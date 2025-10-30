Tendencias

Cómo hacer galletas temáticas de Halloween: cinco recetas innovadoras

Esta selección invita a transformar la cocina en un espacio de creatividad

Cecilia Castro

Las tardes previas a Halloween
Las tardes previas a Halloween se llenan de magia y aromas dulces cuando los niños preparan galletas temáticas

Cuando Halloween se acerca, la cocina invita a los más chicos a ponerse el delantal y sumarse a la diversión.

En ese sentido, las galletas ofrecen recetas fáciles y rápidas, pensadas especialmente para que los más pequeños sean protagonistas en cada paso, desde mezclar y amasar, hasta dar forma y decorar.

Aquí, algunas recomendaciones.

1- Galletas de calabaza con especias

La calabaza representa el símbolo más reconocible de Halloween. Esta receta utiliza su sabor y textura para lograr galletas suaves y aromáticas que ponen el acento en la estación y brindan una base perfecta para decoraciones naranjas.

Galletas en forma de calabaza
Galletas en forma de calabaza decoradas con glasé, ideales para que los chicos pinten y se diviertan en la cocina

Ingredientes

  • 250 g de harina
  • 125 g de manteca a temperatura ambiente
  • 100 g de azúcar
  • 1 huevo
  • 100 g de puré de calabaza
  • 1 cucharadita de canela
  • 1 pizca de nuez moscada
  • 1 cucharadita de polvo para hornear
  • 1 pizca de sal

Preparación

  1. Batir manteca y azúcar hasta obtener una crema liviana.
  2. Sumar el huevo y el puré de calabaza y mezclar hasta integrar.
  3. Incorporar la harina, la canela, la nuez moscada, el polvo para hornear y la sal ya tamizados.
  4. Unir todo hasta obtener una masa suave.
  5. Refrigerar por 30 minutos.
  6. Estirar la masa, cortar figuras de calabaza y colocar sobre placa enmantecada.
  7. Cocinar a 180℃ durante 15 minutos.
  8. Decorar con glacé naranja y verde una vez frías.

2- Galletas de hombre de jengibre zombie

El hombre de jengibre se reinventa cada octubre y, bajo el disfraz zombie, aparece en mesas familiares convertido en un personaje irreconocible. Decorar estas galletas se transforma en una tarea familiar colaborativa y creativa, donde los trazos de glacé simulan cicatrices y roturas.

Versiones zombies del clásico hombre
Versiones zombies del clásico hombre de jengibre listas para decorar con colores y formas terroríficas junto a los más pequeños

Ingredientes

  • 300 g de harina
  • 120 g de azúcar moreno
  • 100 g de manteca
  • 1 huevo
  • 2 cucharaditas de jengibre en polvo
  • ½ cucharadita de canela
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • Glacé de colores y caramelos pequeños

Preparación

  1. Batir manteca y azúcar moreno hasta homogeneizar.
  2. Incorporar el huevo y mezclar bien.
  3. Sumar harina, jengibre, canela y polvo de hornear tamizados. Formar la masa, enfriar durante 30 minutos y estirar con palo de amasar.
  4. Cortar figuras de hombre y acomodar en bandeja.
  5. Cocinar entre 10 y 12 minutos a 180℃.
  6. Decorar con glacé de colores para crear ojos saltones, bocas asimétricas y manchas, dibujando características propias de los zombies.

3- Galletas fantasmas de merengue

No todas las galletas tienen base de harina: los fantasmas de merengue combinan ligereza y un aspecto inconfundible, ilustrando cómo el azúcar y las claras pueden convertirse en figuras etéreas.

Fantasmas de merengue fáciles de
Fantasmas de merengue fáciles de moldear, perfectos para que los chicos ayuden a formar y decorar los ojos

Ingredientes

  • 3 claras de huevo
  • 160 g de azúcar
  • 1 pizca de sal
  • Chips de chocolate para los ojos

Preparación

  1. Batir claras y sal hasta lograr picos firmes.
  2. Agregar azúcar poco a poco hasta que el merengue se vea brillante y denso.
  3. Usar una manga pastelera para formar los fantasmas sobre papel manteca.
  4. Colocar dos chips de chocolate para los ojos en cada uno.
  5. Cocinar a 100℃ durante una hora y media.
  6. Al enfriarse, se desprenden con facilidad y mantienen su textura crocante.

4- Galletas araña de chocolate

El chocolate encuentra su máxima expresión visual cuando se transforma en pequeños insectos comestibles. Estas galletas de araña combinan base oscura y trufas, generando la ilusión de arácnidos listos para desplazarse por la mesa.

Arañas de chocolate con trufas
Arañas de chocolate con trufas para el cuerpo y patas de glasé, una propuesta creativa para que los niños ensamblen cada parte

Ingredientes

  • 200 g de harina
  • 80 g de cacao en polvo amargo
  • 150 g de manteca
  • 100 g de azúcar impalpable
  • 1 huevo
  • Trufas o bombones redondos
  • Glacé blanco y negro

Preparación

  1. Mezclar manteca y azúcar impalpable hasta formar pomada.
  2. Añadir el huevo. Incorporar harina y cacao tamizados.
  3. Formar bolitas, acomodar en bandeja y aplanar con la mano.
  4. Cocinar a 180°C durante unos 10 minutos.
  5. Una vez frías, colocar una trufa en el centro de cada galleta, dibujar patas con glacé y terminar con ojos que pueden realizarse con glacé blanco y puntos de chocolate oscuro.

5- Galletas momias de vainilla

El repertorio de figuras clásicas encuentra en la momia una receta tan fácil como divertida, donde la clave está en la decoración y en la ductilidad del chocolate blanco.

Galletas rectangulares convertidas en momias,
Galletas rectangulares convertidas en momias, cubiertas con hilos de chocolate blanco que los chicos pueden colocar y personalizar

Ingredientes

  • 250 g de harina
  • 100 g de azúcar
  • 125 g de manteca
  • 1 huevo
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Chocolate blanco y chocolate negro

Preparación

  1. Batir manteca y azúcar con esencias.
  2. Añadir el huevo e integrar la harina para formar una masa.
  3. Enfriar durante al menos 30 minutos.
  4. Cortar en formas rectangulares, disponer en placa y hornear a 180°C por 12 minutos.
  5. Derretir chocolate blanco y con una cuchara fina hacer tiras irregulares simulando las vendas.
  6. Dibujar ojos con chocolate negro.

