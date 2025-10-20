Tendencias

Receta de pollo a la barbacoa, rápida y fácil

Una opción sencilla y sabrosa permite disfrutar de pollo jugoso con glaseado dulce y ahumado en menos de una hora, ideal para compartir en familia o con amigos en cualquier ocasión especial

Por Nazareno Rosen

La receta de pollo a
La receta de pollo a la barbacoa rápida y fácil ofrece una opción sabrosa y práctica para cualquier ocasión (Fuente: Wikimedia)

El pollo a la barbacoa, rápido y fácil, es la solución perfecta para quienes buscan un plato sabroso y con mucho aroma en poco tiempo y sin complicaciones. Esta receta combina la jugosidad del pollo con una salsa barbacoa casera o comprada, logrando ese característico glaseado dulce y ahumado que conquista a todos. Ideal para reuniones familiares o cenas informales, se puede preparar al horno o en sartén y queda delicioso acompañado de papas, ensaladas o pan fresco. Una opción práctica y deliciosa para compartir y disfrutar en cualquier ocasión.

El pollo a la barbacoa tiene sus raíces en la cocina estadounidense, donde la salsa “barbecue” se popularizó a principios del siglo XX como mezcla de sabores dulces, ácidos y ahumados. Hoy en día existen variaciones en todo el mundo: algunas con miel, otras con mostaza, pimentón ahumado, o hasta fusión con salsas asiáticas. La clave de un buen pollo a la barbacoa está en el marinado y en la cocción, logrando carne jugosa por dentro y glaseado brillante por fuera. Es ideal para almuerzos familiares, cenas rápidas o acompañar con papas, ensaladas frescas y el infaltable pan.

Receta de pollo a la barbacoa rápida y fácil

La preparación del pollo a la barbacoa rápida y fácil comienza marinando las presas de pollo en una salsa barbecue express, que se combinan con ingredientes comunes que seguro se tienen en casa. Luego, el pollo se cocina al horno o en sartén, pintándolo varias veces con la salsa para lograr ese efecto glaseado irresistible, sin necesidad de parrilla ni de largas horas de cocción.

Este método es perfecto para quienes buscan ese sabor ahumado y caramelizado sin complicaciones y en poco tiempo. Además, es adaptable a distintas piezas de pollo: muslos, pechugas, alitas o lo que prefieras. Un truco: si se quiere potenciar el sabor y se tiene un grill en casa, se le puede dar un toque final a las presas ya cocidas para más aroma ahumado.

Tiempo de preparación

Para esta receta exprés, se necesitan unos 10 minutos para la preparación del marinado y el pollo, y aproximadamente 30-35 minutos de cocción en horno o sartén. En total, el pollo barbacoa estará listo en unos 40-45 minutos.

Ingredientes

  • 1 kg de presas de pollo (muslos, pechugas o alitas).
  • 1 taza de salsa barbacoa (puede ser comprada o casera).
  • 2 cucharadas de miel.
  • 2 cucharadas de salsa de soja.
  • 1 cucharada de aceite de oliva.
  • 1 diente de ajo picado.
  • Sal y pimienta a gusto.
  • 1 cucharada de pimentón dulce (opcional).
  • Jugo de medio limón (opcional).

Cómo hacer pollo a la barbacoa rápido y fácil, paso a paso

  • En un bol grande, mezclar la salsa barbacoa, miel, salsa de soja, aceite de oliva, ajo picado, pimentón, jugo de limón, sal y pimienta.
  • Añadir las presas de pollo y mezclar bien para cubrirlas con la salsa.
  • Dejar marinar al menos 10 minutos (si se tiene tiempo, mejor; incluso se puede hacerlo la noche anterior).
  • Precalentar el horno a 200°C o calentar una sartén amplia a fuego medio.
  • Disponer el pollo en una bandeja para horno forrada con papel aluminio o en la sartén. Reservar el resto del marinado.
  • Cocinar el pollo de un lado hasta que comience a dorarse (unos 15 minutos), dar la vuelta y pincelar con más salsa barbacoa.
  • Cocinar otros 15-20 minutos, pincelando al menos una vez más, hasta que el pollo esté bien cocido y glaseado.
  • Opcional: al final, se puede gratinar o llevar al grill por 2-3 minutos para caramelizar aún más el exterior.

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Con 1 kg de pollo, esta receta rinde 4 porciones abundantes, ideales para compartir en familia o con amigos.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción de esta receta?

Cada porción (aproximadamente 250 g de pollo con salsa) contiene en promedio:

  • Calorías: 320
  • Grasas: 11 g
  • Grasas saturadas: 2,5 g
  • Carbohidratos: 22 g
  • Azúcares: 16 g
  • Proteínas: 33 g

Estas son estimaciones, y los valores nutricionales precisos dependen de los ingredientes específicos utilizados en la preparación y las cantidades de cada porción.

¿Cuánto tiempo se puede conservar esta preparación?

El pollo a la barbacoa preparado siguiendo esta receta puede conservarse en la heladera, en un recipiente bien cerrado, hasta 3 días. Si se desea, también es posible congelarlo hasta por 2 meses.

