Tendencias

Receta de ñoquis de zapallo, rápida y fácil

Con pocos ingredientes y un procedimiento simple, esta alternativa permite disfrutar de una comida casera, esponjosa y aromática, lista para acompañar con la salsa preferida y compartir en familia

Por Nazareno Rosen

Guardar
La receta de ñoquis de
La receta de ñoquis de zapallo ofrece una alternativa fácil y rápida a los tradicionales ñoquis de papa, ideal para cualquier día de la semana

Los ñoquis de zapallo son una alternativa deliciosa y colorida a los clásicos ñoquis de papa, ideales para aprovechar el sabor y la textura suave del zapallo o calabaza. Esta receta rápida y fácil permite disfrutar de un plato casero, liviano y reconfortante en menos de una hora, perfecta para compartir en familia cualquier día de la semana. Con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, se consiguen ñoquis bien esponjosos y llenos de aroma, listos para combinar con una salsa preferida.

Los ñoquis de zapallo tienen una larga tradición en la gastronomía argentina, especialmente como alternativa a los clásicos ñoquis de papa servidos cada 29 del mes, siguiendo la costumbre de la buena suerte. En muchas familias, esta variante surge durante el otoño e invierno, aprovechando la abundancia de zapallo anco o calabaza.

Algunos los sirven gratinados, otros con salsa de tomates frescos o manteca y salvia. Son ideales para acompañar carnes al horno, pero también resultan exquisitos solos, resaltando el dulzor del zapallo y la suavidad de su masa.

Receta de ñoquis de zapallo

La receta de ñoquis de zapallo comienza cocinando y triturando el zapallo hasta obtener un puré bien seco —este paso es clave para que la masa no requiera demasiada harina y quede liviana. Después, se mezcla con huevos, sal, nuez moscada y una cantidad medida de harina hasta formar una masa blanda y manejable. El siguiente paso es darle forma a los ñoquis y hervirlos en agua hasta que suban a la superficie.

Estos ñoquis rápidos y fáciles son ideales para preparar en casa sin complicarse; requerirá solo ingredientes básicos y un poco de paciencia en el armado. Se pueden servir con la salsa que más guste: desde una simple manteca con hierbas frescas o queso rallado, hasta una salsa de tomate ligera, pesto, o crema.

Tiempo de preparación

Para estos ñoquis de zapallo necesitas aproximadamente 1 hora en total.

  • Cocinar el zapallo: 25 minutos (horneado o hervido).
  • Preparar el puré y la masa: 15 minutos.
  • Formar los ñoquis: 10 minutos.
  • Hervir: 10 minutos.

Ingredientes

  • 1 kg de zapallo anco o calabaza (crudo, sin semillas ni cáscara)
  • 200-250 g de harina 0000 (puede necesitar más o menos según el tipo de zapallo)
  • 1 huevo
  • 50 g de queso parmesano rallado (opcional)
  • Sal y pimienta a gusto
  • Nuez moscada (opcional)
  • Harina extra para espolvorear

Cómo hacer ñoquis de zapallo, paso a paso

1- Pelar el zapallo, retirarle las semillas y cortarlo en cubos.

2- Cocinarlo al vapor, hervido o al horno hasta que esté tierno (aprox. 25 minutos).

3- Hacerlo puré y colocarlo en un colador para que pierda el exceso de líquido (5-10 minutos).

4- En un bol, mezclar el puré de zapallo frío con el huevo, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada.

5- Agregar la harina de a poco, hasta formar una masa suave y ligeramente pegajosa, pero que se pueda manipular con las manos enharinadas.

6- Dividir la masa en porciones, formar rollitos largos sobre la mesada enharinada y cortar en trocitos de aproximadamente 2 centímetros.

7- Si se quiere, pasarlos por un tenedor para darles la forma típica de ñoqui.

8- Cocinar los ñoquis en agua hirviendo con sal. Cuando suben a la superficie, retirarlos con espumadera y servirlos con la salsa que se prefiera.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con estas cantidades se pueden obtener aproximadamente 4 porciones abundantes de ñoquis de zapallo.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de ñoquis de zapallo (sin salsa) contiene aproximadamente:

  • Calorías: 240
  • Grasas: 3 g
  • Grasas saturadas: 1 g
  • Carbohidratos: 45 g
  • Azúcares: 7 g
  • Proteínas: 7 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

Los ñoquis de zapallo cocidos se pueden conservar en la heladera hasta 3 días, en un recipiente hermético. Si aún no se hirvió, se pueden congelar crudos hasta 2 meses: colocarlos en una bandeja, llevarlos al freezer separados, y luego guardarlos en una bolsa una vez congelados.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas saladasÚltimas noticiasNewsroom BUE

Últimas Noticias

Rugby y salud cerebral: cómo la posición y la duración de la carrera influyen ante un posible riesgo neurológico, según un estudio

El análisis de casi 13.000 atletas en Nueva Zelanda mostró que quienes jugaron más tiempo o se desempeñaron como backs tienen mayor probabilidad de desarrollar condiciones neurodegenerativas. La importancia de establecer nuevas estrategias preventivas

Rugby y salud cerebral: cómo

Nuevo hito en el Garrahan: se realizaron cuatro trasplantes de órganos en menos de dos días

En 34 horas, equipos médicos del hospital lograron intervenir a pacientes pediátricos mediante procedimientos de alta complejidad

Nuevo hito en el Garrahan:

Iniciar el consumo de alcohol antes de los 15 años aumenta riesgos a largo plazo, según un estudio australiano

Los científicos observaron que un inicio precoz se asocia a mayor frecuencia de problemas en el rendimiento académico, la salud mental y las relaciones. La importancia de retrasar el primer contacto para proteger el desarrollo adolescente

Iniciar el consumo de alcohol

Cómo el descenso de la población de osos polares afecta la alimentación de otros animales en el Ártico

Una investigación planteó que, tras cada cacería en el hielo, estos cuadrúpedos dejan abundantes sobras aprovechadas por al menos 11 especies

Cómo el descenso de la

De Maldivas a Creta: cuáles son las 7 mejores islas del mundo, según un ranking global

Desde playas vírgenes y fauna única hasta resorts de lujo y vestigios históricos, este listado elige los destinos insulares más emblemáticos del planeta. Por qué los Readers’ Choice Awards, de Condé Nast Traveler, eligieron a estos lugares como los más inspiradores para una próxima aventura

De Maldivas a Creta: cuáles
ÚLTIMAS NOTICIAS
Inundaciones en Corrientes: ya son

Inundaciones en Corrientes: ya son más de 100 los evacuados en San Luis del Palmar y habilitan un nuevo refugio

Ford anunció una inversión de USD 170 millones para fabricar la primera pick-up híbrida en Argentina

Rosario: un edificio estaba en obra y una de las paredes se derrumbó sobre la vereda

Un ingeniero informático argentino fue asesinado a balazos en una plaza en la frontera con Bolivia

Nuevo hito en el Garrahan: se realizaron cuatro trasplantes de órganos en menos de dos días

INFOBAE AMÉRICA
El Supremo Tribunal de Brasil

El Supremo Tribunal de Brasil ordenó que el gobernador de Río de Janeiro brinde explicaciones sobre la operación policial más letal de su historia

La dictadura de Nicaragua propuso exonerar del 100% de impuestos a empresas chinas que inviertan en zonas especiales

Donald Trump y Xi Jinping se reúnen en Corea del Sur para negociar una tregua comercial tras meses de escalada arancelaria

John Pizzarelli llega a Buenos Aires para dos recitales con swing, bossa nova y grandes clásicos

El juez Alexandre de Moraes descartó otorgarle una amnistía a Bolsonaro: “No se pacifica un país con impunidad”

TELESHOW
Ámbar de Benedictis publicó los

Ámbar de Benedictis publicó los libros que le recomienda su madre, Juana Viale

Marixa Balli contó cuál es su regla de oro en el amor: “No te lo recomiendo”

Eduardo Costantini le declaró su amor a su esposa en vivo: “Si yo no la tuviera a Elina, no existo”

Belén Negri, “La Chilena”, anunció su separación de Tiago PZK: “A veces con el amor no alcanza”

Nazarena Di Serio dio más detalles del episodio de acoso que denunció: “Recibía fotos recortadas de mi familia y amigos”