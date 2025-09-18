De Ariana Grande a Lauren Sánchez: los vestidos de novia que redefinieron la moda global

Los vestidos nupciales de celebridades impulsan nuevas tendencias de moda internacional en los últimos años

Las bodas de las figuras más reconocidas del entretenimiento mundial atraen miradas, entre otras cosas, por la selección de sus vestidos nupciales. Entre 2021 y 2025, hubo al menos cinco celebridades que destacaron por lucir atuendos que influyeron en estilismos internacionales y tendencias de moda.

Cada diseño, lleno de detalles únicos y personalidad, quedó ligado a fechas icónicas en la cultura pop.

Aquí, un repaso por algunas de ellas.

1- Ariana Grande: minimalismo elegante en 2021

El minimalismo elegante de Ariana Grande marca un regreso a lo esencial en la moda de bodas (IG: @arianagrande)

En mayo de 2021, la artista Ariana Grande contrajo matrimonio con Dalton Gomez en Montecito, California. El vestido, creado en seda blanca con corte columna, sobresalió por el escote estructurado y la espalda completamente descubierta, logrando una imagen moderna y delicada.

Un velo corto con un lazo satinado dio un guiño a la estética de Audrey Hepburn. Los accesorios sutiles y el maquillaje natural reforzaron la apuesta por la sobriedad y sofisticación, al marcar el regreso a lo esencial y atemporal en la moda de bodas.

2- Lady Kitty Spencer: clasicismo victoriano y tradición

Lady Kitty Spencer revive la estética victoriana y la tradición aristocrática en su enlace celebrado en Roma

El 24 de julio de 2021, Lady Kitty Spencer celebró su enlace con Michael Lewis en Roma con un vestido de Dolce & Gabbana. El modelo, confeccionado en encaje de alta costura con cuello alto, mangas largas y falda amplia, reivindicó la estética victoriana renovada.

El trabajo artesanal de la firma italiana y el corsé estructurado destacaron la silueta, en homenaje a las raíces aristocráticas de la novia. Un largo velo añadió solemnidad y dramatismo sin perder la actualidad en los acabados.

3- Paris Hilton: romanticismo bordado y variedad de estilos

Los múltiples atuendos de Paris Hilton destacan la versatilidad y la opulencia en celebraciones nupciales

En noviembre de 2021, Paris Hilton se unió a Carter Reum y optó por distintos atuendos nupciales: resaltó especialmente el diseño de Oscar de la Renta. El vestido icónico, con cuello alto, mangas largas y falda voluminosa tipo princesa, lucía bordados florales en relieve.

Transparencias estratégicas, un extenso velo de encaje y detalles tridimensionales unieron tradición y audacia, en una apuesta por la opulencia elegante. Durante la jornada, Hilton desplegó su versatilidad al alternar estilos, lo que reafirmó la tendencia de múltiples looks nupciales en una misma celebración.

4- Jennifer Lopez: exuberancia artesanal en 2022

Jennifer Lopez elige un diseño artesanal de Ralph Lauren que fusiona sofisticación y exuberancia

En 2022, Jennifer Lopez y Ben Affleck celebraron su boda en Riceboro, Georgia. Entre los tres vestidos diseñados por Ralph Lauren, destacó uno de cuello alto y mangas cortas, cuya falda se compuso de miles de volantes cosidos a mano.

El diseño fusionó artesanía tradicional con refinamiento internacional. El estilismo se completó con un largo velo, joyas discretas y peinado recogido en una visión exuberante pero armónica.

5- Millie Bobby Brown: diversidad de alta costura en 2024

Millie Bobby Brown sorprende con cuatro estilos de alta costura que combinan historia y modernidad

En 2024, Millie Bobby Brown se casó con Jake Bongiovi en Villa Cetinale, Florencia. En la ceremonia lució un vestido de Galia Lahav de edición exclusiva, con corsé estructurado, escote de ala de ángel y bordados florales en encaje francés.

En la recepción, eligió un modelo entallado y semitransparente de Oscar de la Renta y, después, sorprendió con un minivestido de Vivienne Westwood, con escote Bardot y drapeados.

Para la sesión de fotos, vistió un cuarto diseño vintage de Valentino, creado en 1993, con encaje, corsé y falda voluminosa. Así, la actriz unificó romanticismo, vanguardia y nostalgia.

6- Lauren Sánchez: despliegue de alta costura en Venecia en 2025

Lauren Sánchez convierte su boda con Jeff Bezos en un espectáculo de creatividad con 27 vestidos diferentes (REUTERS)

En mayo de 2025, Lauren Sánchez celebró su boda con Jeff Bezos en Venecia y transformó el evento en uno de los espectáculos nupciales más comentados del año. Para el inicio, Sánchez eligió un vestido de alta costura con corsé estructurado y escote pronunciado, decorado con bordados florales blancos que aportaban textura.

La pollera voluminosa convirtió el conjunto en una declaración de opulencia moderna. Durante la boda y las distintas recepciones, sorprendió al alternar hasta 27 vestidos nupciales diferentes, cada uno con detalles y siluetas propias.