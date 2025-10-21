Tendencias

Receta de budín con frutillas, rápido y fácil

Una preparación sencilla y rápida permite disfrutar de un postre casero con frutas de estación, ideal para compartir en meriendas o desayunos sin necesidad de experiencia en pastelería ni utensilios especiales

Por Ramiro Manera

Guardar
La receta de budín con
La receta de budín con frutillas aprovecha las frutas de estación y no requiere experiencia en pastelería ni utensilios sofisticados (Freepik)

Pocos detalles evocan tanto el comienzo de la primavera en Argentina como la llegada de las frutillas frescas a las verdulerías. Con esta receta rápida y fácil, no se necesita ser pastelero experto ni tener utensilios sofisticados: solo ganas de disfrutar de un postre casero y aprovechar las frutas de estación.

El budín con frutillas es uno de esos clásicos que siempre se reinventa. Surgió como una variante de los budines tradicionales ingleses, que los inmigrantes trajeron e interpretaron con los ingredientes locales.

Hoy, las versiones argentinas suelen tener un toque cítrico con ralladura de limón o naranja, y a veces un glaseado simple encima. Es perfecto para preparar cuando las frutillas están dulces y acompaña muy bien con crema, helado o espolvoreado solamente con azúcar impalpable.

Receta de budín con frutillas

Preparar el budín con frutillas
Preparar el budín con frutillas lleva menos de una hora, incluyendo 15 minutos de preparación y 40-45 minutos de horno (Freepik)

Hacer este budín es tan sencillo como mezclar ingredientes húmedos y secos, agregar las frutillas en trozos, y llevar todo al horno. El resultado es un budín esponjoso, con mucho aroma y sabor, y trozos jugosos de fruta en cada bocado. Es una excelente manera de aprovechar la fruta madura y sumar frescura a tus meriendas o desayunos.

No requiere batidora eléctrica ni pasos complicados. Es más: si hay chicos en casa, pueden ayudar a lavar y cortar las frutillas, o mezclar los ingredientes. Esta receta es también ideal para adaptar: es posible agregarle chips de chocolate, frutos secos o cambiar la fruta según la estación.

Tiempo de preparación

Preparar este budín con frutillas lleva aproximadamente unos 15 minutos de preparación y 40-45 minutos de horno. En total, en menos de 1 hora se puede tener listo para servir.

  • Preparación y mezclado de ingredientes: 15 minutos
  • Cocción en horno: 40 a 45 minutos
  • Enfriado: 10 minutos

Ingredientes

  • 2 huevos grandes
  • 180 g de azúcar (puede ser blanca o rubia)
  • 100 cc de aceite neutro (girasol o maíz)
  • 1 cucharadita de esencia de vainilla
  • Ralladura de 1 limón (opcional)
  • 250 g de frutillas frescas
  • 250 g de harina leudante (o harina común + 1 cucharadita de polvo de hornear)
  • 1 pizca de sal
  • 100 cc de leche

Cómo hacer budín con frutillas, paso a paso

El budín con frutillas esponjoso
El budín con frutillas esponjoso y aromático permite variantes con chips de chocolate, frutos secos o diferentes frutas de estación (Freepik)
  1. Lavar y secar bien las frutillas. Quitar los cabitos y cortar en trozos medianos.
  2. Precalentar el horno a 180°C. Enmantecar y enharinar un molde de budín (tipo inglés).
  3. Batir ligeramente los huevos con el azúcar hasta unir bien.
  4. Agregar aceite, la esencia de vainilla y la ralladura de limón, mezclando bien.
  5. Tamizar la harina con la pizca de sal (y polvo de hornear si se usa harina común). Incorporar a la mezcla alternando con la leche, mezclando suavemente solo hasta lograr una masa homogénea.
  6. Reservar unas frutillas para poner arriba y mezclar el resto con una cucharada de harina (esto ayuda a que no se vayan al fondo).
  7. Integrar los trozos de frutilla a la masa con movimientos envolventes.
  8. Volcar la mezcla en el molde, emparejar la superficie y distribuir por encima las frutillas reservadas.
  9. Llevar al horno por 40-45 minutos o hasta que, al pinchar el centro con un palillo, salga seco.
  10. Dejar entibiar 10 minutos, desmoldar, y enfriar sobre rejilla.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Esta receta rinde aproximadamente 8 porciones de budín, ideales para la merienda o desayuno.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción de budín con frutillas (aproximadamente 1/8 del total) contiene en promedio:

  • Calorías: 230
  • Grasas: 8 g
  • Grasas saturadas: 1 g
  • Carbohidratos: 36 g
  • Azúcares: 18 g
  • Proteínas: 4 g

Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El budín con frutillas se
El budín con frutillas se conserva hasta 3 días a temperatura ambiente o 5 días en heladera, y puede congelarse en rebanadas (Freepik)

El budín con frutillas puede conservarse hasta 3 días a temperatura ambiente en un recipiente hermético o cubierto, o hasta 5 días en heladera. Se puede congelar cortado en rebanadas para tener una porción lista cuando quieras.

Temas Relacionados

Receta de cocinaRecetas dulcesPanaderíaNewsroom BUEÚltimas noticias

Últimas Noticias

Descubren cómo un “pulso oculto” en el cerebro podría predecir y anticipar el desarrollo de Alzheimer

Por primera vez, científicos lograron medir diminutas pulsaciones en microvasos cerebrales en personas vivas y determinaron los vínculos que comparte este patrón con el deterioro cognitivo

Descubren cómo un “pulso oculto”

Inmunoterapia y terapia dirigida: cómo funciona este método que ofrece resultados alentadores contra el cáncer colorrectal

Un ensayo internacional, liderado por la UCLA, demostró que la administración conjunta de dos fármacos logra retrasar el avance de la enfermedad y aumentar la supervivencia en pacientes con tumores avanzados que no respondían a los tratamientos habituales

Inmunoterapia y terapia dirigida: cómo

Encuentran mosquitos por primera vez en Islandia y alertan que se adaptaron al frío de la región

El Instituto de Historia Natural de aquel país identificó ejemplares en Kjós. El registro de esta especie evidencia cómo las variaciones ambientales han modificado las condiciones en la isla, tradicionalmente libre de estos insectos

Encuentran mosquitos por primera vez

Cómo los animales interpretan una ilusión óptica: diferencias entre especies reveladas por la ciencia

Científicos de Austria analizaron la respuesta de peces y aves ante un modelo que se utiliza en los humanos. La palabra de los autores a Infobae

Cómo los animales interpretan una

Qué revelan las palabras tabú sobre las costumbres y tradiciones de cada cultura, según científicos

Una investigación internacional que recogió términos prohibidos en 13 idiomas y 17 países mostró que la percepción de lo ofensivo depende de factores sociales, históricos y lingüísticos

Qué revelan las palabras tabú
ÚLTIMAS NOTICIAS
La Defensoría del Pueblo denunció

La Defensoría del Pueblo denunció a la agrupación “Varones Unidos” por violencia de género digital

Kicillof intenta recuperar la centralidad en la última semana de campaña de Fuerza Patria en Buenos Aires

Denuncian que apuntan con láser a los aviones cuando aterrizan en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza

Condenan a una obra social a reintegrar gastos por un estudio genético en el exterior a un niño con discapacidad

Así llegó Javier Milei a Córdoba para encabezar una caminata en la recta final de la campaña electoral

INFOBAE AMÉRICA
La Unión Europea busca una

La Unión Europea busca una salida urgente al bloqueo chino de tierras raras

Barcos, aviones y marines: así es el despliegue militar de Estados Unidos frente a Venezuela

Nikita Mijalkov celebra sus 80 años con homenajes en Rusia y cuestionamientos en Occidente

Rusia intensificó el uso de drones en Ucrania con más de 3.000 lanzamientos en octubre

Las joyas robadas del Louvre están valuadas en 102 millones de dólares

TELESHOW
Luciana Martínez, la ex Gran

Luciana Martínez, la ex Gran Hermano que se presentó como mujer trans, venderá contenido en una plataforma para adultos

Dolores Fonzi relató el tremendo episodio que vivió en terapia: “Uno se desinhibe”

Nació Rafael, el hijo de la China Ansa y Diego Mendoza: “Locos de amor por vos”

La reflexión de Thiago Medina a trece días de recibir el alta: “No me quería morir sin ver crecer a mis hijas”

Jimena Barón y Matías Palleiro en una divertida escapada a Miami junto a su bebé: las imágenes