De sastrería a transparencias, cuáles fueron las claves de la moda en la alfombra roja de los Emmy 2025

Figuras destacadas del cine y la televisión internacional desplegaron estilo con propuestas de líneas depuradas, tonos vibrantes y detalles sensoriales

Pilar Alvarez

Por Pilar Alvarez

La alfombra roja de los
La alfombra roja de los Emmy 2025 mostró la versatilidad de la moda entre colores sólidos y texturas innovadoras

El Peacock Theater de Los Ángeles brilló con la 77° edición de los Premios Emmy.

Entre transparencias, sastrería, efectos metálicos y apuestas cromáticas sobrias, las principales figuras de la industria desfilaron sus atuendos ante las lentes en la entrega 2025.

Minimalismo cromático y austeridad: el protagonismo de los colores sólidos

Un rasgo destacado de esta edición fue la elección generalizada de colores sólidos y puros, como el negro, el rojo y el blanco. Celebridades como Jake Gyllenhaal y Meghann Fahy apostaron por el negro, que suele ser sinónimo de elegancia y sofisticación.

Los colores sólidos y las
Los colores sólidos y las transparencias marcan la estética predominante en la gran noche de la televisión (REUTERS)

Además, el rojo encendido brilló en los looks, como en el de Sydney Sweeney, Cristin Milioti y Hunter Schafer. En palabras de la diseñadora Patricia Profumo, “la tendencia en esta red carpet es básicamente de líneas puras, poco color, sobrio y básico”.

La austeridad en la moda
La austeridad en la moda de los Emmy destaca a través de la elección de tonos puros y accesorios discretos (REUTERS/Daniel Cole)

Profumo fue clara sobre el sentido de esta elección estética: “Honestamente veo poco glamour, seguramente por la tendencia a la austeridad en las galas. En esta ocasión aplica perfectamente, ya que casi nadie se destaca como para quedar en las retinas de los que observamos con la lupa”.

Celebridades como Gina Torres eligieron
Celebridades como Gina Torres eligieron colores básicos cómo el blanco (REUTERS/David Swanson)

Camila Romano sumó la presencia de siluetas relajadas: “Vi algunos looks más descontracturados, que no siguen tanto las reglas de una red carpet. Creo que al ser los Emmy da para jugar un poco más”.

Transparencias, pedrería y efectos escultóricos: innovación formal y recursos sensoriales

Las transparencias, la pedrería y los detalles escultóricos se incorporaron como recursos para sumar originalidad y sofisticación a la noche. Jenna Ortega, por ejemplo, lució un top cubierto de pedrería y elementos metálicos que construyeron una composición entre el brillo y la rigidez.

Los cortes estratégicos y las
Los cortes estratégicos y las aberturas aportan dinamismo y modernidad a los diseños de las celebridades (REUTERS)

Kristen Bell también optó por un vestido en el que su cola estaba cubierta de piedras y transparencias.

Por otra parte, Catherine Zeta-Jones se inclinó por transparencias y encajes que acentuaron su silueta.

Gustavo Pucheta destacó precisamente esta variedad: “Fue una de las alfombras más variadas en propuestas, colores y texturas”.

Sastrería contemporánea y lenguaje desestructurado

Otra tendencia notoria fue la reinterpretación de la sastrería dentro y fuera del espectro femenino. Cate Blanchett llevó la impronta sartorial con un traje pantalón de terciopelo, hombros amplios y solapas destacadas.

Las propuestas sartoriales en mujeres
Las propuestas sartoriales en mujeres y hombres señalaron una búsqueda de nuevos lenguajes estilísticos (REUTERS/Daniel Cole)

Esta reinvención no pasó desapercibida para Pucheta, quien enfatizó: “La sastrería que estamos viendo en esta alfombra no solo en hombres, sino también en mujeres, está hablando de un nuevo lenguaje sastrero que busca construir y deconstruir la silueta”.

Pucheta, además, situó la innovación en el corazón mismo de esta tendencia: “Esta alfombra tuvo mejores vestidos, ya que hasta en la sastrería hubo propuestas nuevas al momento de elegir colores”.

Los cortes y aberturas estratégicos también tomaron protagonismo en los diseños que apostaron por la sensualidad sin caer en el exceso.

Estos detalles lograron actualizar las siluetas clásicas y conferir un aire más juvenil y versátil a la alfombra roja.

Minimalismo en accesorios

La elección de complementos minimalistas
La elección de complementos minimalistas potencia el protagonismo de la prenda principal en los looks (REUTERS)

El resurgimiento del minimalismo no solo tocó la paleta y la silueta, sino también la elección de complementos. Una de las celebridades que optó por esta opción fue Scarlett Johansson, que privilegió la joyería discreta y un peinado sencillo para que el impacto recayera completamente en la prenda principal.

La moda de la noche se caracterizó por un enfoque que aparta los excesos y destaca la esencia del diseño, en línea con la austeridad y la elegancia reflexiva.

Clasicismo renovado en la moda masculina

La moda masculina encuentra un
La moda masculina encuentra un equilibrio entre el clasicismo y la renovación, mostrando énfasis en detalles relajados (REUTERS/Daniel Cole)

El segmento masculino renovó su estilo sin romper los códigos tradicionales. Pedro Pascal lució un traje blanco con zapatillas. Así, logró actualizar el clásico esmoquin con un detalle moderno que da cuenta de una transición hacia el relax.

Otros optaron por el color negro más tradicional, al mostrar la vigencia de las convenciones, aunque sean matizadas por detalles personales y contemporáneos.

