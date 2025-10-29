Receta de ñoquis de zapallo, rápida y fácil

Los ñoquis de zapallo son una alternativa deliciosa y colorida a los clásicos ñoquis de papa, ideales para aprovechar el sabor y la textura suave del zapallo o calabaza. Esta receta rápida y fácil permite disfrutar de un plato casero, liviano y reconfortante en menos de una hora, perfecta para compartir en familia cualquier día de la semana. Con pocos ingredientes y un paso a paso sencillo, se consiguen ñoquis bien esponjosos y llenos de aroma, listos para combinar con una salsa preferida.
Los ñoquis de zapallo tienen una larga tradición en la gastronomía argentina, especialmente como alternativa a los clásicos ñoquis de papa servidos cada 29 del mes, siguiendo la costumbre de la buena suerte. En muchas familias, esta variante surge durante el otoño e invierno, aprovechando la abundancia de zapallo anco o calabaza.
Algunos los sirven gratinados, otros con salsa de tomates frescos o manteca y salvia. Son ideales para acompañar carnes al horno, pero también resultan exquisitos solos, resaltando el dulzor del zapallo y la suavidad de su masa.
Receta de ñoquis de zapallo
La receta de ñoquis de zapallo comienza cocinando y triturando el zapallo hasta obtener un puré bien seco —este paso es clave para que la masa no requiera demasiada harina y quede liviana. Después, se mezcla con huevos, sal, nuez moscada y una cantidad medida de harina hasta formar una masa blanda y manejable. El siguiente paso es darle forma a los ñoquis y hervirlos en agua hasta que suban a la superficie.
Estos ñoquis rápidos y fáciles son ideales para preparar en casa sin complicarse; requerirá solo ingredientes básicos y un poco de paciencia en el armado. Se pueden servir con la salsa que más guste: desde una simple manteca con hierbas frescas o queso rallado, hasta una salsa de tomate ligera, pesto, o crema.
Tiempo de preparación
Para estos ñoquis de zapallo necesitas aproximadamente 1 hora en total.
- Cocinar el zapallo: 25 minutos (horneado o hervido).
- Preparar el puré y la masa: 15 minutos.
- Formar los ñoquis: 10 minutos.
- Hervir: 10 minutos.
Ingredientes
- 1 kg de zapallo anco o calabaza (crudo, sin semillas ni cáscara)
- 200-250 g de harina 0000 (puede necesitar más o menos según el tipo de zapallo)
- 1 huevo
- 50 g de queso parmesano rallado (opcional)
- Sal y pimienta a gusto
- Nuez moscada (opcional)
- Harina extra para espolvorear
Cómo hacer ñoquis de zapallo, paso a paso
1- Pelar el zapallo, retirarle las semillas y cortarlo en cubos.
2- Cocinarlo al vapor, hervido o al horno hasta que esté tierno (aprox. 25 minutos).
3- Hacerlo puré y colocarlo en un colador para que pierda el exceso de líquido (5-10 minutos).
4- En un bol, mezclar el puré de zapallo frío con el huevo, el queso rallado, sal, pimienta y nuez moscada.
5- Agregar la harina de a poco, hasta formar una masa suave y ligeramente pegajosa, pero que se pueda manipular con las manos enharinadas.
6- Dividir la masa en porciones, formar rollitos largos sobre la mesada enharinada y cortar en trocitos de aproximadamente 2 centímetros.
7- Si se quiere, pasarlos por un tenedor para darles la forma típica de ñoqui.
8- Cocinar los ñoquis en agua hirviendo con sal. Cuando suben a la superficie, retirarlos con espumadera y servirlos con la salsa que se prefiera.
¿Cuántas porciones rinde esta receta?
Con estas cantidades se pueden obtener aproximadamente 4 porciones abundantes de ñoquis de zapallo.
¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?
Cada porción de ñoquis de zapallo (sin salsa) contiene aproximadamente:
- Calorías: 240
- Grasas: 3 g
- Grasas saturadas: 1 g
- Carbohidratos: 45 g
- Azúcares: 7 g
- Proteínas: 7 g
Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.
¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?
Los ñoquis de zapallo cocidos se pueden conservar en la heladera hasta 3 días, en un recipiente hermético. Si aún no se hirvió, se pueden congelar crudos hasta 2 meses: colocarlos en una bandeja, llevarlos al freezer separados, y luego guardarlos en una bolsa una vez congelados.