De Paris Hilton a Demi Lovato: los mejores disfraces de Halloween de los famosos este año

Los disfraces más originales

Cada vez que se acerca el 31 de octubre, la noche de Halloween se convierte en un escenario donde figuras del espectáculo compiten por lucir los disfraces más originales, precisos o extravagantes.

El 2025 trajo una gama diversa de interpretaciones, homenajes y guiños visuales que dominaron las redes sociales y consolidaron tendencias para la temporada.

Paris Hilton

La icónica Paris imitando a Britney

La temporada de octubre no estaría completa sin las múltiples apariciones de Paris Hilton, consolidada como la reina de Halloween por su capacidad de sorprender con dos, tres o incluso más disfraces cada año. En esta edición, uno de sus homenajes más comentados fue el dedicado a Britney Spears.

Eligió un mono de látex rojo vibrante y ultraajustado, con cuello alto y mangas largas, cubriendo su cuerpo desde el cuello hasta los pies. El material de acabado brillante aportó un efecto wet look y la transportó directamente a la estética de los videoclips más icónicos de la música pop.

Hilton y su familia

La empresaria y dj también apostó por la fantasía familiar con una sesión inspirada en Peter Pan y el País de Nunca Jamás. Se convirtió en Campanita, vistiendo un minivestido verde lima con alas de hadas, el cabello recogido y una varita como accesorio.

Junto a ella, su esposo encarnó al Capitán Garfio, con abrigo rojo y sombrero adornado, mientras sus hijos fueron Peter Pan y Wendy Darling, y su mascota apareció con detalles piratas. La escena, recreada sobre un fondo digital de noche estrellada, destacó la unión familiar y la ambientación mágica del universo Disney.

Todos los años la empresaria sorprende a sus fans

En una tercera aparición, Hilton eligió el traje de Catwoman. Lució un mono de látex negro brillante, corsé estructurado que afinaba la cintura y la emblemática máscara de orejas puntiagudas, todo complementado con guantes, botas largas y un látigo, en una clara referencia a la versión de Michelle Pfeiffer en “Batman Returns”. La iluminación azulada y la ambientación urbana robustecieron aún más el dramatismo y la sofisticación del look.

Victoria Justice

La actriz optó por una disfraz clásico

Victoria Justice aportó su propio giro al clásico disfraz de diablita. Optó por un minivestido asimétrico de vinilo rojo, de corte ajustado y un solo hombro.

Completó el conjunto con una diadema de cuernos rojos brillantes, tridente negro y rojo, y una boa de plumas a tono. Unas gafas de sol ovaladas de cristales rojos, medias red y botas en el mismo tono lograron una propuesta monocromática que resumió sensualidad y modernidad.

Demi Lovato

La cantante eligió reírse de sí misma disfrazándose de un meme

El ingenio y el sentido del humor definieron la propuesta de Demi Lovato. Lejos de recurrir a un personaje conocido o una referencia pop tradicional, la artista decidió reinterpretar un meme viral personal.

En 2005, circuló por internet una imagen donde parecía que la cantante estaba calva, convirtiéndose en un meme recurrente. En esta ocasión, Lovato llevó esa escena al extremo y la adoptó como disfraz, recreando el look exacto de la imagen viral: maquillaje, indumentaria sencilla y una calva falsa perfectamente lograda. La elección fue celebrada por sus seguidores como una muestra de autocrítica y de su capacidad para reírse de sí misma.

Taraji P. Henson

La actriz imitando a la famosa Janet Jackson

Interpretando a la inconfundible Janet Jackson en el videoclip de “Got ‘Til It’s Gone”, Taraji P. Henson eligió destacar la influencia musical y estética de finales de los años 90. Llevó una chaqueta de cuero marón caramelo, una prenda interior con estampado de cebra y un peinado escultórico de mechones grandes y retorcidos, con puntas rizadas, logrando un efecto idéntico al original.

El maquillaje natural y los labios nude resaltaron la fidelidad al personaje. Sostuvo un reloj despertador antiguo y se apoyó sobre una radio vintage, mientras el fondo de cortinas y papel tapiz geométrico evocó el ambiente retro del video homenajeado.

Ed Sheeran

El cantante eligió interpretar al payaso maldito

El cantante y compositor Ed Sheeran sorprendió con un disfraz meticuloso de Pennywise, el payaso demoníaco de “It”. La caracterización incluyó cara completamente blanca, las temidas líneas rojas desde la boca hasta los ojos, peluca naranja rizada y un traje clásico de payaso en tonos grises, con grandes pompones y volantes.

Accesorios como guantes blancos y, sobre todo, el globo rojo que simboliza el terror del personaje, reforzaron la transformación. La imagen fue tomada en una calle de Nueva York, con uno de sus puentes icónicos al fondo.

Lisa (BLACKPINK)

La cantante eligió un look original

La cantante Lisa de BLACKPINK presentó uno de los disfraces más originales y elaborados al convertirse en la mítica sirena dorada de “Jíbaro”, historia animada perteneciente a la serie “Love, Death & Robots” de Netflix.

El bodysuit adoptaba una apariencia de armadura cubierta de cadenas, cuentas y flecos dorados que pendían y se movían con ella, logrando el efecto de joyas acumuladas de sus víctimas fantásticas. Llevó un tocado ceremonial dorado, maquillaje de ojos en rojo intenso para aludir a la mirada sobrenatural del personaje y un fondo negro puro donde el dorado emergía con fuerza.

James Charles

El disfraz del maquillador imitando a su tía

El influencer James Charles llevó el humor a la celebración al aparecer como su Tía Gladys, personaje inspirado en los arquetipos de señora mayor extravagante. Lució peluca naranja cobriza, gafas de grandes marcos rojos, y un conjunto de camiseta rosa chicle, cárdigan rojo y collares de perlas.

Añadió elementos teatrales con maquillaje marcado que incluía prótesis para simular una dentadura y mentón peculiares, llevando la caricaturización al extremo. La escena, situada en una cocina y con Charles destrozando un caramelo entre sus manos, reforzó la dimensión cómica y familiar del disfraz.

Kourtney Kardashian

Kourtney Kardashian eligió un clásico para el disfraz de este año

Kourtney Kardashian optó por el revival del terror clásico al encarnar a La Novia de Frankenstein, musa de las películas de Universal Monsters.

Su estilismo incluyó peluca negra de peinado alto con las tradicionales franjas blancas en espiral a ambos lados, vestido largo blanco de inspiración nupcial, capa fluida del mismo tono y guantes largos. El maquillaje confería un tono pálido y labios borgoña, acentuando el aire fúnebre y glamoroso. Tomada durante un paseo nocturno en una tranquila zona suburbana, la foto transmitió el aura entre etéreo y siniestro de esta icónica figura del cine.

Megan Thee Stallion

Megan Thee Stallion con un look alternativo para noche de brujas

Fanática declarada del anime, Megan Thee Stallion homenajeó a Choso, personaje del exitoso manga y serie “Jujutsu Kaisen”. Portó un kimono blanco con choker negro, doble moño desordenado y las marcas faciales negras que identifican a Choso.

El maquillaje, fiel al original, sumó un smokey eye y labios nude, mientras el vestuario resaltó la dualidad entre el símbolo de batalla y el estilo fashion. La pose recreó uno de los ataques característicos del personaje, con las manos húmedas de sangre falsa, efectos intensificados por un fondo rojo decorado con caracteres japoneses.

Janelle Monáe

Janelle Monáe luce irreconocible con el look de gato en el sombrero

La artista Janelle Monáe encarnó al Gato con Sombrero del Dr. Seuss, uno de los personajes más queridos de la literatura infantil estadounidense.

Empleó un bodysuit de felpa negra con pecho blanco, gran lazo rojo y el famoso sombrero alto a rayas. Detalles como guantes y maquillaje felino cuidaron la fidelidad al personaje, mientras la puesta en escena sobre un sillón de terciopelo aguamarina y un teléfono vintage componía una imagen surrealista y nostálgica.