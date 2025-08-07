Tendencias

Una científica revela el error que comete la mayoría de las personas al lavar las medias

La experta en productos de limpieza reveló la técnica que la mayoría ignora y que puede afectar la higiene y durabilidad de estas prendas

Por Osvaldo Ortiz

Lavar las medias del revés
Lavar las medias del revés mejora la higiene y prolonga su vida útil, según una especialista (AdobeStock)

La mayoría de las personas cometen un error fundamental al lavar sus medias: los voltean del lado derecho antes de introducirlos en el lavarropas. Sin embargo, expertos en lavandería revelan que la técnica correcta es precisamente la opuesta, lo que puede marcar una diferencia significativa tanto en la higiene como en la durabilidad de estas prendas básicas del guardarropa.

Sara Shorter, científica de Investigación y Desarrollo de Productos en Unilever, explicó en Daily Mail que “para lograr una limpieza óptima, hay que voltear los calcetines del revés antes de lavarlos”. La experta, quien colabora con marcas reconocidas fundamentó esta recomendación en dos razones científicas principales.

El uso de detergente adecuado
El uso de detergente adecuado y agua fría ayuda a conservar la elasticidad de los calcetines (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los beneficios del método del revés

Desde una perspectiva de higiene, lavar estas prendas volteadas permite una eliminación más efectiva de células muertas de la piel y bacterias que se acumulan en el interior de la prenda durante el uso diario. Este proceso de limpieza más profundo resulta especialmente importante considerando que los pies sudan constantemente y crean un ambiente propicio para el crecimiento microbiano.

El segundo beneficio se relaciona con la preservación a largo plazo de la calidad de las medias. Al lavarlos del revés, se reduce la fricción en la parte externa de la prenda, lo que ayuda a mantener los patrones, colores y la apariencia general por más tiempo, según detalló Shorter al medio británico.

Tratamiento especial para manchas visibles

Para medias que presentan marcas oscuras y suciedad visible en la suela y el talón, la experta recomendó un paso adicional antes del lavado. “Si los calcetines están manchados, aplicá líquido de lavandería directamente sobre la mancha antes de voltearlos del revés y lavarlos”, sugirió la científica.

El uso de un detergente de buena calidad en la lavadora también resulta esencial para obtener los mejores resultados de limpieza, añadió la especialista en formulación de productos de limpieza.

Las toallas requieren un lavado
Las toallas requieren un lavado menos frecuente que otras prendas, según un informe (Grosby Group)

Temperatura del agua y conservación de las fibras

Para quienes buscan preservar la vida útil de sus medias, Shorter aconsejó evitar el agua caliente y optar por un detergente en polvo para agua fría, ya que esto “preserva mejor la tela y la elasticidad de los calcetines”. Esta recomendación cobra particular relevancia en prendas que contienen fibras sintéticas sensibles a las altas temperaturas.

La forma de secado también influye en la longevidad de las medias. La experta recomendó colgarlos para secar en lugar de usar secadora, manteniendo la prenda del revés durante este proceso. Con respecto a esto, explicó: “El secado al aire libre ayuda a mantener la forma y elasticidad”.

No obstante, es importante limitar la exposición directa a la luz solar, ya que los rayos UV pueden degradar el elastano presente en este tipo de prendas, comprometiendo su ajuste y comodidad.

La experta recomendó secar las
La experta recomendó secar las medias al aire y evitar la exposición directa al sol (Imagen Ilustrativa Infobae)

Frecuencia de lavado y comparación con otras prendas

Las medias deben lavarse después de cada uso, confirmó la científica. “El lavado frecuente es importante porque los pies sudan. Los calcetines húmedos y sucios pueden provocar infecciones fúngicas u olores desagradables“, advirtió.

Su recomendación contrasta con las sugerencias para otras prendas del hogar. Un informe anterior de este año del sitio de pruebas del Reino Unido Which?, citado por el Daily Mail, estableció que las toallas pueden lavarse aproximadamente una vez por semana, dependiendo del nivel de uso del hogar.

Los expertos consultados en Which? también ofrecieron una solución para toallas que se volvieron ásperas con el tiempo: remojarlas en una mezcla de agua y vinagre blanco (una taza de vinagre por cuatro tazas de agua), luego enjuagar y lavar en la máquina a 40°C en lugar de 60°C, asegurando que la carga no supere las tres cuartas partes de capacidad.

Después de todo, mantener en óptimas condiciones una prenda clave, como las medias, no solo es solo cuestión de apariencia, sino también de comodidad y salud podológica.

