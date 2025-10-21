Receta de budín con frutillas, rápido y fácil

La receta de budín con frutillas aprovecha las frutas de estación y no requiere experiencia en pastelería ni utensilios sofisticados (Freepik)

Pocos detalles evocan tanto el comienzo de la primavera en Argentina como la llegada de las frutillas frescas a las verdulerías. Con esta receta rápida y fácil, no se necesita ser pastelero experto ni tener utensilios sofisticados: solo ganas de disfrutar de un postre casero y aprovechar las frutas de estación.

El budín con frutillas es uno de esos clásicos que siempre se reinventa. Surgió como una variante de los budines tradicionales ingleses, que los inmigrantes trajeron e interpretaron con los ingredientes locales.

Hoy, las versiones argentinas suelen tener un toque cítrico con ralladura de limón o naranja, y a veces un glaseado simple encima. Es perfecto para preparar cuando las frutillas están dulces y acompaña muy bien con crema, helado o espolvoreado solamente con azúcar impalpable.

Receta de budín con frutillas

Preparar el budín con frutillas lleva menos de una hora, incluyendo 15 minutos de preparación y 40-45 minutos de horno (Freepik)

Hacer este budín es tan sencillo como mezclar ingredientes húmedos y secos, agregar las frutillas en trozos, y llevar todo al horno. El resultado es un budín esponjoso, con mucho aroma y sabor, y trozos jugosos de fruta en cada bocado. Es una excelente manera de aprovechar la fruta madura y sumar frescura a tus meriendas o desayunos.

No requiere batidora eléctrica ni pasos complicados. Es más: si hay chicos en casa, pueden ayudar a lavar y cortar las frutillas, o mezclar los ingredientes. Esta receta es también ideal para adaptar: es posible agregarle chips de chocolate, frutos secos o cambiar la fruta según la estación.

Tiempo de preparación

Preparar este budín con frutillas lleva aproximadamente unos 15 minutos de preparación y 40-45 minutos de horno. En total, en menos de 1 hora se puede tener listo para servir.

Preparación y mezclado de ingredientes: 15 minutos

Cocción en horno: 40 a 45 minutos

Enfriado: 10 minutos

Ingredientes

2 huevos grandes

180 g de azúcar (puede ser blanca o rubia)

100 cc de aceite neutro (girasol o maíz)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Ralladura de 1 limón (opcional)

250 g de frutillas frescas

250 g de harina leudante (o harina común + 1 cucharadita de polvo de hornear)

1 pizca de sal

100 cc de leche

Cómo hacer budín con frutillas, paso a paso

El budín con frutillas esponjoso y aromático permite variantes con chips de chocolate, frutos secos o diferentes frutas de estación (Freepik)

Lavar y secar bien las frutillas. Quitar los cabitos y cortar en trozos medianos. Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar un molde de budín (tipo inglés). Batir ligeramente los huevos con el azúcar hasta unir bien. Agregar aceite, la esencia de vainilla y la ralladura de limón, mezclando bien. Tamizar la harina con la pizca de sal (y polvo de hornear si se usa harina común). Incorporar a la mezcla alternando con la leche, mezclando suavemente solo hasta lograr una masa homogénea. Reservar unas frutillas para poner arriba y mezclar el resto con una cucharada de harina (esto ayuda a que no se vayan al fondo). Integrar los trozos de frutilla a la masa con movimientos envolventes. Volcar la mezcla en el molde, emparejar la superficie y distribuir por encima las frutillas reservadas. Llevar al horno por 40-45 minutos o hasta que, al pinchar el centro con un palillo, salga seco. Dejar entibiar 10 minutos, desmoldar, y enfriar sobre rejilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones de budín, ideales para la merienda o desayuno.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de budín con frutillas (aproximadamente 1/8 del total) contiene en promedio:

Calorías: 230

Grasas: 8 g

Grasas saturadas: 1 g

Carbohidratos: 36 g

Azúcares: 18 g

Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín con frutillas se conserva hasta 3 días a temperatura ambiente o 5 días en heladera, y puede congelarse en rebanadas (Freepik)

El budín con frutillas puede conservarse hasta 3 días a temperatura ambiente en un recipiente hermético o cubierto, o hasta 5 días en heladera. Se puede congelar cortado en rebanadas para tener una porción lista cuando quieras.