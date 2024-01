Premios Emmys 2024: todos los looks de las celebridades en la alfombra roja

Las máximas figuras de la televisión dijeron presente en la premiación de los Emmys

Este lunes 15 de enero, el muy esperado evento de los premios Emmy 2024 finalmente se despliega con todo su esplendor en el icónico Peacock Theatre de Los Ángeles. Esta gala se presenta como un auténtico manjar para los apasionados de la televisión y las plataformas de streaming. De este modo, Hollywood encenderá sus luces para honrar lo más destacado del panorama televisivo norteamericano y del mundo.

La magia de los Emmys trasciende el mero reconocimiento a las mejores producciones; el evento se convierte también en una pasarela de moda, donde las celebridades muestran todo su glamour a través de sus looks.

En diálogo con Infobae, destacados diseñadores realizaron una mirada detallada a la moda en la noche de los Emmy, donde cada prenda y accesorio se convierte en una expresión artística en el telón de fondo de la aclamada industria televisiva. Se trata de Patricia Profumo, Claudia Arce y Matilda Blanco.

Todos los looks de las celebridades en los Emmys 2024

Claire Danes

Claire Danes, quien obtuvo anteriormente tres Emmy, posó para las cámaras antes de la ceremonia con un look de Balmain

“Es un vestido fabuloso color rosa. Le queda súper bien y con un detalle en la espalda que da muy realeza. Se la ve muy minimal de frente. Y detrás tiene un guiño que la da otra estética al vestido”, planteó Blanco sobre el look de Claire Danes en la gala.

Katherine Heigl

Katherine Heigl, icónica actriz, y un vestido rojo de Reem Acra /REUTERS/Mike Blake

“Muy extravagante y sensual Katherin, con un look de reminiscencia de los años 60 en lujo y glamour. Es un vestido strapless de diseño y exquisito género con arrastre. Los detalles de clutch, make up y peinado al igual que las joyas son exquisitos”, apuntó Profumo sobre la actriz.

Christina Ricci

La estadounidense Christina Ricci eligió un vestido negro que está en línea con su estilo, según Arce /REUTERS/Mike Blake

De acuerdo a lo analizado por Arce, la actriz “tiene el estilo de Ricci. El traje y el sobre son de Yves Saint Laurent”. Por su parte, Blanco sumó: “Christina estuvo muy inteligente porque usó un vestido inspirado en los años 20, en cierta medida. En maquillaje y peinado, es como si fuera una película de cine mudo. El look la favorece muchísimo y es para ella. Es de terciopelo. No me gusta el clutch que es demasiado grande. Más que un clutch es un mega sobre”.

Selena Gómez

Selena Gómez fue una de las esperadas apariciones de la noche /REUTERS/Aude Guerrucci

“Impactante Selena con un vestido semi transparente, muy acorde a la gala. Excelente make up y peinado. Muy bien el género, aunque me hubiera encantado que su traje tuviera más falda, más volumen y más impacto. De igual manera, está correcta y bellísima como nos tiene acostumbrados”, dijo Profumo sobre Selena Gómez.

Y Blanco añadió: “Selena con un look de Oscar de la Renta. hecho a medida en pétalos de lentejuelas, con una base de seda natural que realmente está muy bien para ella. La parte del corset, de arriba, la favorece y le queda muy bien”.

Jason Sudeikis

El actor Jason Sudeikis, una de las figuras masculinas que marca el pulso de estas galas en lo que concierne a looks /REUTERS/Aude Guerrucci

Para Profumo, el look de Jason Sudeikis quedó “impecable con traje color marfil y camisa blanca, pantalón, botones y moño negro. Muy elegante este outfit para él con el aporte de una muy buena elección de género”.

Y Blanco fue en una línea similar: “Está correcto. A este look lo puso de moda Jared Leto hace unos años y de ahí en más, muchos tomaron el beneficio”.

Tom Hiddleston

El actor Tom Hiddleston eligió un traje para esta jornada de premios /REUTERS/Aude Guerrucci

En el caso de Tom Hiddleston, el análisis de Patricia Profumo fue el siguiente: “Muy buena elección para Tom y hay que reconocerle que también sabe posar para la foto. De igual manera sabe escoger sus looks de gala a la perfección, un correcto smoking combinando el raso brilloso de la solapa con la gris acerada corbata”.

Camila Morrone

Camila Morrone eligió un look rojo vibrante acorde a la gala /REUTERS/Aude Guerrucci

“Claramente, es un gran vestido y muy simple pero que, de todas formas, es todo por la terminación que es estilo sirena”, postuló Blanco sobre el look de Morrone.

Pedro Pascal

Pedro Pascal y un look clásico al que le aporta toda su personalidad. "Lo interesante es que en cada entrega pudo combinar su porta brazo con el look", señaló Matilda Blanco /REUTERS/Mario Anzuoni

“Clásico Pedro Pascal con lo que pudo ponerse con el accidente de su brazo. Correcto, sobrio y clásico. No puede fallar con el pantalón negro y un clásico sweater acompañado de una camisa de gala y corbata. Es un outfit particular pero perdonado por su accidente en el brazo”, aportó Profumo sobre la elección del actor.

Kourtney Kardashian y Travis Barker

Kourtney Kardashian y el músico Travis Barker llegaron juntos y combinados en sus looks /REUTERS/Aude Guerrucci

Los dos eligieron un estilo masculino. Ella, Kourtney, con escote, claramente, y él cerrado con camisa y moño. Los dos total black. Esperaba más de ella porque está todo permitido y se quedaron en la mitad, están un poco aburridos, más allá de que los trajes son impecables”, sostuvo Blanco.

Ayo Edebiri

Ayo Edebiri fue una de las premiadas de la ceremonia /REUTERS/Aude Guerrucci

Ayo Edebiri, quien se consagró como Mejor Actriz de Reparto en Serie de Comedia, fue según Blanco una de las mejores de la noche en cuanto a looks. “Es un Louis Vuitton a la medida hecho en 3D. Solo tuvo una prueba. Para mí es la mejor vestida de la gala”, opinó la diseñadora.

Jenna Ortega

Jenna Ortega, actriz que protagonizó Merlina, llegó a la ceremonia (Photo by Neilson Barnard/Getty Images)

“Es un íntegro vestido de alta costura de Dior, totalmente bordado a mano en cristales e hilo de seda”, repasó Arce, sobre el look de Jenna Ortega, una de las celebridades más aplaudidas en la gala.

Jennifer Coolidge

Jennifer Coolidge y un look que "discretamente correcto", a los ojos de Profumo /REUTERS/Mike Blake

En este caso, Profumo analizó: “Jennifer lleva un elegante vestido vintage en negro con transparencias en las mangas; muy acertado. Tiene un simpático escote como único detalle del traje y un género noble. Es un vestido clásico pero desapercibido, nada fuera de lo común aunque discretamente correcto”.

Lisa Ann Walter

Lisa Ann Walter participó ayer de los Critics Choice Awards y, este lunes, posó antes de los Emmys /REUTERS/Aude Guerrucci

Sobre el look de Lisa Ann Walter, Profumo apuntó: “Muy desafortunada la elección de su vestuario para la gala. Este estilo de vestidos combinados en colores y de sirena en baja altura es realmente lamentable, mala elección de escote también”.

Sammi Hanratty

El vestido de Sammi Hanratty, de Dolce & Gabbana, fue analizado por expertos en diálogo con Infobae /REUTERS/Aude Guerrucci

Sammi Hanratty, actriz estadounidense, llegó a la ceremonia y su look fue analizado por Blanco: “Este vestido me da como muy de cumpleaños de 15. No lo eligiría. Con la puntilla en el medio, no es de mis elegidos. Esa puntilla que hace juego con lo que se ve en el corset no es lo más mdoerno. Es algo vintage. El rosa es tendencia pero no me gusta la combinación. Ni siquiera da vintage, de hecho”.

“Lindo vestido vintage con clásico corte a la cintura. El corset es favorecedor, pero con un outfit no llamativo ni exclusivo. Digamos que está deslucida aunque correcta. Me hubiera gustado un poco más de impacto en su vestuario para esta gala”, consideró, a su turno, Profumo.

Heather McMahan

Heather McMahan y un total black para la gala /REUTERS/Aude Guerrucci

Sobre el paso de la comediante Heather McMahan por la aflombra roja, Arce señaló: “Esta es un combinación de un furro elegantisimo que presume ser un crep italiano o suizo y la tendencia de las mangas con las plumas viene muchísimo, con mangas amplias con cortes y godet queda espectacular y con ese cuello levantado lo hace como un ítem muy personal. Me encantó y la estiliza muchísimo”.

En tanto, Blanco aportó: “Heather tiene un vestido strapless bastante a la silueta. Lo divertido es que tiene un saco corto como si fuera torera con mangas largas hasta el piso y terminacion con plumas. Es muy interesante para ella, le queda muy bien. Tiene zapatos que acompañan muy bien”.

Marla Gibbs

Marla Gibbs eligió un atuendo invernal para la ceremonia /REUTERS/Aude Guerrucci

“Me gusta su estilo y lo que eligió para esta gala. Es un vestido completamente simple en chifon de seda azabache con un hombre, algo invernal para la época en el hemisferio norte y muy bien lograda y lucida su sobrefalda del mismo género. Buena elección para la red carpet”, dijo Profumo sobre el look de la actriz Marla Gibbs.

Oliver Platt

Oliver Platt optó por un clásico y formal traje /REUTERS/Aude Guerrucci

Con respecto a Oliver Platt, Profumo opinó: “Es un look muy aseñorado, fiel a su estilo, con traje clásico negro y camisa rosa pálido. Muy buena elección. Me hubiera gustado una línea más slim para sus pantalones”.

Emma Brooks

Emma Brooks, una de las celebridades que pasó por la alfombra roja /REUTERS/Aude Guerrucci

“Espectacular traje con un bustier que parece pintado en el cuerpo, con relieves y una buena combinación en colores entre perlado y gris. Acompaña una falda drapeado tiro bajo. Es muy simple pero muy bien logrado. Hay make up y peinado. 10 puntos para la ocasión”, destacó Profumo sobre el look elegido por Emma Brooks.

Joy Sunday

Joy Sunday, actriz estadounidense, emuló viejas épocas con su look /REUTERS/Mike Blake

“Joy Sunday tiene un dos piezas blancos que se acerca mucho a los años 70, con el vestido encima del pantalón, el lazo que cae detrás. Se hace como una mezcla de épocas, el blanco a ella le queda muy bien”, dijo Matilda Blanco.

Lee Sung Jin y Caitlin Solone

Lee Sung Jin y Caitlin Solone antes de la ceremonia de los Emmys /REUTERS/Mike Blake

Lee Sung Jin y Caitlin Solone posaron para los fotógrafos antes de la gala, con looks que, al menos desde los colores, se complementaron. “Muy elegante pareja. Él con un clásico smoking que sabe llevar muy bien para la ocasión y ella con un strapless azul con degradé de flores en blanco y lila. Clásicamente correcta pero no innovadora: es un lindo vestido para ir a una fiesta de invitada. Para la gala faltó mucho”, analizó Patricia Profumo.

Neil Druckmann

Neil Druckmann, escritor, director y guinoista, en la gala con un clásico look /REUTERS/Aude Guerrucci

“Un smoking de gala con solapas. Me encantó la combinación de la camisa y la corbata le quedó espectacular. Impecable”, afirmó Arce sobre el look de Neil Druckmann.

Jason Segel y Kayla Radomski

Jason Segel y Kayla Radomski posaron para los fotógrafos en la alfombra roja /REUTERS/Aude Guerrucci

Otro dúo analizado por Profumo fue el de Jason Segel y Kayla Radomski: “Están muy elegantes y con muy buen outfit. Excelente su altura para lucir un clásico smoking aunque debo confesar que al parecer él olvidó bajar el ruedo a su pantalón. Unos centímetros más hubiera quedado más óptimo para su total look”. Sobre Sagel, la diseñadora agregó: “Muy sobria, elegante y vanguardista. Sin embargo, es para ir a un casamiento clásica; me faltó ese toque de exclusividad para una gala como personajes icónicos de la misma. Buen género y excelente make up y peinado”.

Padma Lakshmi

Padma Lakshmi, actriz y modelo, se llevó las miradas con su vestido antes de la gala /REUTERS/Aude Guerrucci

En relación al look de Padma Lakshmi, Arce aseveró: “Es un vestido de alta costura realizado en gaza de seda natural. Son tendencias de los drapeados entrelazados; las gazas troqueladas y entrelazadas”.

* Noticia en desarrollo