Un bar argentino quedó entre los 10 mejores del mundo en un relevamiento internacional

Los bares sorprenden por su creatividad, autenticidad y diversidad (Imagen Ilustrativa Infobae)

La coctelería va más allá de la simple combinación de insumos: es un proceso que, con esfuerzo y dedicación, ha alcanzado un alto nivel de excelencia en Argentina.

Los bares representan este desarrollo, al incorporar métodos novedosos y valorizar ingredientes locales, lo que ha permitido que la coctelería argentina obtenga reconocimiento internacional.

En ese sentido, la revista Time Out publicó su relevamiento titulado “Los mejores bares de las mejores ciudades del mundo” e incluyó a un establecimiento de Buenos Aires. De acuerdo con el documento, la lista se confeccionó con la opinión de escritores y editores.

Coctel Vampiro, una bebida mexicana con tequila, jugo de tomate y cítricos, destacada por su sabor intenso y refrescante. - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se trata de Uptown, que se ubicó en el puesto 8 y así fue descrito por los autores: “Inspirado en el metro de Nueva York, te hará sentir como en casa, con el ambiente urbano y alocado de la Gran Manzana, pero sin salir del barrio porteño de Palermo”.

Aquí, un repaso por el top 10 del listado.

1- Trisha’s, el legendario sótano del Soho londinense

Trisha’s, el legendario sótano de Londres es refugio de artistas y epicentro del espíritu bohemio de Soho (Google Maps)

El primer puesto lo ocupa Trisha’s, el bar subterráneo mítico de Londres y corazón bohemio del Soho. Su anfitriona, Trisha Bergonzi, convirtió el lugar en refugio de artistas e iconos como Anthony Bourdain y Amy Winehouse.

El ambiente es cálido y auténtico. Las noches de martes se encienden con karaoke y los sábados, el jazz toma el espacio con fuerza. La carta es sencilla: basta una cerveza de botella para sintonizar con el espíritu rebelde del lugar.

2- Fréquence, fusión de música y coctelería en París

Fréquence, en París, fusiona el arte del cóctel con la música en vinilo, creando noches vibrantes e inolvidables (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fréquence, en París, fusiona la experiencia de la música y la coctelería en un solo espacio. El bartender es también DJ y su selección de vinilos genera un ambiente animado que se vuelve inolvidable a partir de las dos de la madrugada, especialmente los viernes.

La carta de cócteles, con protagonismo del shochu y cambios regulares, sorprende constantemente. Cada noche es una celebración donde el ritmo y el sabor son protagonistas.

3- The House of Machines, tributo y música en vivo en Ciudad del Cabo

The House of Machines rinde homenaje a la cultura motera y la vida local con música en vivo en Ciudad del Cabo (Google Maps)

En Ciudad del Cabo, The House of Machines rinde homenaje a la cultura motera, la música y la vida local. Ideado por Paul van der Spuy, ofrece desde café hasta cervezas artesanales y cócteles destacados como el Old Fashioned.

Los martes brillan con sus sesiones de micrófono abierto y los fines de semana, la música en vivo crea una atmósfera vibrante. Es un local polifacético donde la comunidad es protagonista.

4- Superbueno, energía y sabor latino en Nueva York

Superbueno, en Nueva York, destaca por su energía latina, sabores audaces y noches de fiesta en el Lower East Side (Imagen Ilustrativa Infobae)

Superbueno, en el Lower East Side de Nueva York, propone una atmósfera mexicana-estadounidense llena de luz roja, música bachata y alegría desbordada. Las noches más animadas llegan los viernes y sábados en verano.

Entre sus cócteles estrella están el Green Mango Martini y el Roasted Corn Sour. Es un lugar de fiesta, innovación y raíces latinas que convergen en cada esquina del bar.

5- Bar Leone, espíritu romano en el corazón de Hong Kong

Bar Leone, en Hong Kong, recupera la esencia de las tabernas romanas con sus cócteles únicos y ambiente tradicional (Google Maps)

Hong Kong suma a la lista Bar Leone, un homenaje a las tabernas romanas tradicionales. La decoración rústica y el ambiente afable reflejan la impronta de Lorenzo Antinori, su fundador.

Es habitual encontrar filas para entrar, pero la espera se compensa con cócteles únicos como el Olive Oil Sour y platos como el sándwich de mortadela.

6- Tokyo Confidential, vanguardia con vistas a la Torre de Tokio

Tokyo Confidential ofrece sofisticación y vistas privilegiadas a la Torre de Tokio con coctelería innovadora y atmósfera relajada (Imagen ilustrativa Infobae)

El representante japonés es Tokyo Confidential, un bar elegante y relajado que destaca por su barra hecha con madera rescatada de un santuario sintoísta de tres siglos y su terraza con vistas a la Torre de Tokio.

Bajo el lema “pull up, ’fess up”, invita a relajarse y compartir confidencias. Entre los favoritos están el Arigato El Gatto y el Sore Wa Subarashi, cócteles servidos en boles de cereales con combinaciones atrevidas y refrescantes.

7- Cruda, la revolución del vino natural en Madrid

Cruda, en Madrid, apuesta por los vinos naturales y una experiencia holística en un entorno de diseño minimalista (Freepik)

En Madrid, Cruda marca tendencia apostando por vinos naturales y una experiencia holística. La carta ofrece ciento cuarenta referencias seleccionadas por José, pionero local del sector, y una sala de líneas depuradas donde la energía positiva es clave.

La mesa comunal de metal requiere reserva los fines de semana, mientras que la terraza resulta perfecta para noches templadas.

8- Uptown, viaje subterráneo al corazón de Buenos Aires

Uptown, en Buenos Aires, sorprende al recrear el metro neoyorquino y ofrecer coctelería de autor en una atmósfera dinámica (Google Maps)

Según Time Out, en Buenos Aires, Uptown lleva la originalidad a otro nivel recreando el metro de Nueva York desde la entrada, con pasillos de azulejos, grafitis, anuncios y hasta un vagón real. El ambiente se enciende a partir de las 22:00 con música, baile y coctelería de autor.

Entre sus tragos se destaca “The Juicy”, que mezcla cognac Hennessy, vino rosado, manzana verde y amargos. Además, es uno de los bares más fotografiables y dinámicos de la ciudad.

9- Reka:Bar, coctelería futurista en Kuala Lumpur

Reka:Bar, en Kuala Lumpur, fusiona tecnología y creatividad en una experiencia futurista marcada por sabores nacionales únicos (Google Maps)

Reka:Bar, en Kuala Lumpur, es un bar de inspiración futurista donde la tecnología y la creatividad se fusionan. La experiencia comienza con un pasillo de cobre y conduce a una barra de piedra azul iluminada, que simula el interior de una nave espacial.

El Dusun 2.0, que combina vino de arroz, durián fermentado, leche de jackfruit, chile y tequila, refleja la identidad malaya en cada sorbo.

10- Skua, sofisticación sostenible en Edimburgo

Skua, en Edimburgo, promueve la sostenibilidad en la coctelería con recetas de bajo desperdicio en un íntimo bar de sótano (Freepik)

Cierra la lista Skua, en Edimburgo, un íntimo bar de sótano ubicado en Stockbridge. Su filosofía de “no to low waste” se refleja en una carta de cócteles elaborados a partir de licores y fermentados caseros.

Destaca el Kim’s Chi, mezcla de mezcal y Ancho Reyes. Un espacio donde la innovación y el cuidado del entorno definen la experiencia.