agregar alrededor las papas noisette (si son congeladas, así directo).
  • Rociar todo con un poco más de aceite de oliva.
  • Cocinar en horno fuerte durante 25 minutos, hasta que el pollo esté bien cocido y las papas doradas. Si hace falta, batir con el grill los últimos minutos para más color.
  • Retirar, cortar en rodajas el pollo y servir acompañado de las papas noisette bien calentitas.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estos ingredientes, la preparación rinde 4 porciones abundantes.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción contiene aproximadamente:

  • Calorías: 430
  • Grasas: 18 g
  • Grasas saturadas: 7 g
  • Carbohidratos: 28 g
  • Azúcares: 2 g
  • Proteínas: 38 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pollo relleno con papas noisette se puede conservar en la heladera hasta 3 días, guardado en recipiente hermético. Se recomienda recalentar en horno o microondas antes de servir.

Temas Relacionados

Receta de cocinaPlatos principalesRecetas saladasÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Cómo es el tratamiento disponible en Argentina para una enfermedad que causa convulsiones en niños

Este grupo de afecciones genéticas suele manifestarse entre los 2 y 4 años de edad. Una terapia ralentiza su avance

Cómo es el tratamiento disponible

Hito médico en Argentina: una paciente recuperó la fertilidad tras el cáncer con una cirugía robótica

Especialistas del Hospital Italiano de Buenos Aires realizaron el primer procedimiento de autotrasplante ovárico asistido por robot. Por qué se trata de una técnica pionera

Hito médico en Argentina: una

Apuestas online en el país: el 60% de los adolescentes está expuesto, según una encuesta de Cruz Roja Argentina

Se trata de un estudio federal realizado en 231 escuelas de 16 provincias que muestra los vínculos directos entre las plataformas digitales de juego y la salud mental de miles de jóvenes en Argentina. Los detalles

Apuestas online en el país:

La ciencia y el mito del pino: el bienestar es cuestión de recuerdos

La especialista Rachel Herz afirma que el efecto calmante o estimulante del pino responde a asociaciones personales y no a compuestos químicos presentes en el árbol, desafiando creencias populares en aromaterapia

La ciencia y el mito

Detectan que la deficiencia de un nutriente clave en jóvenes con obesidad podría anticipar daño cerebral

Así lo postuló un estudio de la Universidad Estatal de Arizona. Cómo prevenir antes de que aparezcan síntomas

Detectan que la deficiencia de
DEPORTES
Gambeteó a tres rivales, pero

Gambeteó a tres rivales, pero falló sin arquero: Thiago Almada tuvo “el gol del campeonato” en la derrota del Atlético ante Barcelona

El exabrupto del hijo de Gustavo Costas contra Boca tras la clasificación ante Tigre y la provocación de Racing en las redes

El mensaje del director de Red Bull a Yuki Tsunoda tras dejarlo sin butaca en la F1 para 2026

WTA 125 de Quito: Jazmín Ortenzi quedó eliminada y solo queda una esperanza argentina en el último torneo del año

La desconcertante imagen de LeBron James en medio de la derrota de los Lakers que provocó el fastidio de su entrenador

TELESHOW
Ángel de Brito anticipó cómo

Ángel de Brito anticipó cómo se llamaría el programa de Beto Casella en América TV tras su salida de Bendita y El Nueve

Ciro Martínez contó cómo vivió el regreso de Los Piojos: “Era como un sueño”

Chapa & Castelo, el dúo de DJs argentinos que llenó el Estadio UNO de La Plata y marcó un hito para la electrónica local

Fernanda Metilli expuso un agresivo mensaje que recibió y su divertida respuesta: “¿Me podrías dar un listado?"

El importante paso que dio La Joaqui en su relación con Luck Ra: la tierna foto

INFOBAE AMÉRICA

Zelensky se mostró optimista por

Zelensky se mostró optimista por el avance en las conversaciones de paz entre Estados Unidos y Rusia

Rusia calificó de “útiles y productivas” las conversaciones con Estados Unidos sobre el plan de paz en Ucrania

“Preparamos a los estudiantes para competir en el mundo”: universitarios peruanos triunfan en Colombia y apuestan por carreras del futuro

Los detalles de la increíble donación de USD 6.250 millones de un magnate de la informática: a qué se destinará

Hit, pero ajeno: la verdad oculta tras el regreso triunfal de George Harrison a la cima de la música internacional