Trenzas africanas: los pros y contras del peinado protagonista del verano

Las trenzas africanas son el peinado del verano que eligen las famosas

La trenza africana es un estilo tradicional de esa región de arreglarse el cabello, en el que se lo trenza muy cerca del cuero cabelludo. A menudo son realizadas en líneas simples y rectas, pero también se pueden formar diseños geométricos y curvilíneos. Y este verano 2024 el peinado es tendencia entre las famosas.

La cantante Tini Stoessel fue una de las primeras en implementarlo. Se la vio en fotos de sus vacaciones con su cabello rubio, mucho más largo de lo que lo suele usar y trenzado.

La modelo y actriz Araceli González decidió mostrar en sus redes sociales el proceso de trenzado de su cabello y se sumó a la tendencia, al igual que lo hizo la siempre a la moda Wanda Nara, quien eligió ese estilo para su look en su último videoclip, que grabó en Brasil.

Siempre subida a las últimas tendencias, Tini Stoessel lució sus trenzas africanas en sus vacaciones con amigas (Foto: @tinistoessel)

Sin embargo, más allá de la moda, la duda que surge es si a cualquier persona le queda bien llevar el cabello así trenzado. Y lo más importante, si es perjudicial para la salud capilar.

Consultado por Infobae, el estilista de Verdini peluquería y La jaula de la moda, Facundo Verdini, opinó que “con estas pasa algo similar a lo que sucede con las canas, o sea, para que queden bien se deben llevar con todo una estética muy pensada”.

“Al igual que si una mujer decide dejarse las canas, y no tiene en cuenta, por ejemplo, si su cabello tiene frizz o está dañado y el cabello cano puede sumarle edad en apariencia, si alguien se hace trenzas africanas y no tiene todo un estilo pensado en cuanto a accesorios, maquillaje, ropa, entre otros, no queda bien”, analizó el experto. Para él, “este tipo de peinado queda mucho mejor con un estilo de vestimenta playera, suelta, relajada y no por ejemplo con una ropa más ajustada”.

Y en ese sentido, este medio quiso saber sus pros y contras para este look que es furor.

Los pros de las trenzas africanas

Araceli González también se sumó a la tendencia de las trenzas africanas (Foto: @araceligonzalez67)

- Es práctico. “Si alguien tiene un evento una noche está bárbaro, al igual que para ir a la playa una semana o un fin de semana y se quiere estar pendiente del cabello”, opinó Verdini. “Si te querés despreocupar del cabello, no peinarte y estar con el pelo siempre impecable las trenzas africanas son una gran opción”, remató.

- Disimula un cabello en mal estado. “Si alguien tiene el cabello, por ejemplo, quemado o con mucho frizz y quiere irse de vacaciones cómoda con su pelo, y disimular eso que no le agrada, unas trenzas africanas van a tapar todo y se va a ver perfecto”.

Los contras de las trenzas africanas

- Puede ser malo para el cabello y cuero cabelludo. Según Verdini, “tener el cabello tan tirante con una trenza por una o dos semanas tiende a que la fibra capilar se estire y cuando se sacan las trenzas se quiebra de tal manera que se puede perder entre un 10 y un 15% del cabello”.

En la producción de su videoclip, pudo verse a Wanda Nara luciendo el peinado del verano (Foto: @wanda_nara)

“Además, también el bulbo piloso sufre consecuencias y queda en algunos casos severamente lastimado lo cual hará que en el futuro no crezca el pelo en determinadas partes”, agregó.

- Dificultan la higiene. “El tema del lavado no es menor, ya que con las trenzas no se puede lavar la cabeza como se acostumbra a hacer diariamente o cotidianamente con shampoo y haciendo masajes en el cuero cabelludo”, apuntó el experto. Y ahondó: “Solamente se puede echar agua con shampoo y que caiga el agua, pero no podrá hacerse un lavado como corresponde, lo que podría modificar la grasitud del cabello, al igual que sucede con las rastas”.